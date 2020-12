Oroscopo di sabato 12 dicembre 2020, cosa dicono gli astri per i segni d’Aria Gemelli, Bilancia e Acquario. In evidenza Gemelli (pensieri confusi) e Bilancia (rivedere alcune spese).

Oroscopo del 12 dicembre, gli astri invitano i Gemelli a vedere persone e situazioni in modo realistico e la Bilancia a dare un’occhiata alle finanze.

Oroscopo 12 dicembre 2020 Gemelli (21 maggio-21 giugno): i pensieri sono confusi.



Oroscopo gemelli umore

Potresti essere tentati di rimandare qualcosa di importante semplicemente perché non ne avete voglia. La dissonanza Mercurio-Nettuno, potrebbe far scemare l’ambizione ma ciò non preoccuparvi minimamente. L’oroscopo annuncia che i pensieri sono confusi, alterati da ciò che volete vedere o avete paura di vedere.

Con questo aspetto, seppure temporaneo, è difficile vedere persone e situazioni in una luce realistica. Indulgere nella fantasia può essere terapeutico ma il segreto è farlo nelle giuste circostanze altrimenti si rivela solo una perdita di tempo.

Oroscopo gemelli amore

In coppia: dolcezza, desiderio al top! E’ un fine settimana all’insegna della complicità, l’accordo è perfetto.

Soli: potreste essere attratti da due persone ed esitare a fare una scelta. E se giocaste la carta della sincerità?

Oroscopo 12 dicembre 2020 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): è tempo di rivedere alcune spese.

Oroscopo bilancia umore

Quello che sembra un indesiderato contrattempo potrebbe rivelarsi positivo. Ad esempio, un appuntamento o una riunione annullati o qualcosa di altrettanto importante essere rimandato. Ciò vi darà la possibilità di riflettere in modo più approfondito, e può essere fondamentale.

L’oroscopo annuncia che potrete ricontrollare i dettagli e avere maggiore chiarezza. E’ la giornata giusta per dare un’occhiata alle finanze. E’ tempo di mettere ordine, di rivedere alcune spese. Non è escluso, infine, che una persona cara vi appesantisca parecchio con i suoi problemi. Seppure con gentilezza, ditelo.

Oroscopo bilancia amore

In coppia: senso dell’umorismo, dolcezza, dialogo all’insegna della comprensione. Non è esclusa una gita.

Soli: sabato ideale per partire alla conquista dell’anima gemella. Ma per riuscire dovrete osare.

Oroscopo 12 dicembre 2020 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): perfezionare un progetto importante.

Oroscopo acquario umore

Organizzatevi e dedicate tempo ed energie per perfezionare un progetto importante. Concentratevi e otterrete ottimi risultati. L’oroscopo al vostro segno consiglia di fare il punto in modo realistico sulle finanze, sulle spese fatte ultimamente. E’ tempo di ristabilire un equilibrio.

Con le persone care, inoltre, siate tolleranti. Se vorrete imporre a tutti i costi le vostre idee, le prenderete per il verso sbagliato la giornata sarà pessima. La Luna in Scorpione scatena nervosismo ma tentate di creare un’atmosfera armoniosa e chi vi circonda farà altrettanto.

Oroscopo acquario amore

In coppia: voglia di ri-conquistare il partner, siete innamorati come il primo giorno. La serata si annuncia bollente.

Soli: al vostro arrivo i/le rivali scompaiono dalla scena! Sicuri del fascino, del sex appeal, oggi fate una strage di cuori.

