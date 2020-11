Oroscopo del 10 novembre 2020. Le previsioni degli astri segno per segno

Oroscopo del 10 novembre, cosa dicono gli astri per voi, segno per segno. In evidenza Gemelli (evitate di trasmettere il nervosismo) e Sagittario (l’apparenza inganna).

Oroscopo del 7 novembre, gli astri mettono in guardia i Gemelli (domate il nervosismo) e Sagittario (cautela, rischiate di prendere lucciole per lanterne). Per gli altri segni l’indicazione generale è: distinguere il desiderio dell’amore.

Ariete (21 marzo-21 aprile): prudenti, eviterete di lanciarvi nel rischio.

Umore

Il ritorno di Mercurio in Scorpione – fino al 1 dicembre – segnala un periodo in cui pensieri ed emozioni saranno particolarmente intensi ma non è una cosa negativa. Vi spingeranno a guardare le situazioni in profondità e prendere in considerazione soltanto ciò che è reale. Ne avrete bisogno nei prossimi giorni quando il pianeta formerà un aspetto armonioso con Nettuno.

Le cose infatti potrebbero essere diverse da come sembrano in apparenza., potreste incorrere in qualche errore di giudizio. Ma l’oroscopo annuncia che contrariamente al solito sarete prudenti e non vi lancerete nel rischio. L’istinto vi dirà cosa fare e di restare cauti.

Amore

In coppia: piccole contrarietà potrebbero guastare l’atmosfera della serata. La cosa migliore è essere elastici.

Soli: capirete che una persona ha intenzioni serie, tuttavia osserverete ancora il suo atteggiamento. Le difese cadranno, poiché vi darà prova della sua sincerità.

Toro (22 aprile-20 maggio): negoziare a vostro vantaggio.



Umore

Mercurio torna in Scorpione e fino al 1 dicembre sosterà nel vostro settore delle relazioni. Saranno in primo piano e il transito rappresenta un’opportunità, segnala l’oroscopo, per negoziare condizioni migliori per quanto riguarda una collaborazione di lavoro o con un socio.

Esaminate con attenzione tutto ciò che importante confidando soprattutto nel vostro intuito. Di sicuro non correte il rischio di fare errori di giudizio. Ora e nelle prossime settimane, le conversazioni rimaste in sospeso quanto il pianeta era in moto retrogrado potrebbero riprendere o potrebbero emergere informazioni che il mese scorso vi erano sfuggite.

Amore

In coppia: serata deliziosa con il partner. Una cenetta in casa a lume di candela consoliderà l’armonia.

Soli: dichiarazione d’amore in vista e potrebbe essere l’inizio di una dolcissima storia. Fine della solitudine.

Gemelli (21 maggio-21 giugno): non dovete trasmettere il vostro nervosismo.

Umore

Se avete in mente dei progetti o vi siete posti degli obiettivi, il ritorno di Mercurio in Scorpione – fino al 1 dicembre – potrebbe accelerare i risultati positivi che sperate di ottenere. La sosta in questo segno indica un’opportunità per organizzarvi e snellire alcuni aspetti. L’oroscopo segnala che nei prossimi giorni una svista non vi permetterà di tener conto di qualcosa d’importante.

Controllate tutti i dettagli così da non perdere successivamente tempo prezioso poiché sarete costretti a ricontrollare. Per oggi, cercate di domare il nervosismo, rischiate di trasmetterlo a chi vi circonda e l’atteggiamento ritorcersi contro di voi.

Amore

In coppia: contrariati, in collera e la relazione ne risente. Cercate l’armonia ed evitate discussioni per cose di poco conto.

Soli: qualche preoccupazione di lavoro oggi vi impedirà di lanciarvi nella conquista. Avete ben altro per la testa.

Cancro (21 giugno-22 luglio): notevoli passi in avanti.

Umore

Mercurio ritorna in Scorpione, fino al 1 dicembre, e il vostro segno è in una posizione eccellente per portare avanti i progetti e altre attività. Condividerete volentieri le idee e i punti di vista che saranno particolarmente brillanti. E dopo il 14 novembre, quando Marte in Ariete tornerà in moto diretto, noterete senza meno dei progressi, dei notevoli passi in avanti.

L’armonia Luna-Sole odierna per il vostro segno è molto positiva. Saprete mettere a sua agio chi vi circonda, farete molti compimenti mirati a gratificare. L’oroscopo annuncia che se avete intenzione di avviare una discussione o una negoziazione sarete in posizione di forza.

