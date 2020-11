Oroscopo del 12 novembre 2020. Le previsioni degli astri segno per segno

Oroscopo del 12 novembre, cosa dicono gli astri per voi, segno per segno. In evidenza Cancro (non dovete scoraggiarvi) e Bilancia (pessimisti riguardo a una relazione).

Oroscopo del 12 novembre, gli astri mettono in guardia Il Cancro (vedete tutto nero) e Bilancia (date una seconda possibilità). Per gli altri segni l’indicazione generale è: credere in se stessi mette in grado di spostare le montagne.

Ariete (21 marzo-21 aprile): forte desiderio di cambiare e migliorare.



Umore

In questo momento il desiderio di cambiare, evolversi e migliorare è forte ma è possibile che ci stiate pensando già da un po’ di tempo. Qualsiasi decisione riguardante il lavoro, la carriera, il percorso di vita non sarà stata presa alla leggera e l’istinto inoltre vi dice quale strada intraprendere.

L’oroscopo annuncia che tuttavia sarà necessario mollare tutte quelle situazioni che vi bloccano oppure lavorare sodo per apportare modifiche e correzioni laddove ritenete giusto. In questo modo vi sentirete pronti a fare il grande passo. Con i passaggi odierni potreste pensare di non avere le mani sufficientemente libere ma è un fatto temporaneo.

Amore

In coppia: lo slancio amoroso oggi è particolarmente intenso. La serata si annuncia molto calda, anzi bollente!

Soli: accettate gli inviti, uscite e non siate pessimisti. Concedetevi la possibilità di fare nuovi incontri.

Toro (22 aprile-20 maggio): una visione razionale della vostra situazione.



Umore

Due giornate che rappresentano un’opportunità per concentrarvi su un obbiettivo che avete a cuore e buttare nel cassonetto l’idea che le cose potrebbero andare nel verso sbagliato. Negli ultimi mesi avete cambiato vecchie modalità e ora desiderate un nuovo sviluppo, il progresso. Ciò potrebbe comportare dover lasciare andare qualcosa.

Per quanto possa essere difficile, vi consentirà di progredire senza ostacoli e concentrarvi un futuro promettente. Per oggi, consiglia l’oroscopo, riflettete sul da farsi, ponetevi le domande giuste e troverete le risposte. Avrete una visione razionale della vostra situazione. Se, infine, lavorate in team, è una giornata in cui otterrete splendide soddisfazioni.

Amore

In coppia: affrontate qualche problema di coppia oppure argomenti spinosi. Farà bene a entrambi, vi libererete di un peso.

Soli: se una persona vi corteggia, bando ai dubbi, date una possibilità e concedete fiducia. Il vostro, ed è noto, è un segno diffidente.

Gemelli (21 maggio-21 giugno): un’idea potrebbe essere redditizia.

Umore

Con la congiunzione Giove-Plutone in Capricorno portare avanti un progetto, un’idea potrebbe nel tempo rivelarsi redditizio e quasi certamente cambiare la vostra vita. Il progetto, grazie a voi sarà un successo. La cosa importante, annuncia l’oroscopo, è infischiarvene di chi tenta di scoraggiarvi, non ascoltate ciò che dicono.

Una volta che vedranno che ce l’avete fatta potrebbero desiderare di avere il vostro coraggio. Con il Sole in Scorpione attualmente vi sembra che tutto sia un limite, avete la sensazione di dovervi battere continuamente. Ma tenete presente che non sarà invano, come detto, già da oggi sarete orgogliosi di voi stessi.

Amore

In coppia: atmosfera piacevole e all’insegna della comprensione. Avrete l’opportunità per trovare un compromesso riguardo a una decisione da prendere insieme.

Soli: vi muovete con semplicità, in modo naturale, spontaneo e stringerete nuove conoscenze.

Cancro (21 giugno-22 luglio): non dovete scoraggiarvi, le cose stanno cambiando.

Umore

Al momento tre pianeti in Capricorno sono opposti al vostro segno e probabilmente, nel corso dell’anno – così come accadrà oggi – avete pensate che la situazione fosse catastrofica. E per alcuni, lo è stata realmente. Ma ora, dovete coltivare la speranza poiché le cose andranno di meglio in meglio.

Se, dunque, le situazioni non sono andate per il verso giusto e vi state chiedendo come avere successo sappiate che qualcosa sta cambiando, dunque non scoraggiatevi. L’oroscopo a voi consiglia, per oggi, visto che circolano parecchie tensioni e l’atmosfera è pesantuccia, di evitare l’impulsività o prendere iniziative imprudenti.

Amore

In coppia: cercate di avere più attenzioni nei confronti del partner. In caso contrario, aspettatevi dei commenti acidi.

Soli: rimandate eventuali appuntamenti. La giornata non è propizia a incontri o nuove conoscenze.

Leone (23 luglio-23 agosto): un gigantesco passo avanti.

Umore

La congiunzione Giove-Plutone in Capricorno non è un evento minore. I due pianeti si incontrano per la terza e ultima volta in questo 2020 e voi potreste sentirvi pronti a fare un gigantesco passo in avanti. Il vostro progetto o obbiettivo potrebbe non essere nuovo di zecca ma potrebbe essere la prima volta che vi impegnate veramente e decidere di giocare il tutto per tutto.

E questo farà la differenza. Gli altri lo noteranno e arriveranno anche i sostegni di cui avete bisogno. In ogni caso, segnala l’oroscopo, fate le cose con leggerezza poiché è così che solitamente date il meglio e tutto vi riesce.

Amore

In coppia: il partner ha un ruolo fondamentale nella vostra vita, avete bisogno dei suoi consigli. Oggi più che mai.

Soli: attrazione fisica esplosiva per una persona ma non è dato sapere se durerà nel tempo.

Vergine (24 agosto-23 settembre): guardate al futuro senza voltarvi indietro.

Umore

Avanzate determinati verso il futuro senza voltarvi indietro a guardare il passato e ciò va sicuramente a vostro vantaggio. Prendete ottime iniziative, in qualsiasi discussione sapete imporre abilmente il vostro punto di vista. L’oroscopo inoltre segnala che le conversazioni sono produttive nonché le relazioni con amici e familiari.

Se avete in corso una negoziazione andrà a buon fine oppure darete finalmente il via a un progetto o a un’idea su cui state lavorando da mesi. La vostra prospettiva di vita nel 2020 è cambiata radicalmente grazie alla congiunzione Giove-Plutone in Capricorno che oggi si incontrano per la terza e ultima volta.

Amore

In coppia: atmosfera armoniosa, l’intesa è praticamente perfetta. Approfittatene per mettere a punto dei progetti.

Soli: occhi aperti, un incontro potrebbe essere molto importante. Avrete la possibilità di conquistare l’anima gemella.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre): sentite che una relazione non può funzionare.

Umore

La Luna nel vostro segno si oppone a Marte in Ariete in moto retrogrado. Potreste sentire che una relazione di lavoro o personale non può funzionare. Evitate di lasciarvi influenzare da questo stato d’animo, concedetevi del tempo poiché le cose potrebbero cambiare. Oggi la persona potrebbe non essere sulla vostra stessa lunghezza d’onda, annuncia l’oroscopo ma non è una novità.

Da quando Marte si oppone al vostro Sole le relazioni non sono serene. Nel lavoro, tuttavia sarà più facile prendere decisioni importanti, siete super efficienti e svolgete tutto rapidamente. Non rimandate, dunque, e se arriva un aiuto non rifiutate.

Amore

In coppia: potreste discutere con il partner, evitate. Avete la possibilità di vivere una serata all’insegna della passione.

Soli: non è il momento di sognare ma quello di trasformare un sogno in realtà. Uscite, socializzate, dimenticate gli amori del passato!

Scorpione (24 ottobre-22 novembre): è il momento di dare il via a nuovi progetti.

Umore

I pianeti hanno in serbo per voi grandi progetti e un impegno che prenderete ora potrebbe trasformarvi, essere voi stessi. Il vostro approccio alla vita è radicale, tutto o niente, e qualsiasi decisione rifletterà questo atteggiamento. Se c’è qualcosa che davvero desiderate le circostanze lavoreranno a vostro favore e arriverà un’opportunità che dal vostro punto di vista sarà splendida, non vorrete rifiutare.

È il momento ideale, annuncia l’oroscopo, per dare il via a nuovi progetti ed esplorare nuove e inedite strategie pur rimanendo ovviamente con i piedi per terra. Non ignorate eventuali offerte di aiuto e di sostegno.

