Oroscopo domenica 13 dicembre, cosa dicono gli astri per i segni di Terra, Toro, Vergine, Capricorno. In evidenza Toro (evitate di pensare troppo al denaro) e Capricorno (situazioni confuse).

Oroscopo 13 dicembre 2020 Toro (22 aprile-20 maggio): lasciare evitate di pensare troppo al denaro.



Oroscopo Toro umore

Ai vostri amici indubbiamente volete bene ma oggi con uno/a potrebbe esserci un malinteso o un errore di giudizio che rischia di provocare una frattura. Concedete, annuncia l’oroscopo, un margine di fiducia e la questione potrà esser risolta rapidamente.

Per oggi e domani, inoltre, evitate di pensare o parlare di questioni di denaro poiché pur essendo importanti, potreste esagerare. Con la Luna in Sagittario c’è eccesso sia in negativo che in positivo. Dipende dallo stato del vostro conto in banca …

Oroscopo toro amore

In coppia: l’atmosfera odierna privilegia il relax, ma ciò non significa impigrirvi sul divano. Uscite con il partner.

Soli: accettate un invito degli amici, vi distrarrete e poi, chissà, potreste anche incontrare l’amore!

Oroscopo 13 dicembre Vergine 2020 (24 agosto-23 settembre): è con la famiglia che vi sentite al sicuro.

Oroscopo vergine umore

Una persona potrebbe criticare un vostro atteggiamento ma è possibile che non abbia capito il motivo della vostra linea di condotta. Per cui, evitate di offendervi, prendere troppo a cuore le sue parole. Una conversazione sincera in cui chiarirete, probabilmente è l’ultima cosa che si aspetta ma potrebbe essere la soluzione migliore.

L’oroscopo inoltre annuncia che oggi e domani avrete voglia di rimanere a casa, è con la famiglia che vi sentirete al sicuro, riuscirete ad affrontare al meglio l’atmosfera un po’ tesa.

Oroscopo vergine amore

In coppia: con il partner siete sulla stessa lunghezza d’onda e le inquietudini scompaiono come per magia!

Soli: l’eccessiva prudenza vi impedisce di lanciarvi in un’avventura d’amore. Cercate di non esagerare.

Oroscopo 13 dicembre 2020 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): incomprensioni, situazioni confuse.

Oroscopo capricorno umore

Con Mercurio e Nettuno in dissonanza, occhi aperti poiché incomprensioni e circostanze confuse potrebbero ostacolare il progresso. Esprimetevi chiaramente e pretendete che chi avete di fronte faccia altrettanto. Se inoltre avete la sensazione che alcune cose si stiano snodando troppo velocemente – perché vi siete messi sotto pressione – rallentate e controllate che sia tutto a posto.

Per oggi e domani, annuncia l’oroscopo, ritagliate del tempo per riorganizzarvi e ricaricare le batterie. Tenete presente che le amicizie sono pronte a sostenervi, in loro compagnia vi distrarrete e vi divertirete.

Oroscopo capricorno amore

In coppia: tranquillità, reciproca fedeltà e al partner oggi darete delle belle prove del vostro amore.

Soli: sprigionate sensualità, siete irresistibili! Che aspettate a conquistare la persona che vi attrae?