Amore

In coppia: di buonumore, oggi sarete all’ascolto l’uno dell’altro e d’accordo su tutto ciò che proporrà il partner.

Soli: tutto vi sembra possibile! E avete ragione, potete conquistare un cuore alla velocità della luce.

Leone (23 luglio-23 agosto): la priorità alla stabilità e al comfort.

Umore

Il ritorno di Mercurio in Scorpione, fino al 1 dicembre, potrebbe spingervi a organizzare meglio il settore domestico, al riguardo avrete parecchi idee. Sarete pronti a fare piazza pulita di ciò che ormai non vi serve più e, inoltre, per pianificare. Soprattutto se in mente avete degli obbiettivi riguardanti voi e la famiglia.

Porterete a termine, annuncia l’oroscopo, tutto ciò che avete lasciato in sospeso. Tendete a dare la priorità alla sicurezza, alla stabilità, al comfort. E oggi prenderete coscienza della differenza che può esserci tra desideri e realtà, tra le vostre ambizioni e la vostra situazione. Il che è una cosa positiva.

Amore

In coppia: ciò che farete o accetterete sarà unicamente per amore nei confronti del partner. Volete vederlo/a sorridere.

Soli: dopo un incontro capirete che con l’altro/a ci sono delle affinità. E seguiranno tanti altri appuntamenti…

Vergine (24 agosto-23 settembre): occhio a chi tenta di manipolarvi.

Umore

La Luna nel vostro segno è in armonia con il Sole ma in dissonanza con Nettuno. Occhio a lasciarvi influenzare da una persona che non ha cuore i vostri interessi, non vuole il vostro bene. In realtà tende solo a manipolarvi. E attenzione, inoltre, a qualsiasi tipo di dipendenza e in alcuni casi, anche al rischio di essere raggirati.

Evitate, dunque, segnala l’oroscopo di concedere facilmente la vostra fiducia e se è già accaduto, fate un passo indietro. La buona notizia del giorno: Mercurio torna in Scorpione, fino al 1 dicembre, e alcuni progetti rimasti incompiuti inizieranno a progredire.

Amore

In coppia: volete imporre le vostre idee ma non è una buona idea. Il partner vorrà fare altrettanto e sarà inevitabile una discussione accesa.

Soli: problemi familiari vi impediscono di pensare all’amore. Per oggi, la vita affettiva passa in secondo piano.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre): buone idee per guadagnare di più.

Umore

Una proposta potrebbe sembrare irresistibile ma non è detto lo sia nella realtà. Cambierete idea tremila volte ma visto che l’intuito oggi non è una guida affidabile, probabilmente accettarla non è un fatto positivo. La dissonanza Luna-Nettuno vi rende molto indecisi per cui dovreste prendere le cose con estrema calma, decidere soltanto quando vi sentirete davvero pronti.

Altra notizia del giorno: Mercurio lascia il vostro segno ed in Scorpione. Esaminerete il settore delle finanze da una nuova prospettiva. Potreste aumentare le entrate attraverso la comunicazione, il networking e il passaparola. E’ il momento di sviluppare solide idee per fare soldi, dedicarvi alla pianificazione e alla gestione dei vostri affari.

Amore

In coppia: date ascolto alla passione e non ai dubbi e alle incertezze. Oltretutto infondati. Il partner vi ama.

Soli: flirt intrigante in vista! Ma la domanda è questa: siete pronti a vivere un’avventura senza futuro?

Scorpione (24 ottobre-22 novembre): relazioni utili, amicizie preziose.

Umore

Mercurio ritorna nel vostro segno, dove sosterà fino al 1 dicembre. Nella prima sosta, è probabile abbiate rimuginato, riflettuto sul da farsi. Ora sarete in grado di prendere delle decisioni con grande chiarezza, avrete splendide energie mentali, i progetti avviati il mese scorso riprendono slancio.

Noterete ulteriori e grandi progressi dopo il 14 novembre quanto Marte in Ariete tornerà in moto diretto. L’oroscopo odierno segnala che al centro della scena ci sono le amicizie e il loro sostegno, le relazioni che potrebbero essere utili. Come sempre non proporrete nulla ma aspetterete che a chiedere siano gli altri. Qualsiasi conversazione sarà soddisfacente.

Amore

In coppia: il partner vi fa sentire al sicuro, vi coccola, vi riempie di attenzioni. Voi ricambiate e cosa c’è i più forte al mondo dell’amore?

