Oroscopo di venerdì 11 dicembre 2020, cosa dicono gli astri per i segni d’Aria Gemelli, Bilancia e Acquario. In evidenza Bilancia (trovare un terreno d’intesa) e Acquario (impazienti).

Oroscopo del 11 dicembre, gli astri invitano la Bilancia a trovare ora un terreno d’intesa con una persona, in seguito sarà difficile. All’Acquario di non interrompere le persone mentre parlano.

Oroscopo 11 dicembre 2020 Gemelli (21 maggio-21 giugno): una somma extra di denaro.



Oroscopo gemelli umore

L’ottimismo vi spinge a portare a termine alcun progetti e a entrare in contatto con il mondo circostante con grande sicurezza. Marte in Ariete vi dota di belle energie, torna la motivazione! Ma non solo, il vostro buonumore sarà contagioso e creerete un’ottima atmosfera.

Non è escluso, annuncia l’oroscopo che potrebbe entrare una somma extra grazie agli straordinari di lavoro oppure potrebbero rimborsarvi qualcosa. E’ un’ottima giornata, infine, per mettere ordine negli affari, prima che gli eventi accelerino e non possiate dedicare più tempo.

Oroscopo gemelli amore

In coppia: complicità, tenerezza, voglia di rinnovamento. Potreste praticare un’attività – anche sportiva – con il partner.

Soli: da un’amicizia potrebbe nascere una storia. Se volete andare avanti ditelo senza esitare!

Oroscopo 11 dicembre 2020 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): soffia vento di rinnovamento.

Oroscopo bilancia umore

Sentite che sta arrivando il rinnovamento, siete ottimisti e lo sarete ancora di più se riuscirete a stabilire un dialogo con una persona che, ormai da mesi, cerca di dominarvi. Cercate di farlo ora, trovate un terreno d’intesa poiché Marte in Ariete nel giro di poco sarà in dissonanza con Plutone e la persona in questione potrebbe essere abbastanza aggressiva.

A parte questo, l’oroscopo annuncia di mettere dei limiti alle spese, non essere esageratamente generosi soprattutto con chi conoscete da poco.

Oroscopo bilancia amore

In coppia: giornata romantica, la tenerezza prevale sulla passione. Un po’ di tranquillità ogni tanto ci vuole.

Soli: negli affari di cuore, le iniziative sono coronate dal successo. Non è escluso nasca una bella storia.

Oroscopo 11 dicembre 2020 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): la battuta fulminante.

Oroscopo acquario umore

Il buon aspetto tra Mercurio e Marte accentua ancora di più la vostra prontezza mentale, la battuta fulminante e la velocità con cui avete delle idee. Ma non solo, capirete al volo ciò che intende dire chi avete di fronte e impazienti di esprimere la vostra opinione, la tendenza sarà quella di interrompere mentre parla.

Atteggiamento che dovreste evitare poiché gli altri non sono mentalmente rapidi come voi. Salvo il Sagittario (in questo momento) e l’Ariete. Probabilmente, annuncia l’oroscopo, perché avete intenzione di concentrarvi totalmente sui vostri obbiettivi.

Oroscopo acquario amore

In coppia: atmosfera molto sensuale, che regala grande serenità. Approfittate di questa giornata tranquilla e dolce.

Soli: per vivere una nuova storia è indispensabile mettere una pietra sopra sul passato. Una pausa di riflessione oggi sarà utile a vede il lati positivi della vita da single.

