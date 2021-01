Oroscopo del 10 gennaio 2021: Ariete, Leone e Sagittario, le previsioni e l’oroscopo del 10 gennaio

Oroscopo di domenica 10 gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni di Fuoco. Ariete, Leone, Sagittario. In evidenza Leone (trovate il modo di distrarvi) e Sagittario (non mettetevi sotto pressione).

Oroscopo 10 gennaio 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): attenzione a come vi esprimete

Oroscopo Ariete umore

Spremere le meningi per risolvere un problema potrebbe portare a ulteriore frustrazione e alla sensazione che sia insolubile. Più cercherete di trovare una via d’uscita e più vi sembrerà di scontrarvi con un muro. E anche rivolgervi a chi vi circonda, segnala l’oroscopo, potrebbe farvi trovare in un vicolo cieco.

La cosa migliore è prestare attenzione all’intuito poiché emergeranno soluzioni entusiasmanti. In generale, per oggi, occhio a ciò che direte. Non volendo potreste rivelare un segreto oppure una persona fraintendere totalmente le vostre parole.

Oroscopo Ariete 10 Gennaio amore

In coppia: avete scatenato la gelosia del partner e oggi è possibile una scenata. Ma in qualche modo la cosa non vi dispiacerà.

Soli: è possibile che negli affari di cuore ci sia una novità. Prima di impegnarvi muovetevi con prudenza.

Oroscopo 10 gennaio 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): trovate il modo di distrarvi

Oroscopo Leone umore

L’atmosfera odierna è ancora un po’ elettrica e dovreste trovare il modo di distrarvi così da dimenticare momentaneamente tutto il resto. L’oroscopo tuttavia annuncia che potreste avere parecchi impegni ed essere difficile fare ciò che vi piace. Ma potete pur sempre delegare determinati compiti e godere un po’ di relax.

Non è escluso che siate preoccupati per la situazione finanziaria e penserete di evitare spese troppo onerose. Sforzandovi di gestire il meglio possibile riuscirete a stabilizzare il budget. Sarà’ rassicurante e vi permetterà di guardare serenamente al futuro.

Oroscopo Leone amore

In coppia: con il partner vi arrabbiate per piccole cose. Calma e riposate ne avete un gran bisogno.

Soli: cercate di tacere e ascoltare ciò che gli altri hanno da dire. Ne guadagnerete. Forse un cuore.

Oroscopo 10 gennaio 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): non mettetevi sotto pressione

Oroscopo 10 gennaio Sagittario: umore

Avrete la capacità di impegnarvi parecchio in un compito e di fare molto a patto che non esageriate. Se vi state destreggiando con impegni e scadenze la situazione potrebbe diventare stressante, soprattutto se state cercando di accontentare tutti. Ammettete a voi stessi che non siete Super Man né Wonder Woman.

Sapete bene quanto potete fare nell’arco di una giornata e dunque non mettetevi sotto pressione, abbiate riguardo per voi stessi. Sfruttate la domenica per fare qualcosa che vi piace, che vi faccia evadere. Spezzate le abitudini.

Oroscopo Sagittario 10 gennaio: amore

In coppia: il sole brilla nella relazione. Il partner oggi si farà in quattro per rendervi felici.

Soli: uscite, poiché le nuove conoscenze potrebbero essere molto interessanti. Avrete molte cose da condividere.

