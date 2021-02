Oroscopo del 11 febbraio 2021: Ariete, Leone e Sagittario oroscopo del 11 febbraio, previsioni tutti i segni oggi

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo di giovedì 11 febbraio gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni di Fuoco. Ariete, Leone, Sagittario.

Oroscopo del 11 febbraio, gli astri dicono all’Ariete che è sulla strada del progresso e al Leone che un regalo scalderà il suo cuore.

Oroscopo del 11 febbraio 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): sulla strada del progresso

Oroscopo Ariete umore

La Luna Nuova in Acquario inaugura un periodo di sviluppi entusiasmanti, che potrebbero prendere il via attraverso un evento virtuale o una riunione con gli amici. Questa fase lunare rappresenta un invito a essere socialmente aperti e disponibili, poiché ciò potrebbe portare ad alcune meravigliose opportunità e disintossicarvi da situazioni che vi hanno messo sotto pressione.

Al contempo, annuncia l’oroscopo, se avete uno o due progetti in cantiere, potrete concretizzarli e porteranno i loro frutti. Le idee che avete avuto e che sembrano eccellenti vi metteranno in grado di progredire.

Oroscopo di Ariete 11 febbraio amore

In coppia: in modalità seduzione, avrete slanci di passione e otterrete dal partner tutto ciò che desiderate.

Soli: affascinanti, è un’ottima giornata per fare nuovi incontri o dichiarare i sentimenti alla persona che vi attrae.

Oroscopo di domani 11 febbraio 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): un regalo scalderà il vostro cuore

Oroscopo giovedì Leone umore

Il Novilunio in Acquario sosta nel vostro settore delle relazioni e non è escluso che nell’aria ci sia la possibilità di entrare in società con una persona. Al contempo, questa lunazione può rappresentare l’inizio di eventuali soluzioni a problemi di vecchia data, sempre riguardanti una relazione personale o di lavoro.

Esprimere amore, piacere, calore e affetto, annuncia l’oroscopo, sarà più naturale del solito e probabilmente noterete con soddisfazione che gli altri apprezzano più di sempre la vostra compagnia. Potreste infine ricevere un regalo che scalderà il vostro cuore.

Oroscopo giovedì Leone amore

In coppia: progetti importanti con il partner: l’acquisto di una casa, il concepimento di un bebè o, se ancora non è accaduto, la convivenza.

Soli: se pensate di non avere possibilità, aprite invece gli occhi. Gli astri vi dimostreranno il contrario!

Oroscopo 11 febbraio 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): di buonumore e ottimisti

Oroscopo 11 febbraio Sagittario: umore

La Luna Nuova in Acquario per il vostro è eccellente. Potreste essere sul punto di ampliare il raggio d’azione e aggiungere una nuova corda al vostro arco oppure imparare qualcosa che vi sarà utile nel lavoro. Il buonumore e l’ottimismo vi metteranno in grado di rafforzare i rapporti stretti.

Ad esempio con un fratello o una sorella, soprattutto se c’erano stati dei problemi. L’oroscopo annuncia che è un periodo di evoluzione nel lavoro a patto che vi diate una mossa, prendiate l’iniziativa. Se volete migliorare dovete metterci anche del vostro.

Oroscopo Sagittario 11 febbraio: amore

In coppia: nella relazione circolano belle emozioni, il desiderio è al top e il dialogo si rinnova.

Soli: il vostro status potrebbe cambiare velocemente. Forse dovrete scegliere tra due persone.

