Oroscopo di lunedì 14 dicembre 2020, cosa dicono gli astri per i segni d’Acqua, Cancro, Scorpione, Pesci. In evidenza Cancro (dare una mano a chi vi circonda) e Scorpione (siate razionali).

Oroscopo del 14 dicembre, gli astri dicono al Cancro di essere disponibili con familiari e colleghi e allo Scorpione di evitare ansie irrazionali.

Oroscopo 14 dicembre 2020 Cancro (21 giugno-22 luglio): dare una mano a chi vi circonda.

La Luna Nuova in Sagittario potrebbe vedervi stupiti e felici per un’offerta che vi darà la possibilità di aprire nuove porte. Accogliete le opportunità che arrivano poiché sono proprio quelle che stavate cercando!

L’oroscopo annuncia che è un buon momento per prendervi cura della salute, ad esempio, praticando esercizio fisico e seguendo una dieta. Al contempo l’aspetto odierno vi invita a cooperare, a fare squadra e dare una mano a chi vi circonda, che si tratti della famiglia o di colleghi, non trascurate niente e nessuno.

In coppia: avrete la sensazione che il partner sia un po’ passivo e la cosa vi farà innervosire non poco.

Soli: se di recente avete iniziato una storia, sarete entrambi pronti a impegnarvi seriamente!

Oroscopo 14 dicembre 2020 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): la situazione finanziaria cambia in meglio.

Con il Novilunio in Sagittario la vostra situazione finanziaria potrebbe cambiare in meglio! Occhi aperti su nuovi canali che potrebbero aumentare le entrate e sfruttate al massimo il vostro talento. Oppure, annuncia l’oroscopo, troverete il modo per gestire più razionalmente il budget.

Al contempo, con la Luna Nuova potreste porvi parecchie domande, essere un po’ ansiosi. Cercate di essere razionali! L’immaginazione rischia di prendere il sopravvento e voi prevedere il peggio. Se siete agitati parlarne con una persona cara avrà il potere di alleviare le tensioni.

In coppia: per voi e il partner volete il meglio e al riguardo potreste desiderare di prendere delle decisioni. Ma prima parlatene con la persona amata.

Soli: volete l’amore, la passione e la tendenza odierna sarà quella di lanciarvi a occhi chiusi. Prudenza.

Oroscopo 14 dicembre 2020 Pesci (20 febbraio-20 marzo: belle soddisfazioni nella carriera.

Al vostro segno il Novilunio in Pesci indica che un’opportunità potrebbe dare il via a un nuovo inizio. Nei prossimi giorni ci saranno dei cambiamenti che vi catapulteranno su un percorso che avete sempre desiderato imboccare. L’oroscopo annuncia che qualsiasi obbiettivo intenderete raggiungere, avrete ottimi risultati.

E con l’arrivo – domani, martedì – di Venere in Sagittario sicuramente avrete belle soddisfazioni nella carriera. Potreste ottenere una risposta favorevole a una richiesta oppure trovare un accordo con il boss per organizzare qualcosa ma il denaro sarà un problema.

In coppia: con il partner esaminerete il budget e i conti potrebbero non tornare. Cercherete di rassicurarlo ma non è detto che ci riuscirete.

Soli: una persona potrebbe deludervi. Voi sognate una storia reale mentre l’altro/a ne vuole una solo virtuale.

