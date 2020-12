Oroscopo di martedì 15 dicembre, cosa dicono gli astri per i segni di Terra, Toro, Vergine, Capricorno. In evidenza Toro (ripartire da zero) e Vergine (lasciare il passato alle spalle).

Oroscopo 15 dicembre 2020 Toro (22 aprile-20 maggio): ripartire da zero.



Oroscopo Toro umore

Pronti a lasciare alle spalle il vecchio e ad accogliere il nuovo? Se siete impazienti, ed è molto probabile, di ripartire da zero, allora siete sula buona strada e in sintonia con i passaggi planetari. L’oroscopo annuncia che vi sentite spinti a mollare quelle situazioni che non funzionano più e nelle prossime settimane questa tendenza sarà accentuata.

E’ ora di fare il passo successivo verso un futuro nuovo e più appagante. Non è escluso che arrivi il rimborso di una somma o un risarcimento.

Oroscopo toro amore

In coppia: siete gelosi più del solito. Temete forse che il partner non vi ami più con la stessa intensità?

Soli: passione irresistibile all’orizzonte! Tuttavia prima di partire in quarta cercate di essere prudenti.

Oroscopo 15 dicembre Vergine 2020 (24 agosto-23 settembre): lasciare il passato alle spalle.

Oroscopo vergine umore

Il Novilunio in Sagittario ha puntato i riflettori sulla famiglia e l’arrivo di Venere in Sagittario accentua la tendenza di avere accanto le persone a cui volete bene, sarete molto protettivi, la tendenza sarà quella di vivere in armonia.

E riguardo una situazione familiare – o a una proprietà – potrebbe esserci una svolta. Sarete pronti a lasciare il passato alle spalle e a prendere delle decisioni, fare delle nuove scelte. Non è escluso un cambiamento di casa o, come già detto ieri, persino di città.

Oroscopo vergine amore

In coppia: se vi sentite confusi riguardo alla relazione, prendete tempo. L’amore se è autentico sa aspettare. In caso contrario, cambierete strada.

Soli: meno timidi e più audaci. E’ lo stato d’animo ideale per lanciarvi alla conquista di un cuore!

Oroscopo 15 dicembre 2020 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): punterete in alto.

Oroscopo capricorno umore

Venere entra in Sagittario, alle spalle del vostro segno e sosterà fino all’8 gennaio. L’aspetto a voi consiglia di concedervi una pausa, essere un po’ contemplativi vi gratificherà, Il tempo trascorso in relativa solitudine sarà prezioso. Ritroverete la motivazione, avrete maggiore sicurezza nel vostro potenziale.

E l’oroscopo annuncia che in seguito punterete il alto, coglierete al volo qualsiasi possibilità che vi permetta di mettere alla prova la vostra abilità! La Luna nel vostro segno, oggi e domani vi rende particolarmente affascinanti.

Oroscopo capricorno amore

In coppia: atmosfera serena, insieme al partner vi sentite in grado di affrontare qualsiasi difficoltà.

Soli: in forma torneo, siete elettrizzati, spinti a fare nuovi incontri. Lanciatevi, non ponetevi limiti.

