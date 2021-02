Oroscopo del 15 febbraio 2021: Ariete, Leone e Sagittario oroscopo del 15 febbraio, previsioni tutti i segni oggi

Oroscopo di lunedì 15 febbraio gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni di Fuoco. Ariete, Leone, Sagittario. In evidenza Ariete (rimandare le decisioni) e Leone (evitate polemiche).

Oroscopo del 15 febbraio 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): rimandare le decisioni

Oroscopo Ariete umore

La settimana prende il via senza intoppi: la Luna nel vostro segno vi aiuta a brillare in qualsiasi circostanza, ovunque e con chiunque vi troverete al centro della scena. L’armonia tra la Luna-Mercurio-Giove vi permettono di lavorare alla grande in team.

Utilizzate le energie anche per prendervi cura della salute e dei vostri bisogni personali ed evitate di mettervi sotto pressione. Se potete, rimandate le decisioni. Prendere tempo vi permetterà di fare le scelte giuste.

Oroscopo di Ariete 15 febbraio amore

In coppia: giornata al peperoncino, ricca di passione! La relazione prende inoltre anche una piega più romantica.

Soli: in caso d’incontro, non partite in quarta. La persona vi attrarrà irresistibilmente ma potrebbe avere un carattere con il quale sarà difficile andare d’accordo.

Oroscopo di domani 15 febbraio 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): evitare polemiche

Oroscopo lunedì Leone umore

In questa settimana, occhio alle discussioni nel lavoro e nella vita privata. Con la dissonanza Venere-Marte siete invitati a essere diplomatici, in caso contrario accadrà quanto detto sopra. Solitamente cercate di imporre le vostre scelte ma in questo momento dovete tener conto di ciò che vogliono gli altri e la cosa potrebbe non piacervi.

Allora, evitate polemiche e battibecchi in cui non avreste l’ultima parola. L’oroscopo annuncia che se arrivano, dovete cogliere al volo le opportunità di lavoro.

Oroscopo lunedì Leone amore

In coppia: sembra che oggi non vi vada bene niente e il partner a un certo punto potrebbe averne abbastanza.

Soli: occhio a come vi esprimete, potreste essere maldestri e farvi scappare una persona simpatica.

Oroscopo 15 febbraio 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): dire la vostra verità con pacatezza

Oroscopo 15 febbraio Sagittario: umore

La Luna in Ariete in armonia con Mercurio e Giove accentua la vostra capacità di comunicare. Tenetelo a mente quando vi esprimete con i boss e i colleghi. E’ importante ricordare la professionalità anche se alcune situazioni possono essere motivo di stress. Trovate dunque il sistema di dire la vostra verità – con un sorriso e mantenendo la calma – così da non provocare discussioni. L’oroscopo inoltre annuncia che non è la giornata ideale per prendere una decisione importante o discutere i termini di un accordo.

Oroscopo Sagittario 15 febbraio: amore

In coppia: tenerezza, attenzioni, è una giornata di grande amore. Con il partner siete uniti più che mai.

Soli: di tutto e di più: incontri d’amore, passioni roventi, cotte fulminanti.. E saranno i benvenuti.

