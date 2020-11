Oroscopo del 14 novembre 2020. Le previsioni degli astri segno per segno

Oroscopo del 14 novembre, cosa dicono gli astri per voi, segno per segno. In evidenza Leone (non rimuginate) e Bilancia (tendenza a ingigantire i problemi).

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Ariete (21 marzo-21 aprile): pronti ad affrontare qualsiasi sfida.



Umore

La notizia positiva del giorno è, dopo sei settimana, il ritorno di Marte, vostro pianeta governatore, in moto diretto. Se avete provato scoraggiamento, siete stati alle prese con dei ritardi o con persone difficili da trattare, le cose inizieranno pian piano a cambiare.

Qualsiasi situazione vi abbia bloccato ora riprendete il controllo e sarete in grado di prendere la direzione voluta e realizzare le vostre ambizioni. L’oroscopo annuncia che già da oggi avete la chiara sensazione di poter migliorare la vostra vita, la fiducia e l’ottimismo eclissano i piccoli problemi. Vi sentite pronti ad affrontare qualsiasi sfida ed è il momento di prendere il comando.

Amore

In coppia: penserete che il partner sia lontano, mentalmente, mille chilometri da voi. Non capirete se è preoccupato/a o ce l’ha con voi per un motivo che ignorate.

Soli: dicendo ciò che davvero pensate a una persona che vi corteggia, vi sentirete liberi da un peso.

Toro (22 aprile-20 maggio): l’impegno inizia a dare i frutti.



Umore

Se di recente vi siete dati un gran da fare per trovare la soluzione a questioni bloccate, il vostro sforzo potrebbe iniziare a dare i frutti. Cercate di distaccarvi emotivamente poiché è così che avrete belle energie e una prospettiva più cara su come raggiungere i vostri obbiettivi.

Siete più disposti del solito ad affrontare delle sfide e a guardare sinceramente un problema. Può emergere l’opportunità per cambiare in meglio alcuni aspetti insoddisfacenti della vostra vita. Tuttavia, consiglia l’oroscopo, per oggi evitate di agire impulsivamente. La Luna in Scorpione vi rende un po’ troppo irrequieti.

Amore

In coppia: un progetto va a picco e il partner non capirà il motivo. Vi chiuderete a riccio e le tensioni arriveranno puntualmente.

Soli: invece di rimuginare sull’atteggiamento di una persona, se vi attrae fate il primo passo e lanciate un invito.

Gemelli (21 maggio-21 giugno): organizzare meglio il tempo.

Umore

La vita sociale nelle ultime sei settimane potrebbe essere stata insoddisfacente, Marte in moto retrogrado può avervi spinto a liberarvi di relazioni che non vi davano nulla. Da oggi il pianeta rosso riprende il moto diretto e potreste essere molto richiesti da persone che apprezzano voi, la vostra capacità di comunicare, il talento. Ciò farà arrivare anche nuove opportunità.

Se in cantiere avete un progetto è il momento di dare il via pensando comunque all’interesse di tutti, non solo al vostro. L’oroscopo per oggi vi consiglia di fare un programma preciso, organizzare al meglio il tempo, fare una lista delle priorità. Dovrete inoltre dar prova di discrezione e di perseveranza.

Amore

In coppia: alcune parole del partner potrebbero scatenare irritazione, vi metterete sulla difensiva.

Soli: la Luna in Scorpione scatena dubbi, riflessioni sulle vostre scelte. Non è giornata d’incontri d’amore.

Cancro (21 giugno-22 luglio): evitate di concedere facilmente la fiducia.

Umore

Con Marte in Ariete che dopo sei settimane riprende il moto diretto per il vostro segno sarà più facile progredire riguardo ai progetti, alle ambizioni che avete a cuore. Probabile abbiate provato scoraggiamento ma ora si profilano promesse di un miglioramento.

Quando inizierete a guadagnare terreno aumenterà di sicurezza in voi stessi, vi sentirete pronti a correre un rischio e anziché rimanere in una situazione che non fa per voi vi lancerete in qualcosa di nuovo. Per oggi, annuncia l’oroscopo non concedete a occhi chiusi la vostra fiducia, siate un po’ diffidenti.

Amore

In coppia: un po’ testardi, di malumore, la cosa migliore è che ciascuno stia per conto proprio.

Soli: più che di incontri d’amore oggi gli astri parlano di amicizie. E’ con loro che ritroverete l’ottimismo.

Leone (23 luglio-23 agosto): le emozioni alterano la visione delle cose.

Umore

La tendenza odierna è quella di rimuginare, riflettere eccessivamente rischiando di trascurare le reali priorità. L’apertura nei confronti di chi vi circonda è inoltre fondamentale. Evitate invece di esaminare con la lente di ingrandimento i dettagli delle relazioni poiché le emozioni potrebbero alterare la visione delle cose.

A partire da oggi, annuncia l’oroscopo, potete contare su una maggiore libertà di manovra. Marte in Ariete dopo sei settimane torna in moto diretto e potrete realizzare un progetto che avete a cuore., lanciarvi in una sfida o cogliere un’opportunità. In ogni caso, per questo sabato, vietato prendere decisioni radicali.

Amore

In coppia: abbassate il tasso di permalosità, tenete conto della sensibilità del partner. Circolerà maggiore serenità.

Soli: un atteggiamento un po’ arrogante e altezzoso, non è sicuramente il modo migliore per conquistare.

Vergine (24 agosto-23 settembre): euforici per un successo insperato.

Umore

E’ un sabato positivo, niente e nessuno potrà minare il vostro buonumore. Sapete bene cosa volete, siete determinati e il coraggio potrebbe farvi ottenere un successo per voi insperato. L’oroscopo annuncia che sarete euforici. Notizia meno lieta. Venere in Bilancia per tutta la prossima settimana – fino a sabato – formerà delle dissonanze.

Il pianeta sosta nel vostro settore del denaro ed è possibile che fare un acquisto sia un problema. Forse non avete soldi a sufficienza oppure, più semplicemente, non vorrete metter mano al portafoglio. In ogni caso vi troverete di fronte a una scelta e la dissonanza tra Venere e Saturno che è probabile la rimanderete.

Amore

In coppia: i sentimenti che provate per il partner non sono stati mai così forti come in questo momento. La relazione si rafforza sempre di più.

Soli: potrebbe iniziare una storia e con gli aspetti astrali odierni sarà piena di passione e romanticismo.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre): tendenza a ingigantire i problemi.

Umore

Venere nel vostro segno forma delle dissonanze e non siete di buonumore ma va detto che nel fine settimana avrete la tendenza a ingigantire i problemi. L’oroscopo annuncia che le emozioni sono intense per cui cercate di controllare parole e azioni. Se non sapete come muovervi, seguite la voce del cuore.

Potreste avere, anche nei prossimi giorni, la sensazione di trovarvi in un impasse e non poter fare nulla. Il che, è comprensibile, è motivo di scoraggiamento. La dissonanza terminerà sabato prossimo e a partire da dicembre Giove e Saturno ribalteranno – in positivo – le situazioni.

Amore

In coppia: seguite i consigli che vi dà il partner e a due diventa tutto più facile. Momenti di felicità.

Soli: se di recente avete iniziato una storia, è la giornata ideale per esprimere all’altro/a ciò che provate.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre): grande sicurezza in voi stessi.

Umore

La dissonanza tra la Luna nel vostro segno e Urano annuncia che una persona potrebbe darvi notizie assolutamente inaspettate. La guarderete in una luce completamente diversa. Una notizia positiva inoltre è che Marte in Ariete riprende il moto diretto e aumenterà la vostra produttività e l’efficienza.

L’oroscopo annuncia che oggi avete grande sicurezza in voi stessi, siete in grado di rendere leggera l’atmosfera con chi vi circonda e sarete molto apprezzati. L’istinto, inoltre, vi suggerirà la strada giusta da seguire.

Amore

In coppia: l’umore cambia in un nanosecondo e il partner non saprà come muoversi. Ma ne sarete coscienti e stabilirete un equilibrio.

Soli: calma, prima di lanciarvi a occhi chiusi in una storia pensateci non una ma mille volte. Evitate di investire troppo.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre): essere presenti per un amico.

Umore

Con Marte che per sei settimane è stato in moto retrogrado potreste aver avuto la sensazione che le cose non andassero nel verso sperato e ne abbia risentito il vostro ottimismo. Oggi il pianeta rosso riprende il moto diretto e avrete nuovamente voglia di vivere nuove esperienze, godervi la vita.

La dissonanza odierna tra Venere-Giove-Plutone – fino a sabato prossimo – non avrà un impatto sul vostro segno. L’oroscopo annuncia tuttavia che potrebbe risentirne un/a amico/a. Potrebbe avere problemi, ad esempio di tipo legale. L’importante è siate presenti, pronti a risollevare il morale. E’ qualcosa che sapete fare molto bene, grazie anche al ritrovato ottimismo.

Amore

In coppia: movimentate il quotidiano con qualche idea originale! Ri-conquistate la persona amata.

Soli: potrebbe nascere una storia ma non aspettatevi che diventi immediatamente importante.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): muovetevi con grande tatto.

Umore

La dissonanza di Venere con Giove e Plutone andrà avanti fino a sabato prossimo. E’ possibile che una persona cara abbia delle preoccupazione e non sappiate bene come comportarvi. Salvo, ovviamente, siate voi i responsabili dei suoi tormenti. Se, inoltre, volete chiudere una relazione cercate di essere diplomatici, muovetevi con grande tatto.

Nonostante ciò, va detto, l’altro/a potrebbe rifiutare categoricamente la decisione che avete preso. In questo caso, annuncia l’oroscopo, non vi rimane che andarci davvero piano. Nel lavoro, i colleghi apprezzano il vostro incoraggiamento e chiedono senza esitare i vostri consigli che d’altra parte, date volentieri.

Amore

In coppia: a volte la vita a due non è semplice e oggi è così. Piccoli contrattempi potrebbero costringervi a mettere momentaneamente da parte un progetto.

Soli: in questo momento non volete impegnarvi e con chi vi corteggia dovreste essere chiari. Eviterete di dare false illusioni.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio): scontenti per alcune scelte di una persona cara.

Umore

Con la dissonanza di Venere con Giove e Plutone – fino a sabato prossimo – sarete scontenti di alcune scelte fatte da una persona cara e che hanno un impatto su di voi. Il vostro giudizio, segnala l’oroscopo, sarà molto severo. Non sarete sulla stessa lunghezza d’onda e vedrete le cose in modo completamente diverso. Ciò sarà motivo di tristezza o di frustrazione.

La buona notizia è che se nelle ultime settimana le negoziazioni, le conversazioni importanti o gli accordi si erano bloccati, con il ritorno di Marte in moto diretto le situazioni saranno meno faticose, i progetti nonché gli affari procederanno nel modo da voi desiderato.

Amore

In coppia: un’incomprensione con il partner potrebbe scatenare dei dubbi e rendere la serata poco serena.

Soli: il fascino c’è tutto ma avete difficoltà a comunicare. Per oggi, rimandate conquiste e incontri.

Pesci (20 febbraio-20 marzo): evitate promesse irragionevoli.

Umore

E’ la giornata ideale per affrontare una conversazione inizialmente un po’ complicata. Ma pur dicendo le cose come stanno riuscirete a risolvere la situazione con calma, senza creare conflitti. In generale, l’oroscopo a voi consiglia di non fare promesse irragionevoli, soprattutto nelle questioni di denaro. E’ noto quanto il vostro segno sia disponibile e generoso con tutti.

La buona notizia è che Marte, dopo sei settimane riprende il moto diretto e le finanze ritroveranno un equilibrio. Se avete sfruttare questo periodo per ridurre le spese, potrebbe iniziare una fase nuova e più positiva, che vi permetterà di avere un maggiore controllo sul denaro.

Amore

In coppia: la Luna in Scorpione vi regala buonumore, dunque, la serata con il partner dovrebbe andare alla grande.

Soli: in caso d’incontro affidatevi all’istinto, è il vostro miglior alleato. Vi metterete al riparo da eventuali delusioni.