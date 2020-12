Oroscopo del 16 dicembre 2020. Le previsioni degli astri per Gemelli, Bilancia, Acquario

Oroscopo di mercoledì 16 dicembre 2020, cosa dicono gli astri per i segni d’Aria Gemelli, Bilancia e Acquario. In evidenza Gemelli (aggirare una questione spinosa) e Bilancia (ricompensati per l’impegno).

Oroscopo 16 dicembre 2020 Gemelli (21 maggio-21 giugno): aggirare una questione spinosa.



Oroscopo gemelli umore

È una giornata vivace ma al contempo impegnativa, in cui amici e nuovi incontri possono avere un ruolo importante. Vi sentite entusiasti, pronti a vivere nuove esperienze e da una telefonata nascere una splendida conversazione, anche sul piano del lavoro o degli affari.

L’oroscopo tuttavia annuncia che potrebbe emergere una questione spinosa. In questo caso aggiratela con cautela e cercate di mantenere la pace. Tenete presente che con un tono persuasivo riuscirete a ottenere molto, anche riguardo a un progetto.

Oroscopo gemelli amore

In coppia: avvertite il peso delle responsabilità, pensate che vi impediscano di vivere come vorreste. Trovate un compromesso con il partner.

Soli: non potete lottare contro ritardi e freni, allora per oggi vivete una giornata all’insegna del piacere e senza provare sensi di colpa.

Oroscopo 16 dicembre 2020 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): ricompensati per l’impegno.

Oroscopo bilancia umore

Belle energie vi danno la spinta di cui avete bisogno, in questo momento avete belle carte da giocare. Arrivano buone notizie, è possibile una riuscita o potreste essere ricompensati per l’impegno mostrato nel lavoro, soprattutto di tipo creativo.

E’ possibile, segnala l’oroscopo, che una questione familiare raggiunga un punto critico e sia necessario prendere una decisione ma non è necessario affrettarsi. Parlare con un amico potrebbe aiutarvi a vedere un’altra prospettiva che non avevate preso in considerazione e dare una svolta più positiva alla situazione.

Oroscopo bilancia amore

In coppia: occhio ad alimentare polemiche, con il partner cercate di privilegiare un dialogo sereno.

Soli: prima di parlare o agire, di lanciarvi in avventure improbabili cercate di riflettere.

Oroscopo 16 dicembre 2020 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): le relazioni sono positive.

Oroscopo acquario umore

Qualsiasi conversazione sarà molto positiva, anche se sarà animata ne uscirete vincenti, vi daranno ragione. Saprete inoltre “vendere” in modo eccellente un’idea o un progetto. Venere in Sagittario e l’arrivo di Giove e Saturno nel vostro segno sono splendidi passaggi per le relazioni in generale.

Il cambiamento di segno dei due pianeti mettono in risalto le amicizie – darete e riceverete – le speranze e i desideri, gli obbiettivi. Potreste scoprire, in ogni caso che una relazione non è più in linea con il vostro percorso di vita.

Oroscopo acquario amore

In coppia: potrebbero esserci ancora delle tensioni ma prima di ritrovare la serenità dovrete far fronte ad alcune scelte importanti.

Soli: incontri con nuove persone e una in particolare rimarrà affascinata dal vostro atteggiamento deliziosamente seducente.

