Oroscopo del 15 novembre 2020. Le previsioni degli astri segno per segno

Oroscopo del 15 novembre, cosa dicono gli astri per voi, segno per segno. In evidenza Scorpione (guardare al futuro) e Pesci (preoccupati per piccoli problemi).

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Ariete (21 marzo-21 aprile): risoluti e con una volontà di ferro.



Umore

La Luna Nuova in Scorpione è in armonia con Giove e Plutone, aspetto che vi permette di dare il via a un progetto personale o di lavoro in modo dinamico. Se vi sentite pronti a prendere l’iniziativa questo è uno del migliori momenti in assoluto.

Con Marte nel vostro segno, inoltre, avete maggiore risolutezza e la volontà di ferro per riuscire. L’oroscopo annuncia che la strada è libera e potete raggiungere i vostri obbiettivi. Saprete come affrontare una questione di denaro, togliervi il peso di alcuni debiti.

Amore

In coppia: è un domenica in cui in programma ci sono compromessi, accordi, conversazioni pacate ma chiarificatrici.

Soli: potreste ricevere il messaggio di un/a ex in cui vi rimprovera qualcosa. Non risponderete ma sarà utile a capire alcune cose dell’altro/a.

Toro (22 aprile-20 maggio): più distesi e le relazioni migliorano.



Umore

La Luna Nuova in Scorpione è in buon aspetto con i pianeti in Capricorno, favorevole alla vostra evoluzione personale e soprattutto al benessere. Sarete meno ansiosi ma riguardo chi vi circonda, sarete più distesi e le relazioni miglioreranno notevolmente.

Siate pur certi che gli altri saranno pronti a sostenervi e vi sentirete più sicuri. Non è escluso, segnala l’oroscopo che siano dei cambiamenti in un legame. Che si tratti di lavoro o vita personale, parlare di questioni importanti potrebbe portare a una svolta.

Amore

In coppia: il lavoro stressa entrambi e oggi dovreste trovare il modo di rilassarvi insieme. Un’uscita romantica?

Soli: una persona vi piace da tempo ma non osate fare il primo passo. Che aspettate a lanciarvi? Non rimarrete delusi.

Gemelli (21 maggio-21 giugno): seguire abitudini più sane.

Umore

Il Novilunio in Scorpione vi spingerà a dare il via a un nuovo inizio nello stile di vita. E’ un momento eccellente per apportare dei miglioramenti nel lavoro, nel quotidiano, nella salute. Cercate di mettere ordine in questi aspetti.

Seguite abitudini più sane e organizzate con razionalità la giornata. Vedrete che le cose cambieranno in meglio. Date via, consiglia l’oroscopo, e presto vi renderete conto dei vantaggi. Non è escluso che inoltre che vediate più chiaramente la vostra situazione finanziaria che da mesi non è al top.

Amore

In coppia: in compagnia del partner siete felici e oggi lo direte, dichiarerete apertamente il vostro amore.

Soli: fascino, sex-appeal vi mettono in grado di stringere nuove conoscenze ma voi rifletterete sulla scelta da fare.

Cancro (21 giugno-22 luglio): arrivano complimenti e gratificazioni.

Umore

Con il Novilunio in Scorpione vi trovate, positivamente, sotto i riflettori e arriveranno complimenti, gratificazioni. Alcuni Cancro potrebbero ricevere una proposta di lavoro inattesa. L’oroscopo segnala inoltre che dedicarvi a un hobby vi permetterà di esprimere al meglio il lato creativo.

Oggi, tuttavia, potrebbero esserci delle tensioni con una persona cara. Potreste sentire che sta cercando di ostacolarvi o vuole il controllo su di voi. O, ancora toccare dei punti dolenti per provocarvi e voi accendervi come fiammiferi. Cercate di rompere vecchi schemi relazionali.

Amore

In coppia: è una splendida domenica, all’insegna della leggerezza e insieme prenderete piacevoli iniziative.

Soli: inseguire un ideale è una perdita di tempo. Rimanete ancorati alla realtà e troverete la persona giusta.

Leone (23 luglio-23 agosto): cercate di ignorare le provocazioni.

Umore

La Luna Nuova in Scorpione vi spingerà a rafforzare i legami con le persone a voi più vicine, godere del tempo in famiglia. Sfruttare questa opportunità vi permetterà di aprire la strada a conversazioni che miglioreranno in casa l’atmosfera ma anche da un punto di vista pratico.

Potreste ad esempio dare il via a un progetto riguardante l’abitazione. Non è escluso, annuncia l’oroscopo che un trasferimento di lavoro o una nuova importante opportunità portino a nuovi sviluppi. Per oggi, se qualcuno dovesse provocarvi, fate in modo di ignorarlo.

Amore

In coppia: un progetto riguardante la casa vi permetterà di passare più tempo con il partner e rafforzare la relazione.

Soli: oggi siete decisi a mettere una pietra sopra al passato e incontrerete un nuovo amore, una persona con le stesse vostre aspettative sentimentali.

Vergine (24 agosto-23 settembre): orgogliosi dei risultati ottenuti.

Umore

Il Novilunio in Scorpione per il vostro segno è eccellente, qualsiasi incontro e negoziazione si concluderà a vostro vantaggio. Soprattutto perché sarete convincenti, non troverete ostacoli. Sarete orgogliosi di voi stessi, dei risultati ottenuti anche se non mostrerete nulla del vostro stato d’animo.

E non è escluso, segnala l’oroscopo, che arrivi una proposta sorprendente oppure qualcosa che avete a cuore sia sul punto di realizzarsi. La cosa che dovete evitare, tuttavia, è il timore di perdere il controllo su persone e situazioni e, di conseguenza, sulla vostra vita. Mollate la presa.

Amore

In coppia: atmosfera dolce e affettuosa, vi farete in quattro per rendere felice il partner che ricambierà.

Soli: fascino, potere di seduzione, flirt e incontri romantici. Stasera il bilancio della giornata sarà più che soddisfacente.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre): mantenere in equilibrio il budget.

Umore

La Luna Nuova in Scorpione sosta nel vostro settore del denaro. Sarete spinti a risparmiare, a tagliare le spese così da tenere in equilibrio il budget. E’ inoltre un’opportunità per capire come poter guadagnare di più. Anche una piccola entrata extra mensile potrebbe essere d’aiuto a pagare le bollette.

Risparmiare è positivo ma se avete un acquisto da fare è un buon momento. Probabile, annuncia l’oroscopo, che abbiate riflettuto, soppesato i pro e i contro e dunque è assurdo aver impegnato tanto tempo per poi rinunciare.

Amore

In coppia: la passione non manca eppure voi avete dubbi, la voglia di mettere qualcosa in discussione.

Soli: voglia di amare ed essere amati. E oggi avete la possibilità di conquistare, affascinare, piacere…

Scorpione (24 ottobre-22 novembre): guardare avanti e non al passato.

Umore

Il Novilunio si compie nel vostro segno. Non solo per voi è il migliore dell’anno ma rappresenta un’opportunità unica per riflettere su come vorreste che si snodassero i prossimi 12 mesi. Prendete in considerazione quelle aree della vita che per voi sono più importanti e cosa vorreste ottenere.

Dopo aver preso la decisioni, muovetevi per dare il via ai sogni che avete a cuore. L’oroscopo tuttavia annuncia che la tendenza a soffermarvi sul passato può interferire con le iniziative positive del presente. Atteggiamento che va evitato.

Amore

In coppia: grande armonia, romanticismo, passione. Praticamente vivrete una seconda luna di miele.

Soli: giornata in cui potreste incontrare il grande amore. Le premesse astrali ci sono tutte. A voi fare il resto.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre): pronti a mollare alcune situazioni.

Umore

Il Novilunio in Scorpione sosta alle spalle del vostro segno. Seguite l’istinto e andate a vedere dove vi porta. Potrebbe spingervi a mollare situazioni che, a ben vedere, sono più un ostacolo che un vantaggio. Probabilmente lo sapevate da tempo.

Sebbene in termini economici, annuncia l’oroscopo non ne guadagnerete può essere un buon investimento per un futuro felice. Più in generale, se non avete fiducia in ciò che vi dicono, non ascoltate le persone. La vostra sensazione non è sbagliata. Qualcuno tenta in effetti di manipolarvi.

Amore

In coppia: decisi a offrire al partner momenti romantici. Volete mettere una pietra sopra su alcuni recenti contrasti.

Soli: potrebbe iniziare una storia ma evitate comunque di partire in quarta com’è tipico del vostro segno.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): una rinnovata speranza nel futuro.

Umore

Con la Luna Nuova in Scorpione, la vita sociale e i progetti che avete intenzione di concretizzare sono sotto i riflettori. Non sottovalutate l’importanza di qualsiasi aiuto, al riguardo, dovesse attivare oppure eventuali idee che potrebbero rivelarsi preziose.

Il Novilunio è in armonia con Giove, Saturno e Plutone nel vostro segno ed è un momento in cui vi sentirete più liberi, avete nuovamente speranza nel futuro. Per oggi, annuncia l’oroscopo, tenete presente che la risposta migliore, rispetto ad alcune provocazioni è quella di non rispondere affatto.

Amore

In coppia: volete migliorare la qualità della vostra relazione e darete anche prova di grande tenerezza.

Soli: potreste esservi innamorati di una persona già impegnata. E’ una perdita di tempo, cambiate obbiettivo.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio): piacevoli sorprese e progressi.

Umore

Il Novilunio in Scorpione forma aspetti positivi con i pianeti in Capricorno, il che vuol dire che raggiungerete un obbiettivo. Il che non esclude che oggi siate un po’ ansiosi, più emotivi del solito. Prossimamente potrebbe esserci un incontro di lavoro o d’affari e temere che le cose non vadano nel verso da voi desiderato.

Ma si tratta, appunto, di vostre paure. In realtà, annuncia l’oroscopo, ci saranno piacevoli sorprese e progressi in particolare riguardo agli obbiettivi che volete raggiungere, ai progetti a cui volete dare il via.

Amore

In coppia: un po’ nervosi, irritabili, rischiate di creare delle tensioni, creare un’atmosfera poco serena.

Soli: nonostante il fascino la giornata non favorisce gli incontri d’amore. E’ un fatto passeggero, andrà meglio domani.

Pesci (20 febbraio-20 marzo): preoccupati per piccoli problemi.

Umore

La Luna Nuova in Scorpione al vostro segno annuncia che se volete di più dalla vita potrete ottenerlo avendo più coraggio. Se c’è qualcosa che vorrete provare ma continuate a rimandare perché non vi sentite all’altezza, nei prossimi giorni fate il primo. Tutto ciò che vi permette di ampliare gli orizzonti è benvenuto.

L’oroscopo inoltre annuncia che potrebbe arrivare una promozione, una buona notizia che aspettate da tempo o un cambiamento di posto nel lavoro. Per oggi, se piccoli problemi vi preoccupano più del previsto cercate di capirne le ragioni ed evitare le paure prendano il sopravvento.

Amore

In coppia: atmosfera sensuale, oggi vi concederete di assaporare piaceri inediti a due. Splendida domenica.

Soli: voglia di tenerezza, volete un nuovo amore! Guardatevi intorno, potrebbe aggirarsi nei paraggi.