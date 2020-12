Oroscopo giovedì 10 dicembre 2020, cosa dicono gli astri per i segni d’Acqua, Cancro, Scorpione, Pesci. In evidenza Cancro (non dovete tacere) e Pesci (evitate di isolarvi).

Oroscopo 10 dicembre 2020 Cancro (21 giugno-22 luglio): parlare apertamente.

Oroscopo cancro umore

Parlate apertamente. E’ l’unico modo in cui gli altri saranno pronti ad ascoltare. Se avete intenzione di chiarire una situazione di cui ne avete piene le tasche l’attuale assetto planetario al vostro segno dice che tacere non è più un’opzione da prendere in considerazione.

A parte questo, l’oroscopo annuncia che avete una grande capacità di concentrazione e capire quali sono le vere priorità. E se studierete delle strategie per migliorare o progredire nel lavoro, nella carriera, potete star certi che avranno successo.

Oroscopo cancro amore

In coppia: perché pensate di essere l’ultima ruota del carro, di contare poco? Il partner vi ama e ve lo dimostra ogni giorno!

Soli: se volete conquistare, tenete sotto controllo la permalosità. Rischiate di sembrare bambini/e capricciosi/e.

Oroscopo 10 dicembre 2020 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): rispettati per aver detto la verità.

Oroscopo scorpione umore

Il modo in cui trasmettere il vostro messaggio potrebbe fare la differenza. Colleghi, amici o boss e superiori vi rispetteranno per aver detto la verità, anche se non è quello che vorrebbero sentire. Le vostre parole colpiranno, daranno modo di riflettere.

Ma non solo, spingeranno gli altri a essere sinceri con loro stessi. L’oroscopo annuncia che più in generale qualsiasi critica che farete sarà accompagnata da un sorriso disarmante e nessuno avrà il coraggio di ribattere o di attaccarvi verbalmente.

Oroscopo scorpione amore

In coppia: evitate di porvi mille domande inutili. Fatele direttamente al partner. Vi rassicurerà sulla sincerità dei suoi sentimenti.

Soli: una persona vi corteggia ma voi vorrete sapere di più riguardo alle sue intenzioni, quale piega prenderà in futuro la storia.

Oroscopo 10 dicembre 2020 Pesci (20 febbraio-20 marzo): cercate di non isolarvi.

Oroscopo pesci umore

L’armonia Sole-Marte potrebbe spingere a chiedervi se investire o meno su una nuova opportunità. Lasciate che a guidarvi sia l’intuito. Potreste ritrovarvi in un nuovo territorio che aprirà porte finora rimaste chiuse. L’oroscopo annuncia che le persone nei vostri confronti sono socievoli, affettuose, accomodanti.

Ma voi oggi siete un po’ introversi, volete stare insieme a chi vi è particolarmente caro e sentite che vi vuol bene in modo autentico. Cercate di non isolarvi troppo. Aprirvi al mondo circostante potrebbe essere positivo!

Oroscopo pesci amore

In coppia: piccole questioni che non si risolvono e oggi la relazione vi sembra insopportabile. Siate più obbiettivi.

Soli: state alla larga da chi critica la persona che vi corteggia. A voi piace, siete attratti e tanto basta.

