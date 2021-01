Oroscopo del 13 gennaio 2021: Ariete, Leone e Sagittario, le previsioni e l’oroscopo del 13 gennaio

Oroscopo di mercoledì 13 gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni di Fuoco. Ariete, Leone, Sagittario. In evidenza Ariete (puntare a nuovi obbiettivi) e Leone (qualcuno vi ostacola).

Oroscopo 13 gennaio 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): è tempo di puntare a nuovi obbiettivi

Oroscopo Ariete umore

La Luna Nuova in Capricorno, può far emergere la necessità – o il desiderio – di un nuovo approccio alla carriera, agli affari, alle responsabilità o reputazione. Volete avere più autorità e potere. Con questo Novilunio potrebbero arrivare opportunità professionali inaspettate oppure provare un senso di rinnovamento, di rinascita.

E’ tempo di puntare a nuovi obbiettivi e a modi diversi di concludere gli affari. L’oroscopo tuttavia annuncia che la dissonanza Marte-Saturno può far partire lentamente le cose o forse rendervi pessimisti ma al contempo state studiando delle strategia per raggiungere i vostri obbiettivi.

Oroscopo Ariete 13 Gennaio amore

In coppia: il vostro obbiettivo sarà quello di trovare un accordo armonioso con il partner. E ci riuscirete.

Soli: sarà facile trovare il coraggio per conquistare una persona ma meno facile far capire che non volete storie passeggere.

Oroscopo 13 gennaio 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): qualcosa o qualcuno vi ostacola

Oroscopo Leone umore

Il Novilunio in Capricorno a voi consiglia di accettare delle opportunità che corrispondono esattamente a ciò che stavate cercando. Ciò potrebbe significare riorganizzare il quotidiano ma se vi permetterà di fare qualcosa che vi piace, accettate. L’oroscopo annuncia che tuttavia potrebbe esserci, oggi, un po’ di frustrazione.

La dissonanza Marte-Saturno indica che per quanto vogliate progredire, qualcosa o qualcuno potrebbe ostacolarvi. Al contempo, il Novilunio può indicare il vostro bisogno di avere potere sui colleghi o collaboratori. Andateci piano poiché potrebbe esserci l’effetto boomerang e ritorcersi contro di voi.

Oroscopo Leone amore

In coppia: col partner circola un po’ di agitazione, ci sono delle tensioni e voi non vi esprimete in modo chiaro.

Soli: per oggi è difficile che arrivi il grande amore. Sfruttate le giornata per vivere flirt e avventure senza sensi di colpa.

Oroscopo 13 gennaio 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): la situazione finanze migliora

Oroscopo 13 gennaio Sagittario: umore

Il Novilunio in Capricorno, congiunto a Plutone, sosta nel vostro settore delle finanze e potrebbero essere in procinto di cambiare in meglio. Aprite gli occhi poiché potrebbe esserci l’opportunità per aumentare il reddito. E’ pur vero che non è stato un periodo fasto ma voi avete sempre un piano B e sapete come sbrogliarvela.

Potrebbe esserci una somma di denaro bloccata. In questo caso, se state aspettando, i soldi arriveranno in questi giorni. L’oroscopo annuncia che se avete intenzione di lanciare la vostra azienda, ne avrete l’opportunità ma prima di prendere l’iniziativa pianificate in anticipo.

Oroscopo Sagittario 13 gennaio: amore

In coppia: è tempo di mettere ordine nella relazione, ristabilire un equilibrio è essenziale per il benessere emotivo.

Soli: una persona vi piace ma esitate a svelare i sentimenti. Nessuno ve lo impedisce e allora osate.

