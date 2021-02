Oroscopo del 10 febbraio 2021: Ariete, Leone e Sagittario oroscopo del 10 febbraio, previsioni tutti i segni oggi

Oroscopo di mercoledì 10 febbraio gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni di Fuoco. Ariete, Leone, Sagittario. In evidenza Ariete (spiccare il volo) e Sagittario (impazienti).

Oroscopo del 10 febbraio, gli astri dicono all’Ariete che presto spiccherà il volo e al Sagittario che partirà in quarta alla minima contrarietà.

Oroscopo del 10 febbraio 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): spiccare il volo

Oroscopo Ariete umore

Qualunque battuta d’arresto abbiate affrontato di recente ora avete splendide energie per cercare di trarre vantaggio da questa situazione, più di quanto possiate pensare. La Luna in Acquario odierna vi spinge a esaminare la questione da una prospettiva più distaccata e facendolo potreste scoprire i benefici.

Al contempo, annuncia l’oroscopo, siete impazienti – anche un po’ ribelli – poiché istintivamente sentite che il cielo astrale è a vostro favore. Ancora qualche giorno e potrete spiccare il volo! E ogni iniziativa vi lancerà verso il rinnovamento.

Oroscopo di Ariete 10 febbraio amore

In coppia: la relazione prende una piega più appassionata. Vivete intensamente il vostro grande amore.

Soli: potrebbe nascere un flirt con una persona che vi attrarrà parecchio e passo dopo passo diventare una storia seria.

Oroscopo di domani 10 febbraio 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): voglia di ribellarvi

Oroscopo mercoledì Leone umore

Ben sei pianeti in Acquario sostano nel vostro settore delle relazioni ed è probabile che creino uno squilibrio. Troppe energie in questo settore e poche per il vostro segno. Non è escluso, ma è solo una delle tante chiavi di letture, che dipenderete da ciò che fanno e decidono gli altri e, annuncia l’oroscopo, vi sentirete parecchio frustrati, avrete una gran voglia di ribellarvi.

Se è così e la situazione vi sembra troppo limitante non avete altra soluzione che rifiutare con fermezza ciò che vi impongono.

Oroscopo mercoledì Leone amore

In coppia: il partner potrebbe rimproverarvi riguardo a qualcosa ma a voi le sue parole sembreranno ingiustificate. Evitate di farne un dramma.

Soli: potreste essere permalosi o avere aspettative alte il che non favorisce incontri e nuove conoscenze.

Oroscopo 10 febbraio 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): partire in quarta alla minima contrarietà

Oroscopo 10 febbraio Sagittario: umore

Siete impazienti, agitati e soprattutto nella comunicazione rischiate di partire in quarta alla minima contrarietà. E’ fin troppo facile, oggi, parlare prima di riflettere. Alcuni piani potrebbe incontrare una certa resistenza, il che può essere frustrante, ma vi metteranno in grado di guadagnare tempo per apportare modifiche e aggiustamenti significativi.

L’oroscopo inoltre annuncia che in una situazione personale potrebbe essere accaduto qualcosa che vi h lasciato confusi, un po’ vulnerabili. Riflettendo vi renderete conto che non ha nulla a che fare con voi ed è dovuto più a un malinteso. E comprenderlo vi restituirà la pace.

Oroscopo Sagittario 10 febbraio: amore

In coppia: il partner potrebbe essere irritabile, poco comunicativo/a e ciò scatenare la vostra rabbia.

Soli: penserete che nessuno vi merita e vi lancerete nel mondo virtuale che non comporta problemi.

