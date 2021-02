Oroscopo per domani venerdì 12 febbraio 2021, cosa dicono gli astri per i segni d’Aria Gemelli, Bilancia e Acquario. In evidenza Gemelli (il ritorno di un amico) e Acquario (ignorare i dubbi).

Oroscopo del 12 febbraio, gli astri segnalano al Gemelli il ritorno di un amico e all’Acquario che deve ignorare i dubbi.

Oroscopo di domani 12 febbraio 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): il ritorno di un amico



Oroscopo Gemelli domani 12 febbraio: umore

Con la Luna in Pesci, oggi e domani, è possibile che non possiate disporre di tempo libero. Potreste, ad esempio, dover portare a termine un lavoro, in ufficio o in casa. E il fatto vi irriterà poiché forse avevate in programma qualcosa di diverso. Per fortuna sarà uno stato d’animo passeggero e vi occuperete di quanto dovete fare con impegno.

Non è escluso, annuncia l’oroscopo, che una relazione d’amicizia morta e sepolta oggi torni a dare segnali di vita. Mettete da parte il rancore e offrite una seconda possibilità. Potrebbe essere una situazione vantaggiosa per entrambi.

Oroscopo Gemelli di domani 12 febbraio: amore

In coppia: circola grande armonia e bella complicità. E alcuni penseranno a ingrandire la famiglia…

Soli: conquistate eccome! Forse una relazione sarà un po’ ambigua ma a voi non dispiacerà.

Oroscopo di domani 12 febbraio 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): prendere le cose con calma

Oroscopo Bilancia di domani 12 febbraio: umore

In questo momento, con cinque pianeti in Acquario, davanti a voi ci sono tante possibilità ma dovete prendere le cose con calma. Le transizioni graduali sono decisamente più vantaggiose dei cambiamenti improvvisi poiché danno il tempo di adattarsi e mantenere l’equilibrio. Passando da un estremo all’altro, nel tentativo di ritrovare l’equilibrio spenderete parecchie energie e inutilmente.

Tenete presente, annuncia l’oroscopo che “lento e costante” vince sempre su “veloce e frenetico”. E oggi, annuncia l’oroscopo, potreste percepire che una persona potrebbe essere di grande aiuto e che è arrivato il momento di approfondire la conoscenza.

Oroscopo Bilancia di domani 12 febbraio: amore

In coppia: il dialogo è favorito. Per alcuni, dunque, è il momento di chiedere scusa o accettare le scuse del partner.

Soli: con una persona, forse incontrata online, le conversazioni, i messaggi prenderanno una piega interessante.

Oroscopo domani 12 febbraio 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): ignorare i dubbi

Oroscopo Acquario di domani 12 febbraio: umore

Potreste avere un’idea molto più chiara di ciò che è fattibile e di ciò che sperate di ottenere riguardo ai vostri obbiettivi. E chiedervi se davvero potete ottenere ciò che avete a cuore. La cosa migliore è ignorare i dubbi e concentrarvi sul risultato che desiderate e che riuscirete a ottenere.

L’oroscopo annuncia che siete sul punto di voltare definitivamente una pagina della vostra vita che è stata dolorosa o angosciante e ciò nel corso dei mesi vi condurrà di sorpresa in sorpresa (positive).

.Oroscopo Acquario di domani 12 febbraio: amore

In coppia: nella relazione c’è un cambiamento, un rinnovamento! E insieme al partner farete nuovi progetti.

Soli: nuovi incontri vi restituiranno sicurezza in voi stessi e nel vostro potere di seduzione. Belle conquiste!

