Oroscopo di domenica 14 febbraio gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni di Fuoco. Ariete, Leone, Sagittario. In evidenza Leone (carisma al top) e Sagittario (buone idee da sfruttare).

Oroscopo del 14 febbraio 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): chiedete e avrete

Oroscopo Ariete umore

La congiunzione Mercurio-Giove in Acquario al vostro segno fa arrivare calore e molto incoraggiamento da parte di chi vi circonda. E con Venere in Acquario è un ottimo momento per chiedere ciò che desiderate poiché ci sono buone probabilità che l’otterrete.

Non è escluso, annuncia l’oroscopo, che ciò potrebbe richiedere un piccolo compromesso ma rispetto a ciò che otterrete ne varrà la pena. Più in generale, non è escluso che potreste avere – o è già accaduto nei giorni scorsi – una bella sorpresa, un’offerta che non vi aspettate.

Oroscopo di Ariete 14 febbraio amore

In coppia: il partner oggi si mostrerà particolarmente tenero, vi sussurrerà dolcissime parole d’amore.

Soli: se volete trovare l’amore, muovetevi, uscite guardando in faccia al realtà. Raddoppierete le possibilità di incrociare lo sguardo giusto.

Oroscopo di domani 14 febbraio 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): il vostro carisma non passa inosservato

Oroscopo domenica Leone umore

E’ una domenica in cui potrebbero esserci conversazioni entusiasmanti e stimolanti che non è escluso possano avere ripercussioni sul futuro. Le persone con cui entrerete in contatto potrebbero avere la capacità di aprirvi alcune porte o chiedere di unirvi a un team che lavora su un piano o progetto affascinante o parlare direttamente della prossima firma di un contratto.

L’oroscopo annuncia che il vostro carisma non passa inosservato e avete dunque la possibilità di far passare abilmente un messaggio o guadagnare la fiducia di chi vi circonda.

Oroscopo domenica Leone amore

In coppia: il partner appagherà le vostre aspettative e nei suoi confronti avrete slanci di tenerezza.

Soli: potreste incontrare una persona che ha fatto parte del vostro passato affettivo e che non avete dimenticato.

Oroscopo 14 febbraio 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): buone idee da sfruttare

Oroscopo 14 febbraio Sagittario: umore

Il vostro è segno simpatico, con la battuta pronta e regalate bei momenti a chi vi circonda. Questa domenica, con la Luna in Ariete, avete bisogno che vi restituiscano ciò che fate sempre per loro concentrandovi esclusivamente sul divertimento e il tempo libero.

La congiunzione Mercurio-Giove vi rende particolarmente loquaci e fa arrivare una raffica di buone idee da sfruttare. L’oroscopo annuncia, inoltre, che le persone che incontrerete nei prossimi giorni potrebbero essere fondamentali, vi aiuteranno a far prendere alla vostra vita una nuova direzione.

Oroscopo Sagittario 14 febbraio: amore

In coppia: potreste fare una messa a punto in modo costruttivo e ciò migliorare notevolmente la relazione.

Soli: avete bisogno di leggerezza e fantasia: chi riuscirà a farvi ridere di gusto conquisterà il vostro cuore.

