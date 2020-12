Oroscopo di martedì 15 dicembre 2020, cosa dicono gli astri per i segni d’Acqua, Cancro, Scorpione, Pesci. In evidenza Scorpione (poco concentrati) e Pesci (fate colpo sulle persone giuste).

Oroscopo 15 dicembre 2020 Cancro (21 giugno-22 luglio): torna l’equilibrio emotivo.

Il Novilunio di ieri potrebbe aver accentuato le vostre inquietudini ma l’arrivo, oggi, di Venere nello stesso segno le placherà. Il pianeta vi permetterà di ristabilire un equilibrio emotivo. L’oroscopo inoltre annuncia che potreste sentirvi pronti a mollare un lavoro che sembra abbia ormai fatto il suo tempo e accettare una nuova offerta più aderente al vostro talento.

Se invece siete soddisfatti, la tendenza sarà quella di introdurre ancora più armonia nell’ambiente di lavoro e, più in generale, nel vostro quotidiano.

In coppia: della routine ne avete piene le tasche. Invece di sbuffare, parlatene con il partner, trovate insieme una soluzione.

Soli: molto selettivi, oggi sembra che nessuno sia all’altezza delle vostre aspettative. Vi direte “meglio soli che…”

Oroscopo 15 dicembre 2020 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): tendenza a disperdere le energie.

L’armonia tra Mercurio e Marte al vostro segno può fornire soluzioni efficaci a qualsiasi problema finanziario. State all’erta per vedere le opportunità che possono essere d’aiuto a migliorare il reddito o che potrebbero consentire di risolvere ciò che sembrava insolubile. Da oggi, Venere entra in Sagittario, nel vostro settore del denaro, e potreste concedervi qualche piccolo lusso.

Per oggi, l’oroscopo annuncia una certa tendenza a sprecare tempo. Potreste infatti essere poco concentrati o non accontentarvi di qualcosa e disperdere le energie.

In coppia: occhio a voler imporvi, a controllare ogni passo del partner. Siete sospettosi e, sicuramente, a torto.

Soli: se siete attratti da una persona, è il momento giusto per osare e fare il primo passo!

Oroscopo 15 dicembre 2020 Pesci (20 febbraio-20 marzo: farete colpo sulle persone giuste.

Il Novilunio di ieri vi ha messo il turbo, avete intenzione di fare un balzo in avanti e dare il via a un progetto o a un piano. L’arrivo, oggi di Venere in Sagittario, vi permette di ottenere ottimi risultati , avere successo nel lavoro o nella vita personale.

Sarete orgogliosi di voi! L’oroscopo annuncia che nei prossimi giorni punterete in alto e farete passi da gigante e ciò vi consentirà anche di aumentare le entrate. Ma non solo, col fascino che avete farete colpo sulle persone giuste.

In coppia: intesa perfetta per realizzare un progetto con il partner. Qualsiasi promessa d’amore è sincera.

Soli: in mente avete una persona da cui siete attratti ma che probabilmente è all’oscuro. Lanciate chiari segnali!

