Oroscopo del 11 gennaio 2021: le previsioni e l’oroscopo del 11 gennaio degli astri per Gemelli, Bilancia, Acquario

Oroscopo del 11 gennaio, gli astri segnalano al Gemelli che un malinteso con un amico va chiarito subito e alla Bilancia di evitare di fare promesse, oggi tende a esagerare.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo 11 gennaio 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): un malinteso con un amico



Oroscopo Gemelli 11 gennaio: umore

Potreste essere più disposti a uscire dalla vostra zona di comfort e lanciarvi in qualcosa di inedito, mai provato prima di oggi. E con la congiunzione Mercurio-Giove in Acquario c’è la possibilità che il vostro atteggiamento audace l’iniziativa si rivelerà ottima, vi arricchirà da un punto di vista emotivo. La vita a volte può riservare bellissime sorprese.

L’oroscopo annuncia inoltre che potrebbe esserci un malinteso con un amico e in questo caso, a meno che non affrontiate immediatamente la questione, la cosa comportare dei problemi nella relazione.

Oroscopo Gemelli 11 gennaio: amore

In coppia: la giornata darà punteggiata da carezze, attenzioni e gesti di tenerezza!

Soli: è possibile l’inizio di un idillio ma non rovinate tutto con la fretta. Passo dopo passo.

Oroscopo 11 gennaio 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): evitate di fare promesse

Oroscopo Bilancia 11 gennaio: umore

La tendenza per oggi e domani, è quella di esagerare per cui è meglio non fare affermazioni che non potete dimostrare o promesse che non potrete mantenere. Avete un atteggiamento così sicuro e convincente che le persone non potranno fare a meno di credervi.

Se pensate che una richiesta potrebbe sopraffarvi o semplicemente è più di quanto possiate ragionevolmente fare, abbiate il coraggio di dirlo, e gli altri capiranno. Su un altro piano, l’oroscopo annuncia che la ruota sta girando e presto toccherete con mano che si apriranno delle porte, che le cose cambieranno.

Oroscopo Bilancia 11 gennaio: amore

In coppia: il desiderio è un po’ spento e va ravvivato. Ma a voi la fantasia non manca per cui…

Soli: Cupido potrebbe nascondersi nelle amicizie e nascere un flirt. L’attrazione sarà forte.

Oroscopo 11 gennaio 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): un imprevisto positivo

Oroscopo Acquario 11 gennaio: umore

Mercurio, Giove e Saturno nel vostro segno questa settimana saranno in dissonanza con Urano: potrebbe accadere qualcosa di imprevisto ma, attenzione, anche in senso positivo! Un’ottima opportunità va colta al volo anche se dovesse comportare delle sfide. L’oroscopo annuncia che gli astri lavorano a vostro favore e avere il coraggio di credere che i vostri sogni possano diventare realtà vi permetterà di concretizzarli.

Chi vi circonda potrebbe essere scettico e tentare di dissuadervi ma non c’è motivo di tirarvi indietro. Oggi inoltre avete ampia capacità di imporvi e ciò vi permetterà di far progredire un progetto a cui tenete in modo particolare.

Oroscopo Acquario 11 gennaio: amore

In coppia: ad avvicinarvi ancora di più al partner, sono gli stessi desideri, le stesse ambizioni. Potreste decidere di avviare insieme un’attività.

Soli: una persona vi intriga ma non osate avvicinarla? Oggi troverete un modo discreto e la conquisterete!

