Oroscopo del 11 novembre 2020. Le previsioni degli astri segno per segno

Oroscopo del 11 novembre, cosa dicono gli astri per voi, segno per segno. In evidenza Vergine (la sincerità è fondamentale) e Scorpione (obbiettivi irrealistici).

Oroscopo del 11 novembre, gli astri mettono in guardia la Vergine (evitate di scaricare la colpa) e Scorpione (desideri e bisogni che non hanno senso). Per gli altri segni l’indicazione generale è: l’ottimismo è contagioso e aiuta a realizzare i progetti

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Ariete (21 marzo-21 aprile): l’intuito è d’aiuto a risolvere una questione complessa.



Umore

L’intuito è al top e senza troppi sforzi siete in grado di percepire lo stato d’animo e il pensiero di chi vi circonda. Potrebbe essere di grande aiuto ad affrontare una situazione complessa. Come è già accaduto nel mese di ottobre il vostro intuito ora non sbaglia e, annuncia l’oroscopo, seguendolo non prenderete cantonate sulle persone che incontrate.

“Sentirete” immediatamente se meritano o meno la vostra fiducia. Ci sarà chi tenterà di farvi scivolare sulla classica buccia di banana ma grazie alla vostra diffidenza non ci riuscirà. Al contempo fatevi trovare pronti perché in vista c’è una svolta: assicuratevi di avere tutte le informazioni di cui avete bisogno.

Amore

In coppia: se qualcosa non va nella relazione non vi fare problemi a dirlo chiaramente. Ma al partner non piacerà.

Soli: non è giornata d’incontri. Pazienza, presto avrete belle opportunità e tornerà la voglia di conquistare.

Toro (22 aprile-20 maggio): un’opportunità cucita su misura per voi.



Umore

La Luna Vergine punta i riflettori su un’opportunità che può sembrare cucita su misura per voi. E più la esaminerete e tanto più solleciterà il vostro entusiasmo. Se è da tempo che stata aspettando di potervi lanciare in nuove esperienze, sarete pronti a prendere un impegno. Oggi sarete spinti, inoltre a dare la priorità al vostro desiderio di mantenere la pace e l’armonia.

Tuttavia, è meglio non esagerare altrimenti potreste finire per sentirvi incompresi o non apprezzati. Non è escluso che vi sentiate delusi per una promessa non mantenuta. L’oroscopo infine segnala che come è già accaduto a ottobre, alcune persone potrebbero tentare di avere presa su voi. Ma visto che non siete nati ieri, ovvero non siete ingenui, non permetterete che accada.

Amore

In coppia: forse siete stufi del quotidiano, rimane il fatto che oggi circola un po’ di pesantezza. Il dialogo potrebbe risolvere le cose.

Soli: il passato pesa e sembra che non crediate più nell’amore. Voltate pagina e tornate ad avere fiducia, soprattutto in voi stessi.

Gemelli (21 maggio-21 giugno): è meglio non dare nulla per scontato.

Umore

Occhio alla tendenza odierna a esaminare le situazioni nel modo sbagliato, soprattutto se siete emotivamente coinvolti. Che si tratti di affari, vita personale o lavoro, desiderando qualcosa rischiate di offuscare le percezioni. Mantenete la lucidità è la cosa migliore. L’oroscopo inoltre consiglia di non dare nulla per scontato né d’impegnarvi in qualcosa se non siete sicuri del risultato.

Sapere quali sono le conseguenze delle vostre azioni ora è fondamentale. Non è escluso che siate alle prese con delle preoccupazioni riguardanti la stabilità del posto di lavoro oppure le relazioni con i colleghi non sono al top, temete che possano in qualche modo nuocervi.

Amore

In coppia: volendo farvi perdonare qualcosa, oggi dedicherete mille attenzioni al partner. La serata sarà deliziosa.

Soli: troverete le parole giuste per attirare l’attenzione della persona che vi piace. Non esagerate poiché rischiate di sembrare superficiali.

Cancro (21 giugno-22 luglio): nelle relazioni non ci sono intoppi.

Umore

Nelle relazioni in generale e in famiglia, oggi tutto procede senza intoppi grazie al vostro atteggiamento rilassato e aperto. Dietro l’angolo non ci sono brutte sorprese e, volendo, avete la possibilità di chiarire finalmente un malinteso. In particolare con un figlio, se è stato motivo di preoccupazione, le cose si sistemeranno rapidamente.

