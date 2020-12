Oroscopo di lunedì 14 dicembre, cosa dicono gli astri per i segni di Terra, Toro, Vergine, Capricorno. In evidenza Vergine (conversazioni aperte e sincere) e Capricorno (pensare al vostro benessere).

Oroscopo del 14 dicembre, gli astri segnalano alla Vergine di calmare le acque in famiglia e al Capricorno di trovare un equilibrio tra lavoro e relax.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo 14 dicembre 2020 Toro (22 aprile-20 maggio): il novilunio segnala entrate di denaro.



Oroscopo Toro umore

Il Novilunio in Sagittario a voi parla di denaro, di rivedere alcune strategie di tipo finanziario ma, al contempo segnala delle entrate. Potrebbe infatti arrivare un rimborso e ne sarete soddisfatti. La Luna Nuova favorisce anche qualsiasi negoziazione a patto che non vi impuntiate per ottenere la somma che avete in mente.

L’oroscopo annuncia che arriverete facilmente al cuore di una questione che vi ha preoccupato e troverete una soluzione che cambierà tutto, segnerà un nuovo inizio. E’ un buon momento, inoltre, per eliminare dipendenze ed abitudini nocive.

Oroscopo toro amore

In coppia:un po’ di difficoltà a ritrovare la calma e la serenità. Privilegiate il dialogo, siate concilianti.

Soli: un’amicizia sarà di grande conforto e vi farete domande su ciò che provate. Vorreste che si trasformi?

Oroscopo 14 dicembre Vergine 2020 (24 agosto-23 settembre): desiderio di comfort e sicurezza.

Oroscopo vergine umore

Con il Novilunio in Sagittario, tutte le questioni riguardanti la casa, la famiglia assumono grande importanza, daranno comunque il via a un nuovo e positivo inizio. Potreste, ad esempio, decidere di cambiare abitazione o persino trasferirvi in un’altra città.

In generale, annuncia l’oroscopo, è un ottimo momento per avere discussioni sincere e aperte con i familiari così da calmare eventualmente le acque. E non ultimo per soddisfare il vostro desiderio di comfort e sicurezza. Il passaggio attiva l’asse carriera-famiglia e al riguardo raggiungerete un ottimo equilibrio.

Oroscopo vergine amore

In coppia: la tendenza odierna è quella di dire sempre “sì” alle richieste del partner, anche se non siete d’accordo. Meglio parlare ed eventualmente trovare un compromesso.

Soli: bando alla timidezza. Chi vi attrae potrebbe scambiarla per indifferenza e fareste un buco nell’acqua.

Oroscopo 14 dicembre 2020 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): un equilibrio tra lavoro e relax.

Oroscopo capricorno umore

Il Novilunio in Sagittario vi invita a trovare un sano equilibrio tra lavoro e relax. Le responsabilità, i compiti, le questioni domestiche sono importanti ma è lo è altrettanto il riposo. Mollate ciò che ormai è superato, appartiene al passato e occupatevi del vostro benessere mentale ed emotivo.

L’oroscopo annuncia che è un ottimo momento per fare “piazza pulita” così da trovare un punto di equilibrio tra passato e presente. Non è escluso che siate costretti a fare una riparazione urgente in casa.

Oroscopo capricorno amore

In coppia: non sarete sulla stessa lunghezza d’onda del partner, anche se lo vorreste. Perché pensate a cose che non esistono?

Soli: il novilunio in Sagittario è propizio al cambiamento per cui, se ne avete voglia, andate a scovare l’amore.

