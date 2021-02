Oroscopo del 11 febbraio 2021: le previsioni e l’oroscopo per tutti i segni oggi 11 febbraio, per Gemelli, Bilancia, Acquario

Oroscopo per domani giovedì 11 febbraio 2021, cosa dicono gli astri per i segni d’Aria Gemelli, Bilancia e Acquario. In evidenza Bilancia (di buonumore e dinamici) e Acquario (una fase di espansione).

Oroscopo di domani 11 febbraio 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): prendere il treno in corsa



Oroscopo Gemelli domani 11 febbraio: umore

La Luna Nuova in Acquario fa arrivare una bella schiarita, la curiosità è la carta vincente che potrebbe portare notizie, un’offerta, un’idea o altri sviluppi entusiasmanti. Avete splendide energie, creatività da impegnare all’avvio dei progetti e intraprendere. Seguite l’istinto poiché qualunque cosa decidiate di fare sarà coronata dal successo.

L’oroscopo annuncia che il Novilunio cambia radicalmente l’atmosfera e per il vostro segno è arrivato il momento di prendere il treno in corsa senza esitare: volontà e intraprendenza saranno largamente ricompensate.

Oroscopo Gemelli di domani 11 febbraio: amore

In coppia: vicini e felici. Con il partner oggi la complicità è al top e farete bei progetti a due.

Soli: potrebbe esserci un incontro: lasciate andare senza pensare al domani. Avrete tempo…

Oroscopo di domani 11 febbraio 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): di buonumore, dinamici e creativi

Oroscopo Bilancia di domani 11 febbraio: umore

Cinque pianeti in Acquario accentuano la vostra creatività e a loro oggi si aggiunge la Luna Nuova che darà slancio al vostro talento artistico o creativo, lo valorizza. Avrete la sensazione che ogni cosa che farete otterrà il consenso, piacerà a tutti!

Più in generale, annuncia l’oroscopo, riprenderete attività interessanti in piena libertà e autonomia, ritroverete il dinamismo e tutti gli amici, anche quelli persi di vista. E’ un bel cielo astrale che vi regala buonumore, vi permette di concretizzare i progetti e stringere nuove e appaganti relazioni.

Oroscopo Bilancia di domani 11 febbraio: amore

In coppia: trasformerete la giornata in un momento indimenticabile. L’amore e il desiderio sono reciproci.

Soli: si profila un incontro e voi non vi farete scappare l’occasione di iniziare una bella storia.

Oroscopo domani 11 febbraio 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): in una fase di espansione

Oroscopo Acquario di domani 11 febbraio: umore

Il Novilunio in Acquario, per voi è il migliore dell’anno e si compie nello stesso giorno in cui Venere è congiunta a Giove nel vostro segno. E’ un mix di vibrazioni eccellenti: potrebbero offrire un’ottima opportunità che dovrete cogliere al volo. Fate quanto è necessario per assicurarvi che sia vostra.

Più in generale, annuncia l’oroscopo, vivrete una fase di espansione, otterrete un successo, un progetto andrà nella direzione da voi desiderata. Al contempo, sfruttate il Novilunio per consolidare i legami familiari e le amicizie.

.Oroscopo Acquario di domani 11 febbraio: amore

In coppia: avete attraversato delle prove ma la relazione ne è uscita più forte, siete sempre più uniti.

Soli: colpo di fulmine e vi innamorerete perdutamente! La vita vi dimostra che a volte sono possibili i piccoli miracoli.

