Oroscopo di mercoledì 16 dicembre, cosa dicono gli astri per i segni di Terra, Toro, Vergine, Capricorno. In evidenza Toro (dite no al rancore) e Vergine (una decisione ingiusta).

Oroscopo 16 dicembre 2020 Toro (22 aprile-20 maggio): sbarazzatevi del rancore.



Oroscopo Toro umore

Il vostro è un segno che serba rancore, non dimenticate niente ma tenete il rancore per voi, non lo mostrate. Ma oggi, dovete sbarazzarvene e sarà un peso di meno, torneranno le energie di cui avete bisogno. Il rancore vi priva di forza e di conseguenza vi sentite un po’ stanchi.

Allora, per oggi dite chiaramente al diretto/a interessato/a ciò che avete nel cuore da tempo, forse addirittura da anni. Al contempo, annuncia l’oroscopo, visto che siete perseveranti se volete ottenere qualcosa andrete avanti come treni.

Oroscopo toro amore

In coppia: tutto va al meglio e la relazione poggia su basi solide. L’amore è forte e vi unisce.

Soli: un incontro vi appagherà sia sul piano sentimentale che intellettuale. Cosa chiedere di più?

Oroscopo 16 dicembre Vergine 2020 (24 agosto-23 settembre): una decisione vi sembrerà ingiusta.

Oroscopo vergine umore

Mercurio in Sagittario è congiunto al Sole e in armonia con Marte. Se avete intenzione di contestare qualcosa è il momento giusto. Ad esempio, una decisione che vi sembra ingiusta. Ma, annuncia l’oroscopo, occhio alle emozioni poiché potreste dire cose che non pensate veramente.

Il vostro segno quando si arrabbia diventa irriconoscibile. Non è escluso, tuttavia, che qualcuno vi provochi. In questo caso, prendete le distanze. Infine, fate attenzione agli acquisti. La tentazione di fare shopping, spendere e spandere è altissima.

Oroscopo vergine amore

In coppia: la famiglia prende spesso il sopravvento sulla relazione. Sfruttate la giornata per pensare soltanto a voi due.

Soli: se siete attratti da una persona è probabile che l’altro/a ricambi. Alla prima occasione lanciate chiari segnali.

Oroscopo 16 dicembre 2020 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): evitate di resistere al cambiamento.

Oroscopo capricorno umore

Resistere al cambiamento può rivelarsi inutile e aggrapparsi ad aspetti del passato tenervi bloccati. Prendere in considerazione nuove idee vi sembra azzardato eppure potrebbe essere molto liberatorio. E’ possibile che stia per sbocciare qualcosa di nuovo per cui rilassatevi e fate in modo che si sviluppi naturalmente.

Non ci sarà bisogno di forzare la mano. L’oroscopo annuncia che è una giornata importante per quanto riguarda le scelte personali, mettete in conto di vivere forti emozioni. Non è escluso che nel lavoro, arrivi una promozione.

Oroscopo capricorno amore

In coppia: se alcuni malintesi hanno turbato la relazione, oggi ritroverete l’intesa, il cielo è sereno.

Soli: gli incontri non mancano ma siate selettivi, in questo momento dovete mettervi al riparo da possibili delusioni.

