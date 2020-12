Oroscopo sabato 12 dicembre, cosa dicono gli astri per i segni di Terra, Toro, Vergine, Capricorno. In evidenza Toro (non prendete tutto sul personale) e Vergine (non siete disposti al compromesso).

Oroscopo del 11 dicembre, gli astri segnalano al Toro di lasciare alle spalle un malinteso e alla Vergine , attenzione a alla prepotenza.

Oroscopo 12 dicembre 2020 Toro (22 aprile-20 maggio): lasciare alle spalle un malinteso.



Oroscopo Toro umore

Un amico o un familiare, potrebbe restituirvi fiducia e farvi provare sollievo, soprattutto se siete stati oggetto di critiche. Se c’è stato un malinteso, cercate di non prenderlo sul personale, lasciatelo alle spalle. L’armonia tra Sole e Marte indica che avete da fare cose di gran lunga migliori da fare.

Impegnate su queste il tempo e le energie e non preoccupatevi delle sciocchezze. L’oroscopo annuncia che rifletterete sul vostro futuro professionale. Con i passaggi attuali potreste prendere delle decisioni radicali. L’importante è che evitiate colpi di testa.

Oroscopo toro amore

In coppia: con il partner è una giornata da sogno e siete pronti a esaudire i suoi desideri!

Soli: potere di seduzione al top e se in vista c’è un appuntamento gusterete attimi di piacere.

Oroscopo 12 dicembre Vergine 2020 (24 agosto-23 settembre): occhio a diventare prepotenti.

Oroscopo vergine umore

Con la dissonanza Marte-Plutone potreste non essere dell’umore giusto per scendere a compromessi anzi, potreste aver voglia di dare un ultimatum. Tuttavia, annuncia l’oroscopo, non è detto che ciò sia necessario. È davvero importante che una persona decida di non accettare qualcosa che proponete?

Chiedetevi se non stiate per caso puntando i piedi per ottenere ciò che avete in mente. Occhio a diventare prepotenti. Sul fronte denaro, potreste essere preoccupati. Forse perché vorreste avere più entrate, temete di non farcela ad arrivare a fine mese.

Oroscopo vergine amore

In coppia: l’atmosfera è sensuale, sfruttatela per rafforzare la relazione. Se siete in freddo con il partner, cercate di appianare i malintesi.

Soli: negli affari di cuore circola instabilità, per ora non sono previsti Grandi Incontri ma potete pur sempre testare il vostro potere di seduzione.

Oroscopo 12 dicembre 2020 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): aiuti e sostegni dagli amici.

Oroscopo capricorno umore

Lavoro o vita personale, con la Luna in Scorpione la comunicazione è al top e ogni conversazione sarà utile e piacevole. Potreste ottenere delle ottime informazioni da chi conta e individuare alcune ottime opportunità che potrete fare vostre. Amicizie o conoscenze, potrebbero arrivare aiuti, buoni consigli – ovviamente se li chiederete – e sostegni. In ogni caso, annuncia l’oroscopo, se un’idea o un progetto sollevano i vostri dubbi, non vi convincono, non vanno presi in considerazione. Seguite l’intuito poiché oggi è al massimo.

Oroscopo capricorno amore

In coppia: è un sabato tranquillo, rilassante ed è proprio quello che volevate. Vivere dolci momenti con il partner.

Soli: fascino, voglia di conquistare ma con grande discrezione. Dietro l’apparenza freddina, avete una determinazione di fuoco!

