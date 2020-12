Oroscopo di mercoledì 16 dicembre 2020, cosa dicono gli astri per i segni d’Acqua, Cancro, Scorpione, Pesci. In evidenza Cancro (una spiegazione burrascosa) e Scorpione (stroncare una discussione).

Oroscopo del 14 dicembre, gli astri dicono al Cancro che una spiegazione burrascosa avrà un risvolto positivo e allo Scorpione di stroncare sul nascere una discussione.

Oroscopo 16 dicembre 2020 Cancro (21 giugno-22 luglio): una spiegazione burrascosa.

oroscopo cancro umore

Sebbene Marte e Mercurio siano in armonia potreste scattare come molle nel corso di una conversazione, soprattutto se si tratta del boss, di un superiore o di una persona con cui da mesi i rapporti sono complicati. Tuttavia l’oroscopo annuncia che una spiegazione, seppure burrascosa potrebbe avere un risvolto positivo.

Nella vita personale, se qualcuno è aggressivo non alzate immediatamente i toni: per il momento prendere le distanze. Più in generale, se avete intenzione di entrare in società con una persona, è una buona giornata.

Oroscopo cancro amore

In coppia: fiducia e ottimismo vi mettono in grado di essere più aperti. Anche se c’è poco romanticismo.

Soli: incontro con una persona che vi attrae. Cercate di abbattere le paure e lanciatevi.

Oroscopo 14 dicembre 2020 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): stroncare una discussione.

Oroscopo scorpione umore

Una situazione oggi potrebbe esplodere e ciò comportare uno scontro con il diretto interessato a meno che non stronchiate la discussione sul nascere, il prima possibile. Facendo un passo indietro e distaccandovi, noterete come diminuisce l’intensità e a quel punto potrebbero emergere soluzioni positive.

A parte ciò, l’oroscopo annuncia che istinto e razionalità vanno a braccetto e fanno arrivare a conclusioni intelligenti, vi permettono di dare il via a solidi progetti e ad aspirazioni realistiche. E’ una splendida base per il vostro futuro.

Oroscopo scorpione amore

In coppia: più che imporre delle direttive, puntate sul fascino e la dolcezza. Arriverete ugualmente a ottenere ciò che volete.

Soli: se le storie regolarmente sono un buco nell’acqua, fatevi qualche domanda e cambiate strategia.

Oroscopo 16 dicembre 2020 Pesci (20 febbraio-20 marzo: raggiungere un obbiettivo.

Oroscopo pesci umore

Avrete l’occasione di utilizzare la vostra sensibilità per raggiungere un obbiettivo concreto. Sarete preziosi in qualsiasi conversazione sui metodi o sui progetti di chi vi circonda. Il vostro intuit solitamente non sbaglia e ora è sostenuto da eccellenti ragionamenti e da un punto di vista realistico delle situazioni.

L’oroscopo inoltre annuncia che se avete pensato di allontanarvi da un gruppo o da un club forse dovrete fare marcia indietro. Frequentare queste persone vi farà un gran bene e sarà utile. Rifletteteci nei prossimi giorni.

Oroscopo pesci amore

In coppia: a causa di un malinteso la situazione potrebbe essere un po’ tesa. Nulla di serio, il partner vi farà ritrovare il sorriso.

Soli: se non vi concedete la possibilità, vi fissate sui dettagli, come pensate di incontrare l’amore?

