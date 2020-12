Oroscopo di domenica 13 dicembre 2020, cosa dicono gli astri per i segni d’Acqua, Cancro, Scorpione, Pesci. In evidenza Scorpione (mettere ordine nelle relazioni) e Pesci (siete irrequieti).

Oroscopo del 13 dicembre, gli astri dicono allo Scorpione che capiranno i giochetti di alcune persone e al Pesci di essere più elastici con chi vi circonda.

Oroscopo 13 dicembre 2020 Cancro (21 giugno-22 luglio): lasciare più spazio agli altri e a voi stessi.

Rilassarvi, oggi sarà una mission impossible! Anche se non lavorate, avrete mille cose da fare in casa. Lavoretti vari, sistemare, rispondere alle mail che avete lasciato indietro. Non saranno probabilmente cose noiose ma voi sarete preoccupati per altre cose e poco o affatto concentrati su ciò che farete.

L’oroscopo più in generale vi consiglia di lasciare più spazio agli altri – e a voi stessi. Sentirsi reciprocamente “imprigionati” può scatenare conflitti inutili. Per cui, cercate di fare qualcosa che movimenti il quotidiano. Vi farà un gran bene!

In coppia: entrambi volete che la relazione funzioni al meglio e troverete il modo per introdurre un po’ di fantasia.

Soli: potreste riconciliarvi con un/a ex oppure dare il via a una nuova ed esaltante storia!

Oroscopo 13 dicembre 2020 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): mettere ordine nelle relazioni.

Con il Sole, Luna e Mercurio in Sagittario prestare attenzione alle questioni di denaro, oggi avrà un risvolto positivo. Avete intenzione di gestire al meglio le spese e stabilire un budget così da sentirvi in sicurezza. Su un altro piano: vedrete chiaramente i giochetti di certe persone e direte apertamente ciò che pensate.

E’ un’opportunità, annuncia l’oroscopo, per mettere ordine nelle relazioni e ritrovare la pace interiore. Rafforzate invece i legami con gli amici cari e i familiari poiché hanno bisogno della vostra presenza.

In coppia: occhio a diventare possessivi. Il partner potrebbe sentirsi soffocare. Non controllate tutto ciò che fa!

Soli: uscire e socializzare sarà sufficiente a provocare un nuovo incontro. Sfruttate il fascino!

Oroscopo 13 dicembre 2020 Pesci (20 febbraio-20 marzo: cercate di essere più elastici .

In conflitto tra la voglia di ritagliare un po’ di tempo solo per voi oppure accettare un invito che sembra divertente. L’oroscopo annuncia che se vi concederete un po’ di relax tornerete in splendida forma e avrete le energie per lanciarvi in altre situazioni.

Con la Luna in Sagittario siete irrequieti e potreste avere difficoltà a fare ciò che gli altri si aspettano da voi o vi chiedono. Evitate di essere rigidi, cercate di essere elastici. Potete pur sempre trovare un compromesso.

In coppia: chi semina vento raccoglie tempesta. Oggi dovete tenerlo a mente. Evitate di scatenare discussioni,

Soli: la solitudine si fa sentire ma chiedetevi se negli affari di cuore forse non sia il caso di cambiare approccio.

