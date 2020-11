Oroscopo del 13 novembre 2020. Le previsioni degli astri segno per segno

Oroscopo del 13 novembre, cosa dicono gli astri per voi, segno per segno. In evidenza Toro (bando ai dubbi) e Acquario (tensioni con una persona cara).

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Ariete (21 marzo-21 aprile): grande sicurezza e determinazione.



Umore

Marte nel vostro segno riprende il moto diretto. Il che significa che pur essendo ansiosi di progredire nelle ultime settimane vi siete sentiti frenati. Ora torneranno le energie e la motivazione. Le recenti sfide e le frustrazioni inizieranno a scomparire e potrete andare avanti con i progetti con maggior sicurezza e determinazione.

Sarete meno arrabbiati poiché non ne avrete motivo ma in ogni caso troverete un terreno d’intesa con chi vi farà innervosire. Le relazioni in generale miglioreranno. Tenete presente, annuncia l’oroscopo, che quanto detto sopra non accade in un giorno. Per ora procedete con calma. Non prendete decisioni affrettate.

Amore

In coppia: qualsiasi cosa proponiate, oggi il partner avrà da ridire. Ma la cosa non vi turberà più di tanto.

Soli: non lasciatevi ingannare dalle apparenze né farvi conquistare dal canto delle sirene. Attenzione.

Toro (22 aprile-20 maggio): bando ai dubbi e prendete l’iniziativa.



Umore

Potreste avere in mente un’iniziativa e ora chiedervi se concretizzarla o meno. La sensazione è che dovreste. Avrete il sostegno di chi vi circonda, saranno felici che vogliate esplorare nuove opportunità. Per cui, annuncia l’oroscopo, bando ai dubbi e andate avanti.

Con la congiunzione Luna-Mercurio in Scorpione, se stasera sarete in compagnia di amici o in famiglia tutto filerà a meraviglia, non ci saranno problemi. Soprattutto se ascolterete chi vi circonda, mostrerete interesse per ciò che diranno, farete delle domande, sarete un po’ curiosi. E in questi giorni non è escluso che, seppure online, facciate degli incontri interessanti sul piano dell’amicizia.

Amore

In coppia: piccole o grandi cose, oggi il partner farà di tutto per farvi piacere, vedervi sorridere.

Soli: un’amicizia di lunga data si trasforma in una storia d’amore. Una magia e i primi a essere sorpresi sarete voi.

Gemelli (21 maggio-21 giugno): nelle amicizie torna la serenità.

Umore

Marte in Ariete riprende il moto diretto e a poco a poco le cose vi sembreranno più semplici, dirette. Dopo un periodo di confusione o complicazioni emotive, nelle amicizie torna la serenità. State capendo chi è davvero sincero, vicino a voi. Ma non solo, l’oroscopo segnala che avrete belle energie e la sicurezza per lanciarvi in nuove esperienze.

La curiosità, oggi, è particolarmente alta e avete voglia di condividere, guardate gli avvenimenti con positività. Di sicuro non resterete chiusi in casa a riflettere, a meditare. E’ un’ottima giornata per uscire, fare incontri (anche online).

Amore

In coppia: darete il meglio al partner, siete pieni di attenzioni, dimostrate pienamente l’amore.

Soli: desiderio di piacere, conquistare, attirare l’attenzione e vi muoverete con grande eleganza.

Cancro (21 giugno-22 luglio): complimenti da amici e familiari.

Umore

La vostra pazienza, nel lavoro, oggi sarà messa a dura prova ma non dubitate alla fine avrete belle soddisfazioni. Se avete un debituccio da saldare, chiudete la questione. Non rimandate a domani la soluzione dei problemi poiché la fortuna è dalla vostra parte. Più in generale, cercate di mantenere il controllo delle finanze.

Prima di lanciarvi in un acquisto, pensateci due volte, chiedetevi se è davvero necessario. E in serata, qualunque cosa facciate con la congiunzione Luna-Mercurio in Scorpione sarete ben accolti, riceverete dei complimenti, delle lusinghe. Vi sentirete apprezzati da tutti, amici e familiari. L’oroscopo annuncia che sarete soddisfatti di voi stessi, cosa che ultimamente non accade di frequente.

