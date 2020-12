Oroscopo venerdì 11 dicembre 2020, cosa dicono gli astri per i segni d’Acqua, Cancro, Scorpione, Pesci. In evidenza Cancro (pronti per un’azione decisiva) e Scorpione (l’atteggiamento di una persona potrebbe turbarvi).

Oroscopo del 11 dicembre, gli astri dicono al Cancro che l’impegno vi ripaga e allo Scorpione che dovete mettere dei limiti.

Oroscopo 11 dicembre 2020 Cancro (21 giugno-22 luglio): l’impegno nel lavoro ripaga .

Oroscopo cancro umore

Potrebbe arriva il riconoscimento per l’impegno profuso nel lavoro oppure sentirvi particolarmente orgogliosi per di quanto state facendo. In entrambi i casi, ciò vi motiverà ulteriormente. L’oroscopo annuncia che ora gli obbiettivi vi sembrano a portata di mano.

Dopo molti mesi passati a esaminare la carriera o il percorso di vita, ora vi sentite pronti a un’azione decisiva ed avete grande sicurezza in voi stessi. Non è escluso che tra oggi e domani riceviate una telefonata, o incontriate, una persona che non vedete da tempo e ne sarete contenti.

Oroscopo cancro amore

In coppia: è probabile che il partner non sia di buonumore e voi penserete che vi trascuri. E’ un fatto passeggero!

Soli: l’attrazione per una persona è ricambiata ma per lanciarvi in una storia volete più certezze. Di relazioni complicate ne avete abbastanza!

Oroscopo 11 dicembre 2020 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): vi aspettano eventi importanti.

Oroscopo scorpione umore

L’inaspettato atteggiamento di una persona potrebbe turbarvi. Lasciate che vi scivoli addosso e se necessario mettete dei limiti con fermezza. L’oroscopo annuncia che vi aspettano eventi ben più importanti. Ad esempio ottenere un lavoro o un contratto che fa lievitare le entrare.

Avete ampie possibilità di riuscita. In questo momento la sicurezza in voi stessi, facilita i contatti – anche nuovi – e in generale può mettervi in grado di riscuotere delle gratificazioni anche nel lavoro o di raggiungere i vostri obbiettivi.

Oroscopo scorpione amore

In coppia: cercate di comunicare chiaramente e sinceramente con il partner. Se ci sono dei problemi, tenere tutto dentro non giova alla relazione.

Soli: la voglia di vivere un’avventura c’è tutta ma solo per spezzare il solito quotidiano. Ma sembra che risponda al vostro appello chi non vi interessa.

Oroscopo 11 dicembre 2020 Pesci (20 febbraio-20 marzo: potrebbe emergere la verità.

Oroscopo pesci umore

La dissonanza Luna-Urano fa pensare che del tutto per caso, in una situazione potrebbe emergere la verità e probabilmente sarà un fatto positivo. Se avete taciuto qualcosa per paura che potesse turbare una persona, l’oroscopo annuncia un ribaltone ma in un modo che vi spingerà a parlare apertamente e andare oltre.

Chi avete di fronte potrebbe rimanere scioccato o sorpreso ma è probabile che sospettasse qualcosa già da tempo. Nel lavoro, potreste avere dei dubbi riguardo a un progetto, un obbiettivo o alla carriera.

Oroscopo pesci amore

In coppia: vorreste fare delle cose per conto vostro ma il partner non sarà d’accordo. Mantenete la calma.

Soli: la sola cosa che desiderate, almeno oggi, è prendervi cura di voi stessi. Ed ‘ un’ottima idea!

