Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo del 12 febbraio 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): ricaricare le batterie

Oroscopo Ariete umore

Con cinque pianeti in Acquario questa settimana avete dato fondo alle energie, consumato anche la riserva, ed è il momento di riposare, rilassarvi, fare ciò che più vi piace, così da ricaricare le batterie. E il vostro è un segno che le ricarica velocemente e da domenica pomeriggio tornerete i Superman e le Wonder woman di sempre.

Per oggi, la congiunzione Mercurio-Venere vi spinge a esaminare un problema frustrante in una luce diversa. Le conversazioni, anche on line, sono spensierate, divertenti ma occhio, annuncia l’oroscopo, a prestare un’attenzione superficiale a un argomento che potrebbe meritare un approccio più approfondito.

Oroscopo di Ariete 12 febbraio amore

In coppia: insieme al partner, siete decisi a far “rinascere” la relazione, a renderla romantica e felice.

Soli: avete intenzione di mettere uno stop alla solitudine e le idee per riuscire non vi mancheranno.

Oroscopo di domani 12 febbraio 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): trarre vantaggi dalle sfide

Oroscopo venerdì Leone umore

La dissonanza Saturno-Urano nel vostro settore della carriera, al riguardo potrebbe scatenare delle tensioni. Ma trovarvi in compagnia della persona giusta potrebbe essere d’aiuto a superare questo problema e trovare vantaggi in tutte le sfide che vivete attualmente. Ciò di cui avete bisogno, infatti, è una visione radicale e trovandola tutto il resto andrà a posto.

L’oroscopo annuncia che se avete avuto un diverbio con una persona cara, pur volendo sistemare la questione, temete che facendo il primo passo perdereste la faccia. Ma troverete il modo per riappacificarvi.

Oroscopo venerdì Leone amore

In coppia: farete pace con voi stessi e di conseguenza con chi avete accanto. E’ un buon segno.

Soli: altro che esitanti! Se una persona vi piace, oggi vi lancerete nel corteggiamento e farete centro.

Oroscopo 12 febbraio 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): scambi verbali confusi

Oroscopo 12 febbraio Sagittario: umore

Soprattutto in questo momento detestate che vi impongano dei limiti, scappate a gambe levate ma non è detto sia un atteggiamento ragionevole. Oltretutto, annuncia l’oroscopo, sapete bene che non facendo il vostro dovere, vi giudicheranno male. Allora, fate quanto dovete e non commetterete delle sciocchezze. Più in generale cercate di essere meno intransigenti.

La Luna in Pesci crea un’atmosfera un po’ caotica, rende gli scambi verbali un po’ confusi, molti li ritenete insopportabili. Non è escluso che ce l’abbiate con un familiare.

Oroscopo Sagittario 12 febbraio: amore

In coppia: se di recente avete discusso, la riconciliazione sarà bollente, serata passionale!

Soli: incontri sorprendenti e con una persona potreste dare il via a una storia d’amore.