Amore

In coppia: avete belle idee per movimentare il quotidiano e il partner ne è entusiasta. Ma state pur certi che non alzerà un dito. Dovrete fare tutto voi.

Soli: vorreste volentieri dire addio alla solitudine ma per il momento non è aria di incontri d’amore.

Leone (23 luglio-23 agosto): dovete dar prova di perseveranza.

Umore

Non sarebbe una sorpresa se le tensioni tra voi e un’altra persona dovessero ingigantirsi. La dissonanza di Venere con Giove e Plutone tende a trasformare un piccolo inconveniente in un dramma. E voi pur di ottenere quel che avete in mente, potreste essere tentati persino di manipolare la situazione. L’oroscopo annuncia che se volete liberarvi di alcuni limiti dovete dar prova di perseveranza e rallentare il ritmo.

Evitate conversazioni che potrebbero sfociare in una discussione e che mangiano solo le energie, senza alla fine portare a nulla. Tenete presente che da domani Marte in Ariete riprende il moto diretto. Alcune situazioni rimaste in sospeso si sbloccheranno.

Amore

In coppia: evitate che i dubbi, le incertezze abbiano impatto sulla relazione. Assaporate i bei momenti senza pensare a niente.

Soli: prima di lanciarvi nella conquista di una persona, tastate il terreno così da non avere sorprese.

Vergine (24 agosto-23 settembre): prima di fare una promessa, riflettete bene.

Umore

Prima di fare una promessa, impegnarvi, riflettete bene. Mantenere quanto promesso, in seguito potrebbe pesarvi parecchio, più di quanto possiate immaginare. Più in generale, annuncia l’oroscopo, è una giornata in cui circolano malintesi, nel lavoro potrebbero esserci dei fraintendimenti e ciò farvi perdere tempo prezioso.

Approfittate della congiunzione Luna-Mercurio in Scorpione, stasera, per coccolare le persone care, dare consigli pratici e di buon senso, cosa che sapete fare molto bene. Ovviamente se vi li chiederanno ma non c’è nemmeno bisogno di dirlo. Il vostro segno è il meno invadente dello zodiaco, rispettate la sensibilità degli altri. Salvo quando vi arrabbiate, in quel caso è un altro paio di maniche…

Amore

In coppia: se volete convincere il partner riguardo a qualcosa, oggi direte le parole giuste e ci riuscirete.

Soli: potrebbe esserci il rilancio di una storia con un/a ex e stavolta le cose andranno diversamente.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre): dovete credere in ciò che fate.

Umore

Con Marte che da domani riprende il moto diretto, le relazioni saranno meno tese anzi riprendono slancio. Non aspettatevi che le cose diventeranno tranquille in un giorno. Il pianeta rosso sosterà in Ariete fino a gennaio ed è probabile che ci sia ancora qualche attrito ma al contrario di quanto è accaduto nelle settimane passate, ora troverete la soluzione per appianare le cose.

Per cui, annuncia l’oroscopo, mantenete la sicurezza in voi stessi, dovete credere in ciò che fate e non svalorizzarvi, cosa che quest’anno è accaduta abbastanza spesso. Da dicembre la ruota girerà, è sicuro, in generale vi sentirete come nuovi.

Amore

In coppia: slanci di passione, con il partner è una giornata praticamente perfetta, vivrete momenti unici.

Soli: un appuntamento rimandato sarà motivo di delusione ma non vuol dire che tutto sia compromesso.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre): le carte in regola per ottenere il successo.

Umore

Le emozioni possono essere contrastanti. Forse vi offriranno un’opportunità di lavoro che ai vostri occhi è eccezionale e l’accetterete. Al contempo potreste chiedervi se sarete in grado di gestire la situazione ed entrare in ansia. Tranquilli, avete le carte in regola, capacità più che sufficienti per ottenere il successo.

Domenica, la Luna Nuova sarà nel vostro segno ma già da stasera il luminare è in Scorpione, congiunto a Mercurio. Potreste incontrare per caso un vecchio amico e vi farà molto piacere oppure avere notizie di qualcuno che non sentite da tempo. E’ inoltre possibile, annuncia l’oroscopo, che nel fine settimana facciate una gita, ovviamente restrizioni permettendo.

Amore

In coppia: piccoli sbalzi d’umore ma nulla che comprometta l’armonia. Se non siete d’accordo su piccole cose troverete un compromesso.

