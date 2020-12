Oroscopo di domenica 13 dicembre 2020, cosa dicono gli astri per i segni d’Aria Gemelli, Bilancia e Acquario. In evidenza Gemelli (no ai paragoni) e Bilancia (difficoltà a concentrarvi).

Oroscopo 13 dicembre 2020 Gemelli (21 maggio-21 giugno): no ai paragoni con chi vi circonda .



Oroscopo gemelli umore

La Luna in Sagittario rappresenta un invito a concedervi una pausa di relax, stare un po’ per contro vostro e, per oggi, a non prendere decisioni. Soprattutto, annuncia l’oroscopo, evitate di fare paragoni con chi vi circonda, non è nel vostro interesse.

Al contrario, potrebbe deprimervi poiché penserete che siano migliori di voi e ciò, seppure temporaneamente, abbassare la vostra autostima. Più in generale, visto che siete tesi, con le persone, cercate di mantenere un atteggiamento zen, anche se non sarà una cosa facile.

Oroscopo gemelli amore

In coppia: il partner potrebbe rimproverarvi ma non ne capirete il motivo. Evitate dunque di giustificarvi e cercate di capire il motivo.

Soli: un appuntamento potrebbe essere annullato ma senza che l’altro/a vi dia una vera spiegazione. Vi dispiacerà ma non avrete scelta.

Oroscopo 13 dicembre 2020 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): domenica in favolosa compagnia.

Oroscopo bilancia umore

E’ un’ottima domenica per socializzare, sarete in favolosa compagnia. Anche se non incontrerete spesso queste persone, le loro idee e le opinioni influenzeranno positivamente la vostra vita. L’oroscopo annuncia che in generale avrete conversazioni interessanti.

Su un altro piano, quando affrontate compiti importanti procedete con calma, prendete il tempo che vi occorre poiché la dissonanza Mercurio-Nettuno crea confusione, difficoltà a rimanere concentrati e andando di fretta rischiate di commettere degli errori e vanificare i vostri sforzi. Infine, occhio alle spese.

Oroscopo bilancia amore

In coppia: i sentimenti sono forti ma circolano piccole incomprensioni. Evitate di mettere in discussione la relazione ogni qualvolta che non siete in sintonia!

Soli: per il momento è ancora calma piatta. Ma solo perché non avete superato una storia del passato.

Oroscopo 13 dicembre 2020 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): proiettarvi nel futuro.

Oroscopo acquario umore

Con il Sole, la Luna e Mercurio in Sagittario vi farà un gran bene proiettarvi nel futuro, immaginare uno scenario positivo in cui avrete la possibilità di concretizzare i progetti. Vi sarà d’aiuto, annuncia l’oroscopo, ad attenuare le pressioni.

In questo momento, inoltre, i pianeti sono in armonia con il vostro segno, vi spingono a stringere nuove relazioni che potrebbero esservi utili, dare un sostegno di tipo pratico. L’atmosfera odierna è ideale anche per delle uscite con gli amici, insieme trascorrerete bei momenti e vi divertirete.

Oroscopo acquario amore

In coppia: farete di tutto per sedurre il partner ed esprimere il vostro amore. Vivrete momenti intensi che rafforzeranno la relazione.

Soli: il cuore è diviso tra amicizia e amore: una persona che conoscete da tempo potrebbe scatenare emozioni forti!