L’oroscopo annuncia che siete disposti ad ascoltare e ai familiare, agli amici offrite la benefica sensazione di essere sulla loro lunghezza d’onda. Ma non solo, se un collega ha tentato di compromettere la vostra immagine, saprete come muovervi per riparare la situazione.

Amore

In coppia: grande serenità, con il partner siete sulla stessa lunghezza d’onda. Avete deciso che la priorità è la tranquillità.

Soli: incontro con una persona che ha la stessa vostra visione della vita e del futuro. Approfondirete la conoscenza.

Leone (23 luglio-23 agosto): pronti a dare il via a un progetto.

Umore

Il primo passaggio di Mercurio in Scorpione, a ottobre, non vi ha sicuramente permesso di progredire ma ora è tempo di riflettere se mollare qualcosa che avete in mente, che sapete bene non vi porterà da nessuna parte. Fate spazio invece a nuove avventure professionali ed eviterete di girare a vuoto.

Non è escluso tuttavia che vi sentiate pronti a dare il via un progetto in cui credete e su cui negli ultimi mesi vi siete impegnati parecchio. E oggi, annuncia l’oroscopo, avete grande sicurezza in voi stessi, reagite nel modo giusto e sapete come ristabilire l’armonia nelle relazioni. Vi metterete al riparo da qualsiasi eventuale conflitto.

Amore

In coppia: siete critici, forse un po’ di libertà reciproca farebbe un gran bene alla relazione.

Soli: avete meno aspettative, siete più spontanei ed è l’atteggiamento giusto per conquistare.

Vergine (24 agosto-23 settembre): la sincerità ora più che mai è fondamentale.

Umore

Lasciate che a guidarvi oggi sia il coraggio, l’intuito. Sicuramente non commetterete errori. Il ritorno di Mercurio in Scorpione per voi è un transito positivo che, tra le altre cose, vi permetterà di avere una spiegazione con una persona cara – forse un figlio? – con cui di recente avete avuto problemi a dialogare con serenità.

Evitate in ogni caso di scaricare la colpa sull’altro/a e assumetevi la vostra parte di responsabilità. La sincerità ora più che mai è fondamentale. L’oroscopo odierno annuncia, più in generale, di guardare gli eventi, le situazioni personali o di lavoro con un certo distacco così da evitare timori e dubbi inutili.

Amore

In coppia: occhio a scatenare discussioni con il partner, potrebbero prendere una piega pericolosa.

Soli: sembra che oggi ce l’abbiate con tutti. E’ meglio stare in casa, passare una serata per conto vostro.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre): pensate meno agli altri e più a voi stessi.

Umore

E’ un mercoledì in cui una decisione ferma potrebbe consentirvi di non rimandare e andare avanti con un compito che va necessariamente svolto. Non è escluso che a farvi sentire a disagio sia una questione di tipo personale e siate riluttanti a gestirla.

L’oroscopo annuncia che parlarne con tatto con il/la diretto/a interessato sarà d’aiuto a risolvere in modo eccellente. In ogni caso, evitate di dare consigli a figli e persone care, anche se – come sempre – volete solo il loro bene. Ma è quel che ritenete sia giusto non è detto sia lo stesso per loro. Pensate meno agli altri e più a voi stessi.

Amore

In coppia: il partner è tenero e affettuoso ma voi avete dei dubbi. Tranquillizzatevi, è solo vostro/a.

Soli: la solitudine oggi vi pesa ma non è giornata di conquiste né di appuntamenti romantici.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre): vietato inseguire obbiettivi irrealistici.

Umore

Un problema che pensavate fosse risolto potrebbe ripresentarsi e voi essere nervosi. Ma nel giro di pochi giorni potrete sistemare definitivamente la questione e in modo positivo. Infatti, annuncia l’oroscopo la circostanza vi darà modo di far emergere punti di forza nascosti e un senso di grande potere. Più in generale, con Venere che sosta alle spalle del vostro segno avete bisogno di elaborare e metabolizzare le recenti esperienze.

Cercate, se possibile, di non inseguire obbiettivi irrealistici. L’insoddisfazione – temporanea – potrebbe spingervi a manifestare bisogni e desideri che non hanno senso e vi porterebbero verso una direzione sbagliata. Accettare le cose per quello che sono e apprezzarle ora è fondamentale.

