Oroscopo del 13 febbraio, gli astri dicono all’Ariete che ha volontà e determinazione e al Leone di rallentare il ritmo.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo del 13 febbraio 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): volontà e determinazione

Oroscopo Ariete umore

L’attuale assetto astrale vi rende ottimisti, desiderosi di concentrare l’attenzione su ciò che è nuovo ed è motivo di entusiasmo. E sapete bene che a suon di volontà e determinazione potrete ottenete ciò che volete. E nella maggior parte dei casi sarà vero poiché sarete tenaci, perseveranti, non avrete dubbi sulle vostre capacità.

Al contempo la congiunzione Luna-Nettuno in buon aspetto con Marte vi rende anche più sensibili. Questo fine settimana, annuncia l’oroscopo, rappresenta un’opportunità per trascorrere del tempo di qualità con le persone care.

Oroscopo di Ariete 13 febbraio amore

In coppia: per oggi, non pensate a niente, lasciatevi trasportare entrambi da tenere emozioni, parlate d’amore.

Soli: attraete, conquistate, vi lanciate nei giochi di seduzione! Gli altri avvertono pienamente il vostro fascino.

Oroscopo di domani 13 febbraio 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): rallentare il ritmo

Oroscopo sabato Leone umore

E’ una buona giornata per rimanere dietro le quinte e osservare. Rallentare oggi è utile, più di quanto potreste pensare. Probabile abbiate avvertito una certa pressione per raggiungere i vostri obbiettivi ma ora dovete rilassarvi. A volte rallentare un po’ porta a una destinazione migliore.

Al contempo, la congiunzione Luna-Nettuno in Pesci può indicare che potreste sentirvi dipendenti da una persona a cui dovete qualcosa. Potrebbe trattarsi di una somma di denaro che vi ha prestato oppure di un debito morale. Ad esempio qualcuno che vi sostiene.

Oroscopo sabato Leone amore

In coppia: nella relazione c’è la magia d’amore. Il partner è totalmente affascinato, non saprà resistervi.

Soli: un amico potrebbe presentarvi una persona e sarà amore al primo sguardo. Otterrete il meglio.

Oroscopo 13 febbraio 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): comprensivi con i familiari

Oroscopo 13 febbraio Sagittario: umore

E’ un fine settimana divertente, in cui potreste essere coinvolti in una frizzante spirale di attività. Non è escluso che organizziate una riunione virtuale e vi piacerà oppure riprenderete i contatti con un amico con cui forse c’erano state delle divergenze e ne sarete soddisfatti.

Al contempo, annuncia l’oroscopo, potrebbero emergere sentimenti contrastanti, qualcosa di poco chiaro riguardante la casa o la famiglia. Evitate di partire in quarta e siate comprensivi. Anzi, all’occorrenza non mancate di offrire il vostro sostegno.

Oroscopo Sagittario 13 febbraio: amore

In coppia: il dialogo è all’insegna della complicità. Tra emozioni e passione, il cuore batterà forte.

Soli: grazie al fascino, a un po’ di fortuna oggi potrebbe esserci l’incontro giusto e vi innamorerete entrambi.

