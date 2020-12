Oroscopo del 15 dicembre 2020. Le previsioni degli astri per Gemelli, Bilancia, Acquario

Oroscopo di martedì 15 dicembre 2020, cosa dicono gli astri per i segni d’Aria Gemelli, Bilancia e Acquario. In evidenza Bilancia (riprenderete il controllo della situazione) e Acquario (arrivano aiuti e sostegni).

Oroscopo del 15 dicembre, gli astri segnalano che alla Bilancia la fine delle ansie e all’Acquario che riceverà un aiuto per concretizzare un progetto.

Oroscopo 15 dicembre 2020 Gemelli (21 maggio-21 giugno): inizia un nuovo viaggio.



Il Novilunio di ieri in Sagittario e l’arrivo oggi di Venere in Sagittario, mettono l’accento sulle vostre relazioni. Avrete voglia di collaborare e cooperare con gli altri per realizzare parecchie cose, soprattutto se riguardano quelle che potrebbero far progredire la vostra vita.

Il Novilunio di ieri può aver rappresentato il punto di partenza per nuove iniziative che si riveleranno positive. State per iniziare un nuovo viaggio! L’oroscopo annuncia che fino all’8 gennaio avrete la possibilità di migliorare le relazioni, firmare accordi e concludere negoziazioni.

In coppia: è sempre grande amore! E la serata si annuncia molto passionale. Progetti importanti in vista.

Soli: super affascinanti avete l’effetto calamita. Sarà difficile resistervi e farete centro nel cuore di chi vi attrae.

Oroscopo 15 dicembre 2020 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): arrivano buone notizie.

Venere entra in Sagittario, dove già sostano il Sole e Mercurio. Al contro della scena ci sono gli affari, se lavorate in proprio le relazioni con i clienti ed entrambi saranno positivi. Ma sotto i riflettori potrebbero esserci le relazioni con i familiari, gli amici e trascorrerete bei momenti.

L’oroscopo inoltre annuncia che cambiare mentalità può essere fondamentale per un cambiamento importante nella vostra vita. Avendo una prospettiva diversa prenderete decisioni che porteranno a gratificanti sviluppi. Se avete passato un periodo in cui eravate ansiosi, riprenderete il controllo della situazione.

In coppia: mollerete i fastidi e vi dedicherete al partner. Tenerezza a volontà e milioni di tenere attenzioni.

Soli: avete intenzione di vivere amore, passione ed eros. E chi vi attrae sarà conquistato dalle vostre vibrazioni.

Oroscopo 15 dicembre 2020 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): un solidarietà e comprensione.

Venere entra in Sagittario, sosterà fino all’8 gennaio, e illumina un settore per voi molto piacevole, quello delle amicizie. Potranno contare su di voi e viceversa. L’oroscopo annuncia che questo periodo sarà all’insegna della solidarietà, del sostegno e della comprensione. In generale, la vita sociale sarà molto dinamica, ricevere e farete inviti molto piacevoli.

Su un altro piano: il passaggio rappresenta un’opportunità per concretizzare un progetto o raggiungere un obbiettivo a cui pensate da tempo. Se avete bisogno di una mano, troverete chi sarà ben lieto di aiutarvi!

In coppia: paroline dolci, tenere attenzioni. La serata promette di essere molto sensuale anzi bollente.

Soli: un’amicizia potrebbe trasformarsi in amore ma non è escluso che gli amici vi presentino una persona. Vogliono vedervi innamorati e felici!