Amore

In coppia: appagati, felici e come sempre seguite sinceramente lo slancio del cuore.

Soli: se esitate a scegliere tra due persone non è oggi che deciderete. Continuerete a valutare i pro e i contro.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre): concentratevi su una cosa alla volta.

Umore

E’ un’ottima giornata per stringere nuove conoscenze con persone che condividono i vostri stessi interessi. In ogni caso, segnala l’oroscopo, evitate di dar credito ad alcune la cui caratteristica è quella di raccontare frottole a tutti ma che al contempo sono talmente abili che è impossibile non credere a ciò che dicono.

Non è escluso, inoltre, che siate preoccupati per la salute di una persona cara ma è un fatto passeggero, probabilmente non sarà nulla di grave. Per oggi, rilassatevi e concentratevi su una cosa alla volta. Non c’è motivo di andare di fretta e disperdere le energie. Domani tornerete in pista.

Amore

In coppia: voglia di libertà ma il partner incasserà male e le discussioni saranno inevitabili.

Soli: oggi a offrire molto è l’amicizia e non l’amore. Se avete in testa la persona sbagliata gli amici saranno d’aiuto a distrarvi.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): cedere alle richieste ha un prezzo emotivo.

Umore

Grazie a Mercurio in Scorpione, le situazioni si velocizzano. Se avete intenzione di dare il via a un progetto o a un’idea o se aspettate di ottenere un incontro ora non dovrete più aspettare. Le cose si concretizzeranno rapidamente e potrebbe anche arrivare una proposta di lavoro.

Per oggi attenzione ad accettare di fare qualcosa per una persona così da compiacerla, in seguito potreste pentirvi non essere stati diretti, non aver detto un no. Cedere alle richieste degli altri oggi comporta un prezzo emotivo soprattutto se vi distraggono dal lavoro.

Amore

In coppia: con il partner guardate al futuro e se ci sono state delle difficoltà sono ormai alle spalle.

Soli: una persona vi piace veramente e oggi avrete la possibilità di vivere insieme dei momenti deliziosi.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio): il silenzio stressa, dite la vostra chiaramente.

Umore

Non dubitate mai delle vostre capacità anche quando non avete a disposizione la soluzione pronta ma con il ritorno di Mercurio in Scorpione potreste essere stressati per ragioni oscure, avere dei dubbi che a ben vedere non hanno nulla di razionale. Forse scaturiscono da paure che risalgono al passato e che dovreste esaminare più attentamente.

Le situazioni, annuncia l’oroscopo, stanno tornando a progredire per cui non c’è motivo di sviluppare ansia o inquietudine. Se, inoltre, state evitando di affrontare una conversazione complessa con una persona cara, tenete presente che lo stress provocato dal dover parlare chiaramente è sicuramente inferiore a quello che scatena il silenzio. Dite la vostra in modo netto. Non avete nulla perdere e tutto da guadagnare.

Amore

In coppia: sulla relazione incombe un temporale ma potrebbe eliminare le tensioni, schiarire l’aria. Dipenderà da voi.

Soli: un po’ selettivi, diffidenti ma di fronte all’incontro giusto sarete pronti a lasciarvi andare.

Pesci (20 febbraio-20 marzo): una visione diversa della vostra situazione.

Umore

Se arriva, cogliete al volo l’opportunità di entrare in nuove cerchie di amicizie poiché potreste conoscere persone che vi incoraggeranno a imboccare a una nuova direzione. Trarrete infatti vantaggio da conversazioni e idee che vi daranno una visione diversa della vostra situazione.

Più in generale, l’oroscopo segnala che ora ritroverete sicurezza in voi stessi dopo un momento in cui non avete saputo acchiappare un’occasione, ad esempio un’opportunità di lavoro. Ma ora riuscirete a ottenere un colloquio. Non è escluso, inoltre, che arrivi finalmente una risposta che aspettate da tempo. Cercate, se possibile, di risolvere i problemi lasciati in sospeso e che vi hanno appesantito.

Amore

In coppia: la fusione con il partner è totale. Gentilezza, tenerezza e dolcezza reciproche.

Soli: fascino, modo di fare irresistibile. Cupido sta per scoccare la freccia! Siete pronti?