Oroscopo del 15 febbraio 2021: le previsioni e l’oroscopo per tutti i segni oggi 15 febbraio, per Gemelli, Bilancia, Acquario

Oroscopo per domani lunedì 15 febbraio 2021, cosa dicono gli astri per i segni d’Aria Gemelli, Bilancia e Acquario. In evidenza Gemelli (pensare fuori dagli schemi) e Bilancia (fascino misterioso).

Oroscopo di domani 15 febbraio 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): pensare fuori dagli schemi



Oroscopo Gemelli domani 15 febbraio: umore

Pensare fuori dagli schemi, trovare modi inediti per svolgere alcune cose, vi permetterà di ottenere dei riconoscimenti. E se avete bisogno di convincere gli altri che le vostre idee possono funzionare, sarete in grado di farlo facilmente.

Più esaminerete un piano o un progetto e tanto più ne realizzerete il potenziale e sarete pronto a dare il meglio. Tuttavia, annuncia l’oroscopo, i riflettori sono puntati più sul lavoro di squadra che sul procedere per conto vostro.

Oroscopo Gemelli di domani 15 febbraio: amore

In coppia: il partner vi rassicura sul suo amore ma voi avete dubbi, volete sempre più prove. Che vi succede?

Soli: il fascino c’è tutto per cui oggi vi garantite incontri e conversazioni piacevoli, interessanti.

Oroscopo di domani 15 febbraio 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): fascino misterioso

Oroscopo Bilancia di domani 15 febbraio: umore

Se aspettate con ansia il via libera per intraprendere qualcosa, arriverà nel fine settimana e sarete soddisfatti. Si tratta dunque di pazientare ancora per qualche giorno. Tuttavia, con la Luna in Ariete in dissonanza con Plutone, non è escluso che oggi qualcuno vi provochi, cerchi la lite o vi metta i bastoni tra le ruote.

Più in generale, annuncia l’oroscopo, per concretizzare un vostro progetto personale o di lavoro, impegnate le energie nella vostra ambizione e supererete qualsiasi ostacolo.

Oroscopo Bilancia di domani 15 febbraio: amore

In coppia: sfoderate il senso dell’umorismo, ridete e divertitevi con il partner. I fastidi quotidiani scompariranno.

Soli: sprigionate un fascino misterioso che attrae gli altri. E oggi potreste fare un incontro memorabile!

Oroscopo domani 15 febbraio 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): dire la verità sarà una liberazione

Oroscopo Acquario di domani 15 febbraio: umore

Con i passaggi odierni, dire la verità potrebbe essere una liberazione ma al contempo causare tensioni con chi vi circonda. Pazienza, se ne faranno una ragione. Se, ad esempio, pensate che nel lavoro non abbiate il giusto riconoscimento è il momento di esprimervi senza giri di parole, senza ovviamente entrare in rotta di collisione.

Stessa cosa, annuncia l’oroscopo, se da un po’ di tempo una persona cara ha un atteggiamento che non gradite o che vi offende.

.Oroscopo Acquario di domani 15 febbraio: amore

In coppia: i pianeti puntano i riflettori sulla comunicazione ed è parlando che potrete risolvere piccoli o grandi problemi.

Soli: se rimanete chiusi in casa come potete sperare di incontrare l’amore? Uscite, vi aspettano nuove conquiste!

