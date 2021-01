Oroscopo del 12 gennaio 2021: le previsioni e l’oroscopo del 12 gennaio degli astri per Gemelli, Bilancia, Acquario

Oroscopo di martedì 12 gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni d’Aria Gemelli, Bilancia e Acquario. In evidenza Bilancia (una nuova esperienza) e Acquario (un nuovo ciclo).

Oroscopo del 12 gennaio, gli astri segnalano alla Bilancia che vivrà una nuova esperienza e all’Acquario che nella vita personale sta entrando in un nuovo ciclo.

Oroscopo 12 gennaio 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): evitate di discutere



Oroscopo Gemelli 12 gennaio: umore

Nell’aria c’è un’energia innovativa, perfetta per parlare delle vostre idee o ottenere delle informazioni. Potreste trovare la risposta a un problema di vecchia data o escogitare un programma entusiasmante per la giornata.

Tuttavia, annuncia l’oroscopo non è il momento giusto per discutere animatamente, poiché gli aspetti astrali potrebbero rendere difficile il raggiungimento di un accordo o arrivare a un compromesso. Su un altro piano: un amico forse si sente trascurato perché dunque non fare una telefonata?

Oroscopo Gemelli 12 gennaio: amore

In coppia: grande complicità, grande amore… Approfittate di questa giornata piena di splendide promesse.

Soli: il vostro fascino non passa inosservato e potrebbe nascere un flirt, forse nel giro delle amicizie.

Oroscopo 12 gennaio 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): una nuova esperienza

Oroscopo Bilancia 12 gennaio: umore

Pronti a lanciarvi in una nuova esperienza? Vi piacerà perché le cose prenderanno una piega diversa dal previsto. La flessibilità sarà d’aiuto ad abbracciare un nuovo piano che sarà molto diverso dall’idea che inizialmente avevate in mente ma vi entusiasmerà ugualmente.

Con il Novilunio in Capricorno, domani, è importante valutare – più in generale – quelle cose, atteggiamenti compresi, che sono ormai superate e lasciarle definitivamente alle spalle. L’oroscopo annuncia inoltre che una persona cara potrebbe aver bisogno di essere rassicurata sul vostro affetto.

Oroscopo Bilancia 12 gennaio: amore

In coppia: le questioni di denaro potrebbe scatenare un battibecco. Ma, grazie alla passione, allontanerete le tensioni.

Soli: nel caso di un incontro, evitate di porvi troppe domande e lasciatevi andare alle emozioni.

Oroscopo 12 gennaio 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): un nuovo ciclo nella vita personale

Oroscopo Acquario 12 gennaio: umore

Con Mercurio nel vostro segno in dissonanza con Urano, potreste sentirvi tesi, nervosi. E’ un aspetto astrale che richiede mente aperta e flessibilità: potrebbero esserci degli imprevisti, dover cambiare qualcosa all’ultimo momento, interrompere qualcosa su cui state lavorando.

L’oroscopo annuncia che è una giornata in cui è meglio non prendere troppi impegni e trovare il tempo per riflettere con calma e rilassarvi. Con il Novilunio in Capricorno, domani, inizierà un nuovo ciclo che illuminerà la vita personale. Sarà molto positivo soprattutto se al riguardo avete vissuto una delusione.

Oroscopo Acquario 12 gennaio: amore

In coppia: conversazioni costruttive vi permetteranno di porre rimedio ad alcuni errori. Ritroverete intatta la reciproca fiducia.

Soli: grazie a una persona, potreste tornare a credere nell’amore. La solitudine può finire, dipende solo da voi.

