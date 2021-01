Oroscopo del 14 gennaio 2021: Ariete, Leone e Sagittario, le previsioni e l’oroscopo del 14 gennaio

Oroscopo di giovedì 14 gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni di Fuoco. Ariete, Leone, Sagittario. In evidenza Leone (non è un momento facile) e Sagittario (idee e soluzioni innovative).

Oroscopo 14 gennaio 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): elaborare nuove strategie

Oroscopo Ariete umore

Sole e Plutone in Capricorno scatenano intense emozioni, potrebbero far emergere delle paure legate in particolare al percorso di vita, alle ambizioni, alla carriera o alla vostra reputazione. Se volete reinventarvi a livello professionale o dell’immagine, questo è il momento di elaborare delle strategie e puntare a un nuovo inizio.

L’oroscopo annuncia che Urano in Toro oggi torna in moto diretto e nel mirino del pianeta ci sono i vostri progetti: probabile dobbiate accelerare il ritmo per un lavoro da consegnare oppure sarete voi, come sempre, a mettervi sotto pressione.

Oroscopo Ariete 14 Gennaio amore

In coppia: un’uscita improvvisata, restrizioni permettendo, vi consentirà di uscire dalla solita routine. E farà bene a entrambi.

Soli: il successo sulle app di incontri non mancherà sicuramente, ma avrete la sensazione di girare a vuoto.

Oroscopo 14 gennaio 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): non è un momento facile

Oroscopo Leone umore

Con Urano in Toro che riprende il moto diretto avreste voglia di concedervi una pausa ma sembra che siate di fronte a più responsabilità del solito. Troppo lavoro non è sostenibile, lo stress sembra essere in agguato e il Novilunio in Capricorno di ieri vi ha consigliato di trovare un equilibrio tra lavoro e vita personale.

Di sicuro non è un momento facile. L’oroscopo annuncia che potreste essere alle prese con una scelta difficile oppure che vogliate cambiare direzione ma ora non è possibile.

Oroscopo Leone amore

In coppia: impazienti, un po’ frustrati… oggi avrete voglia di mettere tutto in discussione. Mettete da parte orgoglio e testardaggine.

Soli: difficile che abbiate voglia di lanciarvi nella conquista. Testardi come siete non volete essere contraddetti.

Oroscopo 14 gennaio 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): idee e soluzioni innovative

Oroscopo 13 gennaio Sagittario: umore

Con Marte in Toro che sosta nel vostro settore dello stile di vita, potreste sentirvi pronti a mettere ordine nel vostro mondo in cui negli ultimi mesi c’è stato un po’ di caos. Poiché Urano – nello stesso segno – oggi torna in modo diretto, le vibrazioni potrebbero spingervi a pensare fuori dagli schemi e accogliere idee e soluzioni innovative.

Potreste tuttavia sentire che sia vostro dovere seguire un metodo che già avete sperimentato ma se invece un piano completamente inedito funzionasse ancora meglio?

Oroscopo Sagittario 14 gennaio: amore

In coppia: il partner adora il vostro lato fantasioso e oggi avrete idee originali per uscire dal quotidiano.

Soli: giornata in cui vivrete belle emozioni, scatenate dall’incontro con una persona. L’attrazione sarà immediata e reciproca.