Soli: per oggi l’unica cosa a cui puntate è la tranquillità ed è probabile che trascorriate la serata con gli amici.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre): una pausa vi permetterà di non pensare troppo.

Umore

Nel vostro territorio circola irrequietezza e un modo per placarla potrebbe essere un po’ di esercizio fisico. Dalla semplice camminata nel verde a qualcosa di impegnativo come uno sport, vi farà un gran bene. Rappresenterà una pausa rilassante dal pensare continuamente, pianificare e interrogarvi sul futuro.

L’oroscopo annuncia, inoltre, che se vi trovate alle prese con un problema, siete preoccupati, concedervi uno stop consentirà alla mente di rilassarsi e intravedere le soluzioni giuste. Tenete presente che domani Marte in Ariete riprende il moto diretto. Il che significa che arriveranno le notizie che aspettate con impazienza, i progetti torneranno a progredire.

Amore

In coppia: piccole sorprese, il partner vi coccola e voi siete felici. Qualsiasi conversazione è all’insegna della tenerezza.

Soli: altro che rimanere soli, oggi siete intenzionati a contattare le conoscenze connesse sulle app.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): la famiglia richiede parecchio impegno.

Umore

Le recenti complicazioni legate alla famiglia, alla casa ora inizieranno pian piano ad appianarsi. La famiglia continuerà a chiedere parecchio impegno ma saprete come gestire le cose. Per oggi, rilassatevi, rallentate il ritmo. La congiunzione Luna-Mercurio in Scorpione illumina il settore delle amicizie ed è possibile che arrivi la telefonata di un/a amico/a con cui siete legati da affetto.

Sentirlo e parlarci vi farà un gran bene. L’oroscopo vi consiglia di essere amichevoli, attenti, aperti, chiedere della sua vita, dei suoi problemi e dei suoi successi. In poche parole, mostratevi interessati e l’altro/a farà altrettanto.

Amore

In coppia: le attenzioni che dedicate al partner sono un chiaro messaggio d’amore. Anche se non sempre vengono capite.

Soli: se volete che una storia nata di recente evolva, mandate qualche segnale di incoraggiamento così che la persona capisca fino a che punto siete interessati.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio): tensioni con una persona cara.

Umore

Nei prossimi giorni le incomprensioni, le tensioni con una persona cara potrebbero crescere a vista d’occhio ma la buona notizia è che Marte in Ariete da domani riprenderà il moto diretto e il problema pian piano dovrebbe sistemarsi. Soprattutto perché ve ne infischierete un po’ di quello che farà o dirà l’altro/a.

L’aspetto astrale indica inoltre che le situazioni bloccate torneranno a muovervi, tutto diventerà meno caotico, vi sentirete meno stressati. Per oggi, annuncia l’oroscopo, la calma e il distacco nel lavoro vi metteranno al riparo da conflitti inutili. Un atteggiamento pacato sarà d’aiuto a risolvere le situazioni e a placare l’agitazione che circola intorno a voi.

Amore

In coppia: atmosfera pesantuccia con il partner ma solo perché osservate con la lente d’ingrandimento ogni piccolo atteggiamento.

Soli: giornata favorevole agli incontri d’amore e potete star certi che non saranno passeggeri.

Pesci (20 febbraio-20 marzo): disponete di un forte carisma, sfruttatelo.

Umore

Domenica prossima la Luna Nuova sarà in Scorpione ma già da stasera sentirete le benefiche vibrazioni. Il luminare è congiunto a Mercurio e fino a domenica l’atmosfera sarà rilassata, sarete in sintonia con chi vi circonda. Può essere che arrivi l’invito a casa di un amico – sempre osservando le restrizioni – oppure organizzerete una riunione online, ad esempio su Zoom.

Non è escluso, segnala l’oroscopo, che una persona che non sentite da tempo vi chiami. La telefonata avrà un sapore ancor più speciale e potreste riprendere il rapporto interrotto. Oggi disponete di un forte carisma, sfruttatelo nel lavoro per convincere chiunque possa interessarvi.

Amore

In coppia; grazie al fascino, al modo di parlare, il partner accetterà tutto ciò che proporrete.. Approfittatene.

Soli: convincenti, riuscirete a fare centro nel cuore di una persona che vi attrae!