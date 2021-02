Oroscopo per domani domenica 14 febbraio 2021, cosa dicono gli astri per i segni d’Aria Gemelli, Bilancia e Acquario. In evidenza Bilancia (ottimisti) e Acquario (uscire dalla routine).

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo di domani 14 febbraio 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): una crescita professionale



Oroscopo Gemelli domani 14 febbraio: umore

E’ una domenica in cui vi sentite al top e non potrebbe essere diversamente visto che Mercurio, vostro pianeta governatore, si congiunge a Giove. Con questo splendido aspetto è come se tutti i piccoli dettagli e fatti che avete raccolto finalmente si incastrino nel grande puzzle del vostra vita. Accogliete queste splendide energie e prendete nota di tutte le idee o progetti che iniziano ad emergere.

E’ il momento perfetto per sperimentare una crescita professionale. Frequentare corsi di formazione, seminari online o anche solo leggere ed espandere la mente è ottimale. I due pianeti vi danno la spinta di cui avete bisogno per consolidare la vostra abilità professionale.

Oroscopo Gemelli di domani 14 febbraio: amore

In coppia: riflettete prima di parlare o agire: oggi avete la tendenza a chiedere un po’ troppo al partner.

Soli: potreste essere nell’attesa di un segnale da parte di una persona. E che forse non vi merita.

Oroscopo di domani 14 febbraio 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): di buonumore, ottimisti

Oroscopo Bilancia di domani 14 febbraio: umore

Di buonumore, affronterete la giornata con ottimismo e giovialità. Atteggiamento che sarà apprezzato da chi vi circonda. E’ una bella domenica per condividere momenti gioiosi anche in famiglia. L’oroscopo annuncia che potete evadere dal quotidiano e stringere nuove relazioni con persone simili a voi.

Tenete inoltre presente che se un rapporto di lavoro vi ha deluso, non è stabile come credevate o vi sentite sottovalutati, trattati in modo poco equo, con l’attuale congiunzione Mercurio-Giove in Acquario, avrete modo di progredire.

Oroscopo Bilancia di domani 14 febbraio: amore

In coppia: il partner dimostrerà più amore, avrà più attenzioni. In programma c’è una bella domenica.

Soli: decisi a trovare il Grande Amore e la giornata si annuncia speciale, piena di passione.

Oroscopo domani 14 febbraio 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): uscire dalla routine

Oroscopo Acquario di domani 14 febbraio: umore

La congiunzione Mercurio-Giove nel vostro segno vi mette in grado di lasciare alle spalle le incertezze, vi rende ottimisti e al contempo fa arrivare notizie importanti. Oggi potreste aver voglia di uscire dalla routine e vivere qualcosa di entusiasmante.

Più in generale, sfruttate le energie di cui vi dotano cinque pianeti in Acquario per cogliere le opportunità – vita personale o lavoro – che arriveranno. Non è escluso che prima potrebbe essere necessario risolvere una questione fondamentale. Prima lo farete e tanto prima potrete voltare pagina e andare avanti.

.Oroscopo Acquario di domani 14 febbraio: amore

In coppia: alla festa di S. Valentino non accordate troppa importanza ma il partner potrebbe farvi una sorpresa e la serata sarà speciale!

Soli: una persona potrebbe catturare la vostra attenzione, sarete affascinati dal suo modo di fare. Sarà amore, reciproco, al primo sguardo.