Soli: passione irresistibile per una persona e farete il primo passo. E avete ragione, ad attendervi c’è la felicità.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre): non lasciatevi confondere dalle apparenze.

Umore

Mercurio ritorna in Scorpione, fino al 1 dicembre, e rappresenta un’ottima opportunità per risolvere quei problemi che vi stressano. Farlo, significherà avere energia in più da impegnare in nuove idee e possibilità. Da oggi e fino alla data di cui sopra, rivedrete alcuni progetti, lavorerete dietro le quinte e cercherete di pensare di meno.

Dal 1 dicembre, momento in cui il pianeta entrerà nel vostro segno avrete maggiore lucidità, prendere le decisioni velocemente . darete il via a nuovi progetti. Per oggi, anche se vi costerà un pochino, restate nei ranghi, non fatevi confondere dalle apparenze, rischiate di scambiare lucciole per lanterne. L’oroscopo a voi consiglia di essere molto cauti.

Amore

In coppia: la relazione ha bisogno di carburante per cui non lesinate. Esprimete apertamente i sentimenti!

Soli: possibilità di stringere un’amicizia che nel tempo si trasformerà in qualcosa di più importante.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): relazioni più rilassate con amici e colleghi.

Umore

Mercurio torna in Scorpione, fino al 1 dicembre: le attività che avete iniziato il mese scorso ora acquisiscono slancio e troverete le informazioni giuste per portare avanti nuove iniziative. Il transito vi spinge ad avere un rapporto più rilassato con colleghi, amici, conoscenti. La vita sociale tornerà a brillare. E quando, da sabato, Marte in Ariete riprenderà il moto diretto le cose si muoveranno ulteriormente.

Ma già da oggi, annuncia l’oroscopo, è una giornata favorevole agli affari e al progresso. Approfittatene per prendere dei contatti, confermare appuntamenti e fare delle proposte. Chi cerca un lavoro, potrebbe ottenere un colloquio. La Luna in Vergine in armonia con Urano vi spinge inoltre a contattare una persona che non vedete da tempo e la conversazione sarà molto piacevole.

Amore

In coppia: dolcezza, con il partner è fusione totale. Navigate in un mare di sensualità e serenità.

Soli: il cuore batte forte per una persona e siete ricambiati! Oggi la vita vi sorride.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio): la sicurezza in voi stessi è la carta vincente.

Umore

Mercurio si sposta in Scorpione, fino al 1 dicembre, e al centro della vostra attenzione ci saranno gli affari, la carriera, gli obbiettivi che avete intenzione di raggiungere. Potreste chiedervi se ce la farete a ottenere la sospirata riuscita. In questo momento siete insicuri, ed è un errore, poiché se in vista c’è un incontro importante o un colloquio mostrare sicurezza sarà la carta vincente per fare una buona impressione e avere successo.

Più in generale, l’oroscopo annuncia che è un periodo in cui alcune situazioni ferme, i ritardi presenti in alcuni progetti svaniranno e le situazioni riprenderanno a progredire. E da sabato, quando Marte riprenderà il moto diretto, tutto si snoderà ancora più velocemente.

Amore

In coppia: è la fine di un periodo un po’ complicato, instabile. Se con il partner ci sono state delle incomprensioni la relazione riprenderà slancio.

Soli: Grande fascino e all’orizzonte si profila un incontro all’insegna dell’amore ma soprattutto della stabilità.

Pesci (20 febbraio-20 marzo): fate bene a essere diffidenti.

Umore

Mercurio oggi ritorna in Scorpione, dove sosterà fino al 1 ° dicembre. Vi sentirete pronti ad andare avanti, condividere le idee e opinioni con grande entusiasmo e riscuoterete successo. E’ un transito meraviglioso, per il vostro segno, vi regalerà parecchio ottimismo.

Se il mese scorso avete lasciato indietro uno studio o l’approfondimento di un argomento ora lo riprenderete con entusiasmo. Per oggi, annuncia l’oroscopo siete più diffidenti ed eviterete di credere a tutto ciò che vi dicono. Senso critico al top che metterete in pratica e farete bene., vi metterete al riparo da qualche delusione. Di qualsiasi situazione avrete una vostra precisa idea e non vi smuoverete di un millimetro.

Amore

In coppia: voglia di avventura, di esperienze nuove da vivere insieme al partner. Se è d’accordo perché no?!

Soli: amicizia o amore? La persona vi piace ma prima dovreste chiedere a voi stessi cosa volete dalla relazione.