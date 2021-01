Oroscopo del 14 gennaio 2021: le previsioni e l’oroscopo del 14 gennaio degli astri per Gemelli, Bilancia, Acquario

Oroscopo di giovedì 14 gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni d’Aria Gemelli, Bilancia e Acquario. In evidenza Gemelli (una decisione definitiva) e Acquario (controllare la collera).

Oroscopo del 14 gennaio, gli astri segnalano al Gemelli che dovrà prendere una decisione definitiva e all’Acquario di tenere sotto controllo la collera.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo 14 gennaio 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): una decisione definitiva



Oroscopo Gemelli 14 gennaio: umore

Preparatevi a prendere una decisione definitiva poiché è solo così che i prossimi giorni saranno più leggeri e luminosi. Già da oggi potreste sentirvi meglio riguardo a un problema che ha scatenato forti emozioni. E’ un buon momento, annuncia l’oroscopo per concentrarvi nuovamente.

Non vi lamentate inoltre se le persone care vi infastidiscono con il loro nervosismo e trasmettono il loro stress. I passaggi astrali per il vostro segno non sono negativi anzi, potrebbero essere d’aiuto a progredire più velocemente.

Oroscopo Gemelli 14 gennaio: amore

In coppia: splendida intesa, tenerezza, trascorrere del tempo con il partner oggi è essenziale.

Soli: la possibilità di vivere un idillio dipende solo da voi! Ci sarà un incontro con una persona diversa da quelle che frequentate solitamente.

Oroscopo 14 gennaio 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): risolvere un problema familiare

Oroscopo Bilancia 14 gennaio: umore

Se riguardo alle questioni familiari le emozioni sono state in crescendo, l’atmosfera è diventata pesante o aggressiva, potreste cercare conforto dagli amici e non dai parenti. Avete bisogno di pausa per riflettere? Un caffè insieme a un amico e una chiacchierata vi aiuteranno a chiarire le idee e sarà più facile risolvere il problema.

Quando vi sentirete pronti tornerete a casa con nuovi suggerimenti e avere la sensazione di sapere cosa fare e perché dovete farlo. Più in generale, l’oroscopo annuncia che i vostri progetti di lavoro si snoderanno in modo positivo.

Oroscopo Bilancia 14 gennaio: amore

In coppia: l’eros dorme tra le braccia di Morfeo e va svegliato, rilanciato! E’ che la tenerezza ha preso il sopravvento sulla passione.

Soli: la possibilità di incontrare una persona dipende da voi. Smettete di pensare a un amore del passato e siate meno esigenti.

Oroscopo 14 gennaio 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): tenere sotto controllo la collera

Oroscopo Acquario 14 gennaio: umore

La Luna sosta nel vostro segno ed è probabile che l’atmosfera sia elettrica. Evitate di prendere decisioni impulsive, occhio a causa della fretta a farvi male, cadere o ferirvi accidentalmente. Marte in Toro è congiunto a Urano, un aspetto forte che inoltre vi fa ribellare contro tutto ciò che limita la vostra libertà per cui cercate di controllare la collera.

Un approccio più sereno, annuncia l’oroscopo, vi consentirà invece di cogliere delle opportunità di lavoro o di affari che se cercate con impazienza e ansia potrebbero sfuggirvi.

Oroscopo Acquario 14 gennaio: amore

In coppia: la relazione sta attraversando un momento di difficoltà? Dite no ai dubbi, c’è sempre una soluzione a tutto.

Soli: prima di impegnarvi in una storia nata di recente, oggi rifletterete a fondo con grande

Per tutti gli altri segni clicca qui.