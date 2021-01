Oroscopo del 10 gennaio 2021: le previsioni e l’oroscopo del 10 gennaio degli astri per Gemelli, Bilancia, Acquario

Oroscopo di domenica 10 gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni d’Aria Gemelli, Bilancia e Acquario. In evidenza Gemelli (vi sentite depositari della verità) e Bilancia (una persona metterà a dura prova la pazienza).

Oroscopo del 10 gennaio, gli astri segnalano al Gemelli che è inutile tentare di convincere le persone e alla Bilancia che qualcuno metterà alla prova la vostra vostra pazienza.

Oroscopo 10 gennaio 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): depositari della verità?



Oroscopo Gemelli 10 gennaio: umore

Con la Luna in Sagittario, riterrete che ciò che pensate sia giusto e farete di tutto per convincere chi vi circonda che siete i depositari della verità. Ma, e lo sapete bene, la verità ha più sfaccettature, dipende da quale lato la si guarda. Per cui evitate di scatenare conflitti inutili. Al contrario di chi non vuole mai cambiare opinione, voi solitamente siete elastici per cui perché puntare i piedi?

Più in generale, l’oroscopo annuncia che una parte di voi è entusiasta e pronta a esplorare nuove idee e opzioni, mentre l’altra è ancorata a vecchi schemi. Ciò potrebbe minare la determinazione. Dovete aprirvi al nuovo!

Oroscopo Gemelli 10 gennaio: amore

In coppia: alcune piccole manie del partner vi infastidiscono ma, scusate, voi non avete le vostre?

Soli: un incontro per caso, che non vi aspettate ma avrete la possibilità di dare il via a una storia d’amore.

Oroscopo 10 gennaio 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): una persona metterà alla prova la vostra pazienza

Oroscopo Bilancia 10 gennaio: umore

Avete sempre una grande pazienza ma una persona cara oggi potrebbe metterla alla prova. Sa che provate affetto e potrebbe approfittarne. Allora che dovreste fare? Niente di niente. Se continua a perdere tempo, ha chiaramente una ragione ben precisa.

Pressandola potreste invece dare il via a un gioco di potere e la persona allontanarsi per timore di non soddisfare le vostre aspettative. La cosa migliore è aspettare e non preoccuparvi che vi stia prendendo in giro poiché non è così.

Oroscopo Bilancia 10 gennaio: amore

In coppia: c’è un bel dialogo, belle promesse per il futuro. E la complicità ravviva la fiamma della passione.

Soli: l’amore arriverà, nel frattempo cercate di vivere divertenti e intriganti giochi di seduzione.

Oroscopo 10 gennaio 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): gli amici sono pronti a sostenervi

Oroscopo Acquario 10 gennaio: umore

La congiunzione Mercurio-Saturno nel vostro segno scatena inquietudine ma alla fine potrebbe essere positiva poiché vi spingerà a vivere nuove esperienze professionali o personali. L’oroscopo annuncia inoltre che accanto a voi ci sono degli amici pronti a sostenervi in qualsiasi momento, soprattutto se difficile.

Se attualmente vi sentite giù di corda toccherete con mano fino che punto avete fatto bene a concedere loro la vostra fiducia. Sono pronti a a essere presenti, a dire “ci siamo” prima ancora che abbiate chiesto il loro aiuto.

Oroscopo Acquario 10 gennaio: amore

In coppia: prendete qualsiasi decisione ma ogni tanto dovreste anche lasciar parlare il partner. Il vostro atteggiamento potrebbe irritarlo/a.

Soli: più che l’amore oggi è presente l’amicizia. Rivedere un/a vecchio/a amico e confidarvi scalderà il cuore.

