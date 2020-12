Oroscopo del 14 dicembre 2020. Le previsioni degli astri per Ariete, Leone, Sagittario

Oroscopo di lunedì 14 dicembre 2020, cosa dicono gli astri per i segni di Fuoco. Ariete, Leone, Sagittario. In evidenza Ariete (muovetevi passo dopo passo) e Leone (in amore bando all’impulsività).

Oroscopo del 14 dicembre, gli astri dicono all’Ariete che c’è un nuovo inizio ma di muoversi senza impazienza; al Leone che le emozioni d’amore potrebbero scemare.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo 14 dicembre 2020 Ariete (21 marzo-21 aprile): evitate di agire in modo prematuro.

oroscopo ariete umore

Il Novilunio in Sagittario stimola il bisogno di comunicare e ampliare il raggio d’azione. La cosa che non dovete fare è tuttavia quello di agire in modo prematuro, premere l’acceleratore per realizzare qualcosa. Puntate invece a sviluppare nuove idee, coraggio ed entusiasmo.

Le energie odierne, annuncia l’oroscopo segnano un nuovo inizio per questo è importante muovervi passo dopo passo. Nelle relazioni di lavoro o personali, un approccio aperto e generoso farà arrivare bei vantaggi. E’ un buon momento per giungere ad accordi pacifici nelle questioni di denaro.

oroscopo ariete amore

In coppia:è possibile che oggi, con il partner, darete il via a un progetto a cui pensate da tempo. Insieme, guardate al futuro.

Soli: gioiosi, comunicativi, nella conquista oggi siete insuperabili! I pianeti esaudiscono il vostro desiderio d’amore. Osate.

Oroscopo 14 dicembre 2020 Leone (23 luglio-23 agosto): è il momento giusto per lanciare un progetto.

oroscopo leone umore

Con la Luna Nuova in Sagittario ovunque, vita personale o lavoro, saprete imporvi e farvi apprezzare. Il passaggi favorisce l’espressione del vostro potenziale, del talento e al contempo accentua il fascino. Utilizzate quest’ultimo senza riserve per fare centro anche nel lavoro!

L’oroscopo segnala che siete spinti più in generale a un cambiamento e nei prossimi giorni e settimane ci saranno nuovi sviluppi. Se, ad esempio, siete in attesa – impazienti – di lanciare un progetto o un’attività per conto vostro, questo sarà il momento per farlo.

oroscopo leone amore

In coppia: è un’ottima giornata per affascinare e ri-conquistare il partner, rendere la relazione sempre più intima.

Soli: potreste innamorarvi e le emozioni essere intense a causa della Luna Nuova. Ma la settimana prossima le proverete ancora? Sarebbe saggio aspettare e vedere.

Oroscopo 14 dicembre 2020 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): un cambiamento positivo.

oroscopo sagittario umore

Una favolosa Luna Nuova nel vostro segno parla di un cambiamento positivo, vi spinge a fare il grande passo e dare il via a un progetto o a un piano su cui state lavorando da un po’ di tempo. Qualcosa o qualcuno, annuncia l’oroscopo, potrebbe fungere da catalizzatore e vi spingerà a fare quel primo passo.

Potrebbe essere un segno del destino: vi sta dicendo che potete agire. E l’arrivo – domani, martedì – di Venere nel vostro segno vi renderà ultra affascinanti, sarà difficile rifiutarvi qualcosa.

oroscopo sagittario amore

In coppia:insieme, siete un esempio di riuscita sentimentale. La fiamma non si spegne, continuate a conquistarvi.

Soli: vi è impossibile vivere senza un/a ex e sembra che oggi facciate di tutto per riacchiapparlo/a.

Per tutti gli altri segni clicca qui.