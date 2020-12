Oroscopo del 13 dicembre 2020. Le previsioni degli astri per Ariete, Leone, Sagittario

Oroscopo di domenica 13 dicembre 2020, cosa dicono gli astri per i segni di Fuoco. Ariete, Leone, Sagittario. In evidenza Ariete (siate pratici) e Leone (controllare il budget).

Oroscopo del 13 dicembre, gli astri dicono all’Ariete che un progetto rischia di diventare irrealistico; al Leone di eliminare le spese inutili.

Oroscopo 13 dicembre 2020 Ariete (21 marzo-21 aprile): un progetto potrebbe diventare irrealistico.

Con la Luna in Sagittario, vi sentite in forma, proverete un senso di benessere e forse perché avrete la possibilità di evadere dal solito quotidiano. Ma è probabile che tutto si svolga nella vostra mente, sarete spinti a far volare la vostra immaginazione.

L’oroscopo consiglia di esaminare i fatti di una situazione e partire da lì. Un progetto, infatti, potrebbe diventare un po’ irrealistico e la cosa migliore è quella di essere pratici. Non c’è nulla di male ad abbellire una grande idea ma esagerare non funzionerebbe.

In coppia: il partner oggi è la vostra priorità e insieme consoliderete ancor di più la relazione.

Soli: un incontro inatteso – sui social? – farà battere forte il cuore. Oggi il vostro fascino funziona alla grande.

Oroscopo 13 dicembre 2020 Leone (23 luglio-23 agosto): allegri e ottimisti.

Le circostanze odierne giocano a vostro favore, vi permettono di aprire delle porte, provocano fortunate coincidenze. L’oroscopo segnala che siete di buonumore, allegri e trasmetterete questo stato d’animo a chi vi circonda. Emanate energie positive, cariche di ottimismo, che regalano speranza in un momento difficile per tutti.

Le relazioni con gli altri sono leggere ma al contempo costruttive. Sul fronte finanze, siete saggi, controllate i conti con rigore. Controllate attentamente il budget e fate ciao ciao con la manina alle spese inutili.

In coppia: la relazione si trasforma, prende una nuova dimensione, c’è la riscoperta reciproca!

Soli: un/a ex fa marcia indietro e voi l’accoglierete tra le vostre braccia. Amore e passione non sono mai finiti e ora siete entrambi disposti al compromesso.

Oroscopo 13 dicembre 2020 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): bisogno di sentirvi liberi.

La Luna sosta nel vostro segno, vi regala maggiore ottimismo, voglia di comunicare con chi vi circonda. Sebbene il vostro bisogno di spazio e libertà possa essere non del tutto soddisfatto, vi dedicherete a qualche attività che avrà il potere di distrarvi.

In ogni caso, annuncia l’oroscopo, la dissonanza Mercurio-Nettuno rende l’atmosfera confusa. Prima di dire sì a quello che sembra un invito o un’offerta allettante, riflettete. Sia chiaro, se riguarda piccole cose non è necessario ma se si tratta di questioni importanti, controllate ogni elemento.

In coppia: provate il bisogno di rinnovare la relazione in modo originale. Sicuramente avrete qualche buona idea.

Soli: una persona che vi corteggia sta diventando pressante, vi sentite soffocare, privati della libertà. Cercate di farlo capire, con gentilezza.

