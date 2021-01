Oroscopo del 11 gennaio 2021: Ariete, Leone e Sagittario, le previsioni e l’oroscopo del 11 gennaio

Oroscopo di lunedì 11 gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni di Fuoco. Ariete, Leone, Sagittario. In evidenza Ariete (uscirete da una situazione complicata) e Leone (conversazioni gratificanti).

Oroscopo del 11 gennaio, gli astri dicono all’Ariete che uscirà definitivamente da una situazione complicata e al Leone che oggi avrà conversazioni utili e gratificanti.

Oroscopo 11 gennaio 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): usciterete definitivamente da una situazione complicata

Oroscopo Ariete umore

Qualsiasi evento sociale, virtuale o reale, online o offline, abbiate oggi potrebbe essere delizioso, potrebbero esserci nuovi sviluppi positivi e tradursi in ottime opportunità di lavoro o semplice divertimento. Qualsiasi conversazione, segnala l’oroscopo, accenderà il vostro entusiasmo e più in generale, potreste pensare a nuovi e promettenti progetti.

Chi vi circonda sarà colpito dalla vostra originalità! E con Novilunio di mercoledì toccherete con mano che siete usciti definitivamente da una situazione complicata. Il luminare si congiungerà a Plutone e l’aspetto sarà riparatore. Le cose andranno di meglio in meglio.

Oroscopo Ariete 11 Gennaio amore

In coppia: il partner avrà piccole attenzioni, nulla di imprevedibile, ma vi piaceranno poiché vi sentirete rassicurati.

Soli: se non sarete eccessivamente esigenti, potreste assicurarvi una conquista interessante.

Oroscopo 11 gennaio 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): conversazioni utili e gratificanti

Oroscopo Leone umore

Le conversazioni con le persone a cui tenete oggi saranno speciali, saranno aperte, utili e gratificanti. Se dunque, provate il bisogno di parlare delle eventuali difficoltà che state attualmente vivendo o lasciare definitivamente alle spalle i conflitti, è un’ottima giornata per farlo.

L’oroscopo annuncia che una conversazione in particolare potrebbe essere ricca di promesse. Ad esempio, vi faranno un’offerta. Anche se non è escluso che potrebbe essere necessario acquisire nuove abilità o mollare qualcosa in cui già siete coinvolti. Ma sicuramente ne varrà la pena.

Oroscopo Leone amore

In coppia: conversazioni dolcissime, l’intesa è al top! Insieme siete felici e tutti lo notano.

Soli: affascinate con un solo sguardo. E un flirt iniziato da poco potrebbe diventare una storia importante.

Oroscopo 11 gennaio 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): un accordo sarà rimandato

Oroscopo 11 gennaio Sagittario: umore

Giove in congiunzione con Mercurio segnalano che le conversazioni e le discussioni avranno una svolta positiva. Potrebbero anche essere animati, ma in un modo che consentirà a voi e agli altri di condividere apertamente i pensieri e le emozioni. L’oroscopo annuncia inoltre che se dovete concludere un accordo, potreste trovarvi di fronte a un ritardo per cui siate elastici.

Non è escluso che dobbiate fare al riguardo qualche cambiamento. In questo caso la cosa migliore è preservare il dialogo. E’ la chiave per sistemare la questione.

Oroscopo Sagittario 11 gennaio: amore

In coppia: circolano alcune tensioni ed è il momento di chiarire. Il partner sarà pronto/a a un compromesso..

Soli: tiratevi su, smettete di pensare che l’amore non arriverà. E se invece dovesse sorprendervi?