Amore

In coppia: avete reazioni vive,a volte incomprensibili, che il partner non sempre le sopporta.

Soli: in vista c’è un flirt o un’avventura ma non è giornata d’incontro con il grande amore.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre): la cautela non fa commettere errori.

Umore

Se le questioni finanziarie e il reddito hanno rappresentato un problema, ora potreste mettere a punto un piano per rimediare. Sentite il bisogno di un nuovo inizio più in generale così da avere maggiore sicurezza per il futuro? L’intuito vi spingerà a muovervi in questo senso.

Ma non sarete impulsivi, al contrario molto cauti. In questo modo avrete la possibilità di commettere meno errori e ottenere invece più successo. L’oroscopo infatti annuncia che avete voglia di intraprendere e concretizzare un’idea che avete in mente da qualche giorno. E riuscirete certamente nel vostro intento.

Amore

In coppia: piccola o grande crisi, con i passaggi odierni risolverete tutto. Con il partner torna la complicità.

Soli: se di recente avete incontrato una persona, potrebbe iniziare una storia ma siete pregati di abbassare le aspettative.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): circola disaccordo nella relazioni.

Umore

Un progetto a cui vi state impegnando da tempo ora sembra perfetto, che non presenti difetti di sorta. Ma come ben sapete c’è sempre un elemento di rischio su cui è impossibile intervenire. Grazie alla resistenza, alla perseveranza – che d’altra parte mostrate sempre nei momenti difficili – l’oroscopo segnala che presto realizzerete quanto avete a cuore e ne sarete orgogliosi.

Giove e Plutone oggi si incontrano per l’ultima volta nel vostro segno, è dunque un invito a canalizzare le ambizioni in un progetto importante. Avete un buon istinto per scovare le informazioni giuste nel momento giusto. Per oggi, tuttavia, le relazioni con il mondo circostante non saranno all’insegna dell’accordo.

Amore

In coppia: piccole discussioni e a scatenarle sarete voi. Oggi siete davvero un po’ capricciosi.

Soli: flirtare a destra e sinistra sarà il vostro sport preferito e con il fascino che avete ne farete di conquiste…

Acquario (21 gennaio-19 febbraio): lavoro e affari sono il vostro chiodo fisso.

Umore

E’ un momento in cui in mente avete un chiodo fisso. Andate a dormire pensando al lavoro e agli affari e vi svegliate pensando al lavoro e agli affari. Probabilmente è in gioco in vostro futuro professionale e finanziario ed è comprensibile che siate preoccupati. Forse siete alle prese con un problema non indifferente ma state pur certi che una volta che ve ne sarete sbarazzati riprenderete a salire la scala del successo anzi, arriverete in vetta!

L’oroscopo annuncia che riuscirete a sistemare le questioni rimaste in sospeso. Nel frattempo, visto che siete stressati non ignorate i segnali che vi invia il corpo e nel corso della giornata concedetevi delle brevi pause di riposo. Non sprecate le energie, create un’oasi di calma solo per voi.

Amore

In coppia: oggi non avete intenzione di cadere nella trappola della provocazione. Volete a tutti i costi mantenere l’armonia.

Soli: un invito vi riempirà di gioia, in vista c’è un incontro romantico e sarete irresistibili.

Pesci (20 febbraio-20 marzo): dare nuovo slancio alle relazioni.

Umore

Avete lo slancio e la determinazione ideale per ampliare il raggio d’azione, uscire dal solito quotidiano e, inoltre rivitalizzare le relazioni. E’ quanto annuncia la terza e ultima congiunzione Giove-Plutone in Capricorno nel vostro settore della vita sociale. Allora, consiglia l’oroscopo, telefonate, parlate, conversate, moltiplicate i contatti.

Cambiare modo in cui vi connettete con gli altri sarà importante soprattutto per voi stessi, vi renderà più sicuri. Le idee che nascono attraverso lo scambio con gli amici o in rete possono essere ottime e significative poiché vedrete possibilità che in passato non avevate preso in considerazione.

Amore

In coppia: se la relazione arranca, oggi avrete la possibilità di dare nuovo slancio, di ravvivare la fiamma.

Soli: attenzione, fissarvi sulla ricerca dell’anima gemella potrebbe farvi perdere tempo nonché qualche buona occasione.