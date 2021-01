Oroscopo del 15 gennaio 2021: le previsioni e l’oroscopo del 15 gennaio degli astri per Gemelli, Bilancia, Acquario

Oroscopo di venerdì 15 gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni d’Aria Gemelli, Bilancia e Acquario. In evidenza Gemelli (fissate degli obbiettivi) e Acquario (riannodare il legame con vecchie conoscenze).

Oroscopo del 15 gennaio, gli astri segnalano al Gemelli di fissare degli obbiettivi e all’Acquario che riannoderà vecchi legami utili nel lavoro.

Oroscopo 15 gennaio 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): fissare degli obbiettivi



Oroscopo Gemelli 15 gennaio: umore

La rabbia può essere un’emozione complicata da gestire. Certo, può mettervi in grado di attirare l’attenzione di una persona ma potrebbe anche allontanarla. Ma è un’emozione legittima per cui se qualcosa o qualcuno oggi vi irrita, l’oroscopo annuncia che non dovete reprimere lo stato d’animo.

Esprimetelo in modo chiaro senza preoccuparvi quale impatto potrebbero avere le vostre parole. Anzi, sarà liberatorio e poi vi sentirete meglio. Senza ovviamente esagerare. In generale è una buona giornata per fissare degli obbiettivi personali o di lavoro.

Oroscopo Gemelli 15 gennaio: amore

In coppia: se ultimamente siete stati in freddo, oggi troverete insieme una soluzione per riavvicinarvi.

Soli: all’orizzonte si profilano nuovi incontri. Mettetevi al centro della scena e di sicuro conquisterete.

Oroscopo 15 gennaio 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): una promettente opportunità

Oroscopo Bilancia 15 gennaio: umore

Con i passaggi astrali odierni le vostre opinioni sono forti, decise e vi sarà difficile essere diplomatici. Se una persona, senza un’apparente ragione nei vostri confronti ha un atteggiamento strano o intollerante, potreste sentirvi pronti a dire le cose come stanno.

Il vostro è un segno che ha un alto senso della giustizia e una decisione o l’atteggiamento di cui sopra scateneranno la vostra indignazione. Al contempo l’oroscopo annuncia che un’opportunità potrebbe sembrarvi promettente. E non sbagliate: potrebbe essere il trampolino di lancio per cose più importanti.

Oroscopo Bilancia 15 gennaio: amore

In coppia: il desiderio è al top, il partner sarà travolgente. La serata si prospetta ricca di forti emozioni.

Soli: un’uscita con gli amici potrebbe essere occasione di incontro. Sarà forse passeggero ma dovete viverlo pienamente.

Oroscopo 15 gennaio 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): riannodare il legame con vecchie conoscenze

Oroscopo Acquario 15 gennaio: umore

La dissonanza Marte-Giove per il vostro segno non è di tutto riposo. Potreste pensare che, lavoro o vita privata, una persona vi riservi un trattamento ingiusto e rischiare di reagire in modo esagerato. In questo tipo di situazione, annuncia l’oroscopo, la cosa migliore è quella di non contrattaccare immediatamente ma studiare con cura una contromossa mirata.

Il lato positivo: lavoro o vita personale, potreste riannodare il legame con vecchie conoscenze. Ritrovarvi sarà piacevole e al contempo per voi molto utile. E non sarà probabilmente un caso: la Provvidenza mette queste persone sulla vostra strada per dare un aiuto alla vostra carriera o alla vostra situazione.

Oroscopo Acquario 15 gennaio: amore

In coppia: prenderete delle decisioni ma di comune accordo con il partner. L’intesa sarà totale e risveglierà la passione.

Soli: non vi aspettate il gran amore, siete in cerca della passione, quella che farebbe vibrare il vostro cuore!

