Oroscopo del 15 gennaio 2021: Ariete, Leone e Sagittario, le previsioni e l’oroscopo del 15 gennaio

Oroscopo del 15 gennaio, gli astri dicono all’Ariete che le relazioni sono positive e al Sagittario di evitare, lavoro o vita privata di scatenare una crisi.

Oroscopo 15 gennaio 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): le relazioni sono positive

Oroscopo Ariete umore

In questo momento siete più idealisti ed esaminate la vostra vita da una prospettiva completamente diversa, forse riconoscendo dei bisogni che non sapevate di avere. Le relazioni sono positive ma se oggi prenderete degli accordi di lavoro, l’oroscopo annuncia che in seguito potrebbero dover essere rivisti.

Godetevi comunque il momento ma cercate di concludere quando vi sentirete più sicuri. In giornata la Luna entra in Pesci: mettete in pausa il fitto programma di impegni e trascorrete due giorni in cui le ambizioni passano in secondo piano.

Oroscopo Ariete 15 Gennaio amore

In coppia: romantici, sensuali un mix perfetto per vivere con il partner una serata idilliaca.

Soli: una persona che vi piace potrebbe finalmente mandare un sms, lanciare segnali d’interesse.

Oroscopo 15 gennaio 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): calma, siete parecchio fumantini

Oroscopo Leone umore

Calma, pazienza poiché i passaggi vi rendono parecchio fumantini, un po’ troppo autoritari e intolleranti con chi vi circonda. Soprattutto nel lavoro, se doveste trovarvi di fronte a problemi che sembrano impossibili da risolvere. Prendete invece in considerazione la possibilità di adottare un approccio totalmente nuovo.

Accettate i consigli dei colleghi o di chi ha una certa esperienza. In questo momento dovete essere più flessibili del solito. L’oroscopo annuncia che sul fronte salute è tempo di fare delle scelte sane rispetto ai potenziali danni causati da un eccesso di cibo, fumo o alcol.

Oroscopo Leone amore

In coppia: impazienti, impulsivi e nervosi. Con il partner dovete cercare di cambiare atteggiamento!

Soli: è una giornata in cui vi dedicherete alle amicizie. Per ora, volete tenervi stretta la libertà.

Oroscopo 15 gennaio 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): evitate di scatenare una crisi

Oroscopo 15 gennaio Sagittario: umore

Giove, vostro pianeta governatore, è in dissonanza con Marte e l’aspetto potrebbe scatenare la vostra collera. In ogni caso, avverte l’oroscopo, cerca di non superare i limiti. Soprattutto se la ragione della vostra arrabbiatura è una decisione o un’azione che a voi sembrano ingiuste ma non avete la possibilità di intervenire.

Allora: esprimete, certo, quel che provate perché è meglio che tenere tutto dentro ma evitate di scatenare una crisi che potrebbe avere un forte impatto nella vita personale o lavorativa.

Oroscopo Sagittario 15 gennaio: amore

In coppia: entrambi potreste avvertire il bisogno di maggiore libertà. La cosa migliore è parlarne sinceramente.

Soli: tanti incontri e avrete l’imbarazzo della scelta. E farete vostra la persona che corrisponde alle vostre aspettative.

