Oroscopo del 12 dicembre 2020. Le previsioni degli astri per Ariete, Leone, Sagittario

Oroscopo 12 dicembre 2020 Ariete (21 marzo-21 aprile): lasciate spazio alla creatività.

Per quanto siate determinati a raggiungere un obiettivo, potreste comunque trovare difficile fare i progressi di cui avete bisogno. Con la congiunzione Giove-Saturno siete spinti a rallentare il ritmo ed essere più precisi. Ma passo dopo passo ce la farete ugualmente.

L’oroscopo indica inoltre che se siete stanchi di ciò che state facendo – o apprendendo – potreste decidere di lasciare più spazio alla creatività. E’ probabile che in famiglia ci siano alcune questioni da sistemare e l’atmosfera diventerà più dolce. Le relazioni diventano più affettuose.

In coppia: se la passione ultimamente si era un raffreddata, oggi tornerà lo slancio! Il partner vi darà prova del suo amore.

Soli: se state vivendo una relazione clandestina è probabile vi troviate di fronte a una decisione. Prenderete quella giusta.

Oroscopo 12 dicembre 2020 Leone (23 luglio-23 agosto): andare al cuore di una questione.

Con il Sole e Mercurio in Sagittario avete l’opportunità di dedicarvi ad attività creative, a qualcosa che vi entusiasma, vi diverte. Volendo, annuncia l’oroscopo, potrete riflettere su problemi complicati: avete grande facilità a capire quali sono i dettagli inutili e andare al cuore della questione.

Le relazioni con chi vi circonda sono un po’ tese, volete mantenere il controllo, imporvi ma vi troverete di fronte a persone poco docili e persino aggressive. Datevi una regolata perché le reazioni degli altri non saranno tenere.

In coppia: l’atmosfera sarà armoniosa a patto che siate disposti al compromesso e al dialogo.

Soli: Colpo di fulmine e avrete entrambi un solo e unico desiderio. Incontrarvi al più presto!

Oroscopo 12 dicembre 2020 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): affinare una strategia.

Le parole di una persona potrebbero avere più effetto – negativo – di quanto dovrebbero e l’oroscopo consiglia di non prenderle troppo a cuore. L’altro/a potrebbe essere di malumore e voi prendere le cose sul personale. Lasciate perdere, non ne fate un dramma e ritrovate invece il sorriso.

In questo momento i pianeti nel vostro segno, Sole e Mercurio, fanno brillare i neuroni e potreste avere delle ottime idee. Approfittatene per affinare le strategie o concentrarvi su alcune questioni. Domani avrete ben altro da fare (in positivo).

In coppia: piccole discussioni per questioni di denaro. Cercate entrambi di distendere l’atmosfera.

Soli: molto esigenti, sarà difficile che troviate l’altra metà della mela. Per oggi vi concentrerete sul lavoro..

