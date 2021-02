Oroscopo per domani sabato 13 febbraio 2021, cosa dicono gli astri per i segni d’Aria Gemelli, Bilancia e Acquario. In evidenza Gemelli (evitate di credere alle promesse) e Bilancia (piccoli cambiamenti in casa).

Oroscopo del 13 febbraio, gli astri segnalano al Gemelli che è meglio evitare di credere alle promesse e alla Bilancia che farà piccoli cambiamenti in casa.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo di domani 13 febbraio 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): meglio non credere alle promesse



Oroscopo Gemelli domani 13 febbraio: umore

Con la congiunzione Luna-Nettuno in Pesci è difficile oggi rimanere ancorati alla realtà. Vorreste essere più produttivi nella carriera ma l’aspetto diffonde una nebbia sulle vostre ambizioni. Anziché sentirvi sperduti, destabilizzati, provate a riflettere concretamente su quali mosse fare nei prossimi giorni.

Soprattutto se avete intenzione di lanciare qualcosa di nuovo. L’oroscopo al vostro segno, inoltre consiglia – oggi e domani – di non lasciarvi influenzare da discorsi negativi. Evitate, infine, di credere ciecamente alle promesse fatte da una persona poiché potrebbe riservarvi una delusione.

Oroscopo Gemelli di domani 13 febbraio: amore

In coppia: della routine ne avete abbastanza e oggi avrete belle idee per movimentare il quotidiano.

Soli: se ancora non vi siete iscritti a un sito d’incontri online, oggi potrebbe essere la giornata ideale.

Oroscopo di domani 13 febbraio 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): piccoli cambiamenti in casa

Oroscopo Bilancia di domani 13 febbraio: umore

I passaggi odierni vi spingono in due direzioni contrastanti: da un lato vorrete essere produttivi e da un altro dormire tutto il giorno. Con la congiunzione Luna-Nettuno vi è difficile mantenere la concentrazione ma al contempo può scatenare la vostra creatività. Allora, sfruttate il fine settimana per cambiare qualcosa in casa.

Provare benessere all’interno dell’abitazione per voi è importante e vi piace che anche gli altri si sentano a loro agio. Non è necessario fare una rivoluzione: può essere sufficiente cambiare la disposizione degli oggetti o fare qualche lavoretto. Come detto la creatività non vi manca e tanto meno il senso estetico.

Oroscopo Bilancia di domani 13 febbraio: amore

In coppia: dal partner vi aspettate delle attenzioni ma non è detto abbiate l’atteggiamento giusto per ottenerle.

Soli: a furia di idealizzare le relazioni sentimentali è inevitabile che un incontro potrebbe deludervi.

Oroscopo domani 13 febbraio 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): una fuga dalla realtà

Oroscopo Acquario di domani 13 febbraio: umore

La congiunzione Luna-Nettuno in Pesci anche per il vostro segno rappresenta un invito a sognare, a concedervi una fuga dalla realtà. Vi farà un gran bene immaginare un futuro positivo. Ritroverete il sorriso e e una buona dose di ottimismo per andare avanti.

Tuttavia, annuncia l’oroscopo, l’aspetto indica che potreste essere un po’ troppo generosi e pronti a metter mano al portafoglio quando si tratterà di pagare un conto. Anche se è un bel gesto, per questo fine settimana, evitate.

.Oroscopo Acquario di domani 13 febbraio: amore

In coppia: belle emozioni, splendide sensazioni. Scoprirete entrambi di essere innamorati come il primo giorno.

Soli: un incontro intenso, carico di passione. Sarete molto ricettivi alle avances di chi vi corteggerà.

Per tutti gli altri segni clicca qui.