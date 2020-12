Oroscopo di giovedì 10 dicembre 2020, cosa dicono gli astri per i segni d’Aria Gemelli, Bilancia e Acquario. In evidenza Gemelli (dovrete rinunciare a qualcosa) e Bilancia (arrabbiatura con una persona cara).

Oroscopo 10 dicembre 2020 Gemelli (21 maggio-21 giugno): il potere di guidare gli altri.



Oroscopo gemelli umore

I pianeti vi conferiscono una certa autorità che dovrete sfruttare a vostro vantaggio. L’aspetto positivo tra Venere e Plutone accentua le vostre capacità soprattutto nelle situazioni formali o di lavoro. Avete il potere di farvi seguire dagli altri nella direzione migliore per tutti.

Il che, va detto, è impressionante. In serata, la dissonanza Luna-Saturno scatenerà la sensazione che vi privino di qualcosa. L’oroscopo annuncia che in effetti potreste dover rinunciare a un evento o un incontro piacevole che avevate in programma.

Oroscopo gemelli amore

In coppia: fate pure un bilancio degli eventuali errori che avete commesso. Sarà utile a voltare pagina e rafforzare la relazione.

Soli: la possibilità di incontrare l’amore è alta. Dovete solo cercare di abbassare un po’ le aspettative.

Oroscopo 10 dicembre 2020 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): nel tenere a freno la lingua.

Oroscopo bilancia umore

La Luna nel vostro segno è in dissonanza con Marte e potreste prendervi un’arrabbiatura con una persona cara o un collega. Per fortuna sarà un fatto passeggero, saprete come gestire la situazione.

L’oroscopo segnala che terrete a freno la lingua, anche se lo sguardo la dirà lunga e avrà effetto più di mille parole. Più in generale oggi la diplomazia – tipica del vostro segno – vi farà una risposta positiva a qualcosa che chiederete. Può trattarsi di proporre un aumento di stipendio o di un semplice favore.

Oroscopo bilancia amore

In coppia: piccole discussioni e, forse, per questioni di denaro. Cercate di mantenere la tenerezza.

Soli: incontro con una persona e la possibilità di iniziare una storia d’amore! Il passato lo state lasciando alle spalle.

Oroscopo 10 dicembre 2020 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): la un’entrata di denaro imprevista.

Oroscopo acquario umore

Di buonumore, simpatici e forse perché prevedete l’arrivo di qualcosa di positivo. Nel lavoro arriveranno bei complimenti che vi motiveranno più di quanto pensiate. Impressionerete favorevolmente grazie al carisma, il coraggio e le competenze. Ma non solo, dal sostegno di alcune persone, trarrete ottimi vantaggi.

Buone notizie anche nel settore finanze. L’oroscopo annuncia infatti un’entrata di denaro imprevista ma più in generale è un’ottima giornata per firmare nuovi contratti, concludere un accordo o una trattativa che vi garantiranno un buon guadagno.

Oroscopo acquario amore

In coppia: se con il partner ci sono stati dei conflitti, avete la possibilità di ritrovare l’accordo e sbloccare la situazione.

Soli: il vostro fascino non passa inosservato e oggi farete parecchie conquiste. Ma per l’incontro con il Grande Amore dovete avere ancora un po’ di pazienza.

