Oroscopo venerdì 11 dicembre, cosa dicono gli astri per i segni di Terra, Toro, Vergine, Capricorno. In evidenza Toro (ribelli) e Vergine (mettere in discussione alcune relazioni).

Oroscopo 11 dicembre 2020 Toro (22 aprile-20 maggio): mantenete le promesse.



Oroscopo Toro umore

Il vostro stato d’animo oggi è ribelle e potrebbe travolgervi emotivamente, per questo preferirete fare le cose per conto vostro. Un approccio autonomo e indipendente può essere positivo ma se ciò significa deludere chi circonda, andrebbe valutato.

Non mantenere le promesse fatte ad amici o familiari potrebbe essere controproducente e in seguito scatenare sensi di colpa. La cosa migliore, annuncia l’oroscopo, è esprimere le vostre emozioni, mettere al corrente chi vi circonda del vostro stato d’animo così da non creare problemi e stare da soli in santa pace.

Oroscopo toro amore

In coppia: vivere insieme richiede un bel po’ di sforzi e oggi ne avrete ulteriore prova. Dovrete tenere i nervi sotto controllo.

Soli: fascino al top, grazie a Venere, e riuscirete a fare una o due conquiste. E’ davvero difficile resistervi!

Oroscopo 11 dicembre Vergine 2020 (24 agosto-23 settembre): mettere in discussione alcune relazioni.

Oroscopo vergine umore

I pianeti vi dotano di energia positiva che potreste impegnare per apportare dei cambiamenti in casa oppure per guadagnare di più. Ad esempio, se state pensando di avviare una piccola attività, vi sentirete pronti a dare il via con grande entusiasmo. In questo momento è più facile entrare in azione e prendere decisioni efficaci.

L’oroscopo annuncia che al contempo, c’è una certa tendenza a mettere in discussione alcune relazioni o abitudini, soprattutto se avete la sensazione che vi blocchino, siano di ostacolo alla vostra evoluzione.

Oroscopo vergine amore

In coppia: nella relazione circola poca serenità, siete impazienti. Cercate di trovare un equilibrio ma soprattutto, rilassatevi!

Soli: malumore, dubbi, vi sembrerà inutile uscire nella speranza di incontrare l’anima gemella.

Oroscopo 11 dicembre 2020 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): motivati, con belle energie.

Oroscopo capricorno umore

La vita personale vi sembra più gestibile, le cose iniziano a progredire. I progetti legati alla casa hanno il via libera. Più in generale, annuncia l’oroscopo, avete l’impulso a fare qualcosa di significativo o che esca dai soliti schemi. Entrerete in azione senza rifletterci troppo.

Godetevi questa bella energie, la motivazione! Ora vi è più facile mettere al primo posto le emozioni e lasciare alle spalle una situazione che vi ha non poco appesantito. Ottima giornata nelle amicizie. Se avete bisogno di un aiuto, chiedete!

Oroscopo capricorno amore

In coppia: nella relazione tutto va alla grande eppure per timore che qualcosa cambi, spaccherete il capello in quattro.

Soli: se avete iniziato di recente una storia, e siete innamorati, è un buon momento per concedere fiducia all’altro/a e mostrare, a modo vostro, ciò che provate.

