Oroscopo giovedì 10 dicembre, cosa dicono gli astri per i segni di Terra, Toro, Vergine, Capricorno. In evidenza Vergine (limitare le spese) e Capricorno (vietato entrare in conflitto).

Oroscopo del 9 dicembre, gli astri segnalano alla Vergine di cambiare atteggiamento nelle finanze e al Capricorno di non discutere con chi vi circonda.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo 10 dicembre 2020 Toro (22 aprile-20 maggio): due opzioni per chiarire.



Oroscopo Toro umore

Potrebbe essere necessario chiarire una questione ma nessuno potrebbe essere disposto a farlo. In questo caso, spetta a voi rompere il ghiaccio. Potete farlo in due modi. Il primo è parlare apertamente senza preoccuparvi delle conseguenze.

Il secondo è discuterne al fine di trovare soluzioni positive che portino a un cambiamento e siano di buon auspicio per il futuro. Quale sceglierete? L’oroscopo inoltre annuncia che in serata le emozioni non saranno al top, potreste avere un vago timore che qualcosa non vada per il verso giusto

Oroscopo toro amore

In coppia: siete più testardi del solito ed è evidente che con il partner l’atmosfera non è serena.

Soli: dedicatevi a qualche attività rilassante. La giornata non si presta a incontri e conquiste.

Oroscopo 10 dicembre Vergine 2020 (24 agosto-23 settembre): limitare le spese.

Oroscopo vergine umore

Se una persona cara o un collega vi accusano di essere troppo rigidi e vi invitano essere più flessibili, non cadete nella trappola. Probabilmente è solo perché vuole che facciate quello che va bene a lui/lei. Siete già flessibili. Inoltre sapete bene fino a che punto piegarvi senza perdere la vostra credibilità.

In caso di disaccordo, annuncia l’oroscopo, non cedete alle pressioni. Ignorate ciò che vi dirà senza esitare. I passaggi odierni, infine, al vostro segno consigliano di cambiare atteggiamento riguardo al denaro. E’ tempo di limitare le spese.

Oroscopo vergine amore

In coppia: circola insoddisfazione, forse vorreste più attenzioni dal partner oppure non vi sentite compresi.

Soli: l’amore non è nel programma della giornata ma l’amicizia riscalderà il vostro cuore. Non è poco.

Oroscopo 10 dicembre 2020 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): evitate di dar peso al malumore degli altri.

Oroscopo capricorno umore

Potreste incontrare da parte di chi vi circonda un po’ di resistenza ai vostri progetti o alle idee ma evitate di dare troppo peso al malumore o alle opinioni degli altri. Soprattutto, annuncia l’oroscopo, non entrate in conflitto, prendete coscienza del fatto che non tutti devono essere necessariamente d’accordo con le vostre aspirazioni.

Cercate di mantenere una comunicazione positiva. In serata la dissonanza Luna-Saturno potrebbe scatenare un po’ di insoddisfazione, forse per un obbligo a cui non potrete sottrarvi o che vi siete imposti.

Oroscopo capricorno amore

In coppia: avrete difficoltà a controllare un po’ di nervosismo. Occhio a reagire in modo eccessivo.

Soli: circola inquietudine, malumore e non è la giornata giusta per incontri romantici. Rimandate eventuali appuntamenti.

