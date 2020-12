Oroscopo di lunedì 14 dicembre 2020, cosa dicono gli astri per i segni d’Aria Gemelli, Bilancia e Acquario. In evidenza Gemelli (una relazione è a un punto critico) e Acquario (un progetto decolla).

Oroscopo del 14 dicembre, gli astri segnalano che una relazione è a un punto critico ma qualsiasi decisione andrà a vantaggio di entrambi e all’Acquario che imboccherà una nuova direzione.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo 14 dicembre 2020 Gemelli (21 maggio-21 giugno): una relazione è a un punto critico .



Oroscopo gemelli umore

La Luna Nuova in Sagittario si oppone al vostro Sole e punta i riflettori sulle relazioni che avete nel lavoro o nella vita privata. In questo momento, a causa delle restrizioni, al riguardo potreste sentirvi frustrati ma è probabile che compensiate grazie ai social, alle videochiamate.

Tuttavia è possibile, annuncia l’oroscopo, che una relazione arrivi a un punto critico. Qualunque cosa decidiate andrà a vantaggio di entrambi. Che stiate affrontando una sfida o voltando pagina, voi proverete un rinnovato senso di libertà.

Oroscopo gemelli amore

In coppia: è la giornata ideale per dare il via insieme al partner a un progetto importante. Sarete d’accordo su tutto.

Soli: se arriva un invito, accettatelo: il destino è dalla vostra parte! Potrebbe esserci un incontro. Anche se, va detto, potreste esitare.

Oroscopo 14 dicembre 2020 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): arrivano buone notizie.

Oroscopo bilancia umore

Un ottimo, per voi, Novilunio in Sagittario fa pensare all’arrivo di buone notizie che avranno ill potere di liberarvi dallo stress. Potrebbe ad esempio trattarsi di un’informazione che stavate aspettando o forse una decisione. Ad ogni modo, annuncia l’oroscopo, a quel punto saprete con certezza che strada state imboccando.

L’oroscopo annuncia che con lo stato d’animo odierno non volete riflettere sui problemi ma risolverli! Non è esclusa inoltre una riconciliazione o un chiarimento che rafforzeranno la relazione con una persona a cui volete bene.

Oroscopo bilancia amore

In coppia: momenti sereni, anche in famiglia, saranno semplici ma di grande affetto. Non è escluso che stiate pensando all’acquisto di una casa.

Soli: bei momenti con gli amici anche se non è esclusa un’avventura passeggera. Sarete comunque contenti.

Oroscopo 14 dicembre 2020 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): un progetto è sul punto di decollare.

Oroscopo acquario umore

La Luna Nuova in Sagittario annuncia bei momenti, poiché un progetto è sul punto di decollare. E l’arrivo – domani, martedì – di Venere in Sagittario è di buon augurio per tutto ciò che avete previsto, compreso un progetto su cui state lavorando da mesi.

Tornando al Novilunio, pone le basi per dei cambiamenti che segneranno un nuovo inizio. Nelle prossime settimane e mesi, annuncia l’oroscopo, imboccherete una nuova direzione e vi piacerà affrontare nuove sfide. Sotto i riflettori ci sono anche le amicizie, saranno fonte di belle gratificazioni.

Oroscopo acquario amore

In coppia: insieme al partner farete tabula rasa del passato e ripartirete su nuove basi. C’è aria di rinnovamento.

Soli: affascinanti e ottimisti è la giornata ideale per andare incontro all’amore. Conquista in vista!

Per tutti gli altri segni clicca qui.